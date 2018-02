Plenković: Vučića ću podsjetiti na ratnu odštetu; Vulin: Našeg predsjednika dočekat će ustaše na trgovima i pokušati doći do njega!

Ratna odšteta izaziva opravdan interes javnosti i posjet srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića idući tjedan bit će prigoda da se razgovara o tom pitanju obuhvaćenom Sporazumom o normalizaciji, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković, a kao važno pitanje istaknuo je i zaštitu manjina.



Zagreb želi da razgovori koje će srbijanski predsjednik Vučić voditi u Hrvatskoj budu "što konkretniji i sadržajniji", rekao je premijer na početku sjednice vlade.



Nabrojao je pitanja zaštite manjina, nestalih, pravosudne suradnje, pitanja o granici i povratu imovine te ratnih šteta.



Plenković je podsjetio da je kao mlad diplomat sudjelovao u razgovorima koji su vodili potpisivanju Sporazuma o normalizaciji 23. kolovoza 1996. u Beogradu, a članak 7 tog Sporazuma govori da se u roku od 6 mjeseci treba sklopiti sporazum o naknadi za svu uništenu, oštećenu i nestalu imovinu.



"Nažalost taj sporazum nikada nije potpisan, razgovori su trajali pa su prekinuti", rekao je.



Za Vučićeva posjeta Zagrebu 12. i 13. veljače na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović moglo bi se razgovarati o toj obvezi, rekao je.



"Vrlo je jasan i opravdan interes Hrvatske da o tome vodimo računa", ocijenio je hrvatski premijer.



Važno pitanje između Hrvatske i Srbije je i ispunjavanje obveza o zaštiti manjina sukladno bilateralnom sporazumu sklopljenom prije petnaestak godina.



Premijer je rekao da je državni tajnik iz Ureda za Hrvate izvan Hrvatske bio prošlog tjedna s izaslanstvom i u Beogradu i u Vojvodini i razgovarao je o pravima manjina. Nadalje, bilateralna komisija koja se bavi otvorenim pitanjima između Hrvatske i Srbije danas se sastaje na razini pomoćnika ministara i državnih tajnika u ministarstvu vanjskih i europskih poslova.



Na temu Agrokora premijer je rekao da ostaje pri svojim ocjenama koje je iznio na konferenciji za medije u Strasbourgu.

"Službe vlade u ovoj fazi pregledavaju dokumentaciju i kada taj proces bude dovršen odlučivat ćemo o eventualnim daljnjim postupanjima", rekao je premijer u uvodnom dijelu sjednice vlade.



U Strasbourgu je Plenković u utorak izjavio da nije znao kolike su naknade savjetnicima u procesu restrukturiranja koncerna Agrokor, načelno ne podržava njihovu visinu, a svoj sud o cijelom slučaju dat će kada prouči izvješće koje mu je o tome dostavio izvanredni povjerenik Ante Ramljak.



Istaknuo je da je vlada u pogledu cijelog slučaja Agrokor napravila jedini mogući ispravan i ključan potez - donošenjem zakona.



Vulin: Našeg predsjednika dočekat će ustaše na trgovima i pokušati doći do njega!



Ministar obrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da ustaštvo i ustaše nikada nisu izašli iz politike i javnog života Hrvatske i da očekuje da će predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tijekom posjeta Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati doći do njega.



"Naš predsejdnik ide tamo gdje će ga dočekati ustaše na trgovima, koji će pokušavati doći do njega, kao što su došli i pokušali ga ubiti u Srebrenici", rekao je Vulin.



On je ponovio da i dalje misli da Vučić ne treba ići u Hrvatsku.



"Tamo će se skupiti ustaše na trgovima i demonstrirati protiv njegovog dolaska, kao da njegov posjet može donijeti neko zlo. To je zbog toga što Vučić ima hrabrosti reći da Srbi imaju svoje interese i da će Srbija braniti Srbe koji žive na prostoru Hrvatske, kao i da se neće ponoviti Oluja", rekao je Vulin.



On je ocijenio da se Srbima desila "Oluja" zato što su šutjeli o Jasenovcu, te naveo da se Hrvatska sa Srbijom ne može složiti čak ni o stradanju Srba, židova i Roma u Jasenovcu.



"Ustaški pozdrav ne treba biti na jasenovačkim kostima. Nemoguće je danas naći zemlju na svijetu s kojom se nećete složiti o prirodi bilo kakvog kvislinškog fašističkog režima, osim u slučaju Hrvatske", rekao je Vulin, piše N1.



On ističe da Vučić u Hrvatskoj želi razgovarati o isplati mirovina protjeranim Srbima, rješavanju pitanja njihovog radnog staža, o ljudskim pravima, Zakonu o braniteljima kojim je 500.000 državljana Hrvatske srpske nacionalnosti proglašeno agresorima, kao i o zakonu o plaćanju poreza za zemlju koja se ne koristi.





Ministar uprave Lovro Kuščević ustvrdio je u četvrtak kako Hrvatska ima moralno i međunarodno utemeljeno pravo tražiti ratnu odštetu od Srbije zbog agresije tijekom Domovinskog rata."Srbiji nije pametno da se razgovara o ratnoj odšteti, a za Hrvatsku je vrlo pametno. Mislim da Hrvatska ima pravo i na moralno, a i međunarodno utemeljeno pravo tražiti ratnu odštetu od Republike Srbije za sva zlodjela koja su napravili tijekom Domovinskog rata", rekao je Kuščević uoči sjednice Vlade.Novinare je zanimalo znači li to da bi on želio da to bude jedna od tema o kojoj će se razgovarati sljedeći tjedan u Zagrebu za posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je jučer izjavio kako ga je iznenadilo da je hrvatski premijer Andrej Plenković pitanje ratne odštete naveo kao jednu od tema razgovora."Da sam na njegovom mjestu, to pitanje ne bih pokretao. Plašim se da Hrvatska po pitanju ratne odštete ne može da dobije ništa, već može mnogo toga da izgubi", poručio je Vučić.Kuščević, pak, ističe kako bi volio da se u razgovorima pokrene i to pitanje. "Ne znam teme, ali bih volio da bude i to jedna od tema razgovora", ističe ministar uprave.Na novinarski upit o nabavi 60 automobila i je li toliko potrebno, Kuščević kaže kako njegovo ministarstvo ima tri, četiri automobila i svi su stariji od deset godina te imaju prijeđenih preko 250.000 kilometara. "Ja sam predlagao da se nabave konji i kočije, ali međutim ipak se nabavljaju automobili", dodao je.Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je novinarima kako Hrvatska i Srbija trebaju razgovarati o svemu, pa i o pitanju ratne odštete ukoliko žele graditi odnose budućnosti kao vječiti susjedi."Svatko zastupa interese svoje zemlje, tako i gospodina Vučića je za razumjeti. Međutim, mi znamo povijesnu činjenicu, a to znači da je srpska vojska napravila agresiju i štetu hrvatskoj državi", naglasio je Kujundžić.Upitan zašto je onda Vučić predložio da se nekih šest mjeseci ne otvaraju takve teme iz povijesti, odgovorio je kako se nekih par mjeseci to može zaustaviti, da je to sada tehničko pitanje.Novinare je zanimalo i njegovo mišljenje o javnoj nabavi 60 automobila, od kojih bi Vlada "uzela" deset luksuznih vozila, na što je odgovorio kako o tome treba pitati one koji se time bave."Meni ne treba, ja imam Audija starog desetak godina s 500.000 kilometara i još mi dobro služi", kazao je Kujundžić.Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je u četvrtak prije sjednice Vlade kako očekuje da će se tijekom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj razgovarati o obvezama koje je Srbija preuzela tijekom pretpristupnih pregovora o poglavlju 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava."Mislimo da se na tom sastanku trebaju otvoriti i razriješiti ona pitanja koja je Srbija preuzela tijekom pretpristupnih pregovora, tj. poglavlja 23, koja su vrlo jasno definirana", odgovorio je Medved na upit o Vučićevoj izjavi kako je bolje da Hrvatska na susretu u Zagrebu ne povlači pitanje ratne odštete.Komentirajući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da u Zagrebu treba razgovarati i o ratnoj odšteti, Vučić je poručio kako, da je na Plenkovićevu mjestu, ne bi pokretao to pitanje."Bojim se da Hrvatska ne samo da ne može ništa dobiti, već može mnogo izgubiti. Mogao bih to potkrijepiti tisućama teških argumenata", rekao je Vučić."Ja vas usmjeravam na one obveze koje je Srbija tada preuzela i očekujem da će se na sastanku u Zagrebu govoriti o tim pitanjima", rekao je Medved novinarima.