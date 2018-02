Ministarstvo imovine započelo veliku rasprodaju državnih stanova na atraktivnim lokacijama, jednosobni se nude već za 70.000 kuna. Pogledajte cijene drugih stanova

Želite jeftino kupiti stan u metropoli? Ministarstvo državne imovine objavilo je 'Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske'.



Prodaju se 33 stana u središtu Zagreba, na atraktivnim lokacijama, a početna im je cijena već od 70.000 kuna. Najskuplji je stan u Dežmanovoj, veličine 102 četvorna metra za početnih 1,27 milijuna kuna. No, u Fra Filipa Grabovca 6, država na prodaju nudi male jednosobne stanove, a nude se po cijeni od 70, odnoso 90 tisuća kuna.



'Porodaje se stan od dvije sobe, kuhinje i hodnika, površine 41,42 čm koji se nalazi na IV katu ulične zgrade", stoji pak u opisu stana koji se prodaje za 319 tisuća kuna.



Rok za podnošenje ponuda je 28. ožujka 2018. godine do 14 sati.



- Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše na koji stan se odnosi: adresa i redni broj pod kojim je stan u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 28. ožujka 2018. do 14,00 sati».

Ponuda se podnosi u utvrđenom roku predajom izravno Ministarstvu državne imovine putem urudžbenog zapisnika ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude.

Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 28. ožujka 2018. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.

Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponuđena cijena mora biti u kunama, a cijena izražena u drugoj valuti neće se razmatrati - navodi Ministarstvo,



Hoće li država prodavati stanove i u ostatku Hrvatske, ostaje da se vidi.



Detaljan popis stanova i opis nekretnina možete pronaći OVDJE.



Stanovi i adrese 01. Antuna Bauera 28 02. Babonićeva 21 03. Babonićeva 64 04. Demetrova 14 05. Ivana Dežmana 2 06. Fra Filipa Grabovca 6 07. Fra Filipa Grabovca 8 08. Fra Filipa Grabovca 10 09. Fra Filipa Grabovca 10 10. Filipa Grabovca 10 11. Gundulićeva 23 B 12. Heinzelova 1 13. Ilica 31 14. Ilica 31 15. Kušlanova 35 16. Livadićeva 31 17. Makančeva 10 18. Maksimirska 54 A 19. Maksimirska 108A 20. Mihanovićeva 16 21. Nova ves 72 22. Petrinjska 25 23. Petrinjska 25 24. Petrova 7 25. Petrova 7 26. Petrova 7 27. Tuškanova 11 28. Tuškanova 27 29. Tuškanova 31 30. Vinogradska 6 31. Vlaška 46 32. Vlaška 126 33. Vrbanićeva 58