Župnik u šest godina promijenio pet automobila i kupio motor, mještani ga napali vičući 'gdje su pare?!'

Malo mjesto kraj Križevaca proteklih je dana postalo poprište nesvakidašnjeg obračuna. Naime, župljanima je prekipjelo jer je svećenik koji je tamo šest godina, kažu, promijenio je 5 skupocjenih automobila, kupio motor, prodaje crkvenu zemlju i traži novce na ruke, a istodobno im se crkva raspada.



Jedni ga brane, drugi inzistiraju da im pokaže financijska izvješća vičući ''gdje su pare''. On se u međuvremenu zaključao se u župni dvor.



Mještani su organizirali i sastanak pa prozivali župnika i tražili da ode. Nastala je buka i prepirka,a u tom se žamoru našao i kolega iz Podravskog lista koji kaže kako atmosfera nije bila nimalo božanska.



- Izgledalo je tako da su ljudi kada su stupali za oltar zapravo vrlo žestoko krenuli s optužbama na račun svećenika po pitanju njegovog financijskog poslovanja, o tome da ne dobivaju izvještaje, da nije transparentan rad. Čak je u jednom trenutku bilo više ljudi za oltarom. Derali su se i situacija je definitivno eskalirala. Cijeli sastanak je trajao dva sata - govori Admir Sinani, novinar iz Podravskog lista.



Problem nisu uspjeli riješiti, pa su se pojadali novinarima Provjerenog.



- Kulminacija je bila ovog Božića. Na blagoslovu obitelji, običaj je bio dati dar za župnika, orguljaša i zvonara, no župnik je primijenio novo pravilo i odlučio sve uzeti sebi - govori mještanin.



U nedjelju ujutro, župnik je nakon mise odlučio pročitati proglas sastavljen u suradnji s biskupijom. On na kraju mise objašnjava za što je utrošen novac, točnije 165 tisuća kuna koje je zatekao u blagajni kada je 2011. preuzeo župu.



- Režije, plin, struja, voda, lusteri, čaše, uređene moje kuće, misno ruho, ormari, police... - nabrajao je župnik pa prokomentirao da ako ukoliko netko osobno želi vidjeti financijske izvještaje, bit će mu to omogućeno u Župnom uredu. 'No, zabranjuje se fotografiranje i fotokopiranje dokumenata, te davanje istih u medije'.



No ima i onih koji stoje uz njega.



- Vrijeđaju ga do te mjere da nas proglašavaju župnikovim ljubavnicima zbog toga što smo na njegovoj strani, s tim da ga do ove nedjelje nismo imali prilike niti čuti. Na župnika je već izvršen jedan napad, što je sramota - govori mještanka Slađana.



Susjedi u ovom selu međusobno ne pričaju, podjela je očita. Mnogi koji su desetljećima spomenutu crkvu smatrali svojim drugim domom, iz nje sada odlaze, drugi pak traže odgovore. No vrata župnog dvora, za one s pitanjima, bili oni mještani ili mediji i dalje su zatvorena, prenosi Dnevnik.hr.