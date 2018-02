Agrokor i plaće savjetnika ponovno glavna tema u Saboru: Petrov pobrojao što sve vladajući nisu znali u proteklih godinu dana

Čelnik Mosta Božo Petrov poručio je u srijedu u Saboru kako neznanje nije alibi, prozvavši Vladu da je licemjerna kada govori da nije znala za situaciju u Agrokoru i plaće savjetnika, dok je Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) optužio vladinog povjerenika za Agrokor Antu Ramljaka za sukob interesa, a Anka Mrak Taritaš (GLAS) pozvala premijera Andreja Plenkovića da se napokon očituje.



"Neznanje nije alibi ako ćete gledati formalno na sudu i kad sadašnja Vlada kaže da nije znala onda je i licemjerna jer su znali sve", ustvrdio je Petrov nakon zatražene stanke.



Pobrojao je što sve vladajući nisu znali u proteklih godinu dana pa tako, kaže Petrov, ministar financija Zdravko Marić nije znao da se išta loše događa u Agrokoru, predsjednik Vlade mjesec dana prije izbijanja afere nije znao što se događa u Agrokoru, nisu znali za Ivicu Todorića, za Knighthead fond, za plaće savjetnika Agrokora.



"Povjerenik u Agrokoru se službeno zove povjerenik Vlade, on je povjerenik Vlade, pa me zanima jer isto niste znali ili ste nesposobni ili vas nije briga što Ramljak radi ili ne znate", upitao je Petrov.



"Znali ste, znali ste puno toga a ono što je još gore neke stvari koje niste znali niste ni htjeli znati, a niste htjeli ni da hrvatska javnost zna, zato skrivate stvari i zato Most nije više u Vladi", ustvrdio je i pozvao sve svjedoke, izvršitelje i nalogodavce da podnesu račune.



Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid i SNAGA) prozvao je povjerenika Antu Ramljaka za sukob interesa zbog povezanosti njegove bivše tvrtke Texo Management s Agrokorom.



"To je sukob interesa koji vrišti do neba", kazao je Sinčić i upitao je li netko provjerio Ramljaka i je li postojao i neki drugi kandidat za povjerenika osim Ramljaka i kao zajednički nazivnik izdvojio Borislava Škegru.



Sinčič zato traži da se Ramljakom pozabavi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i traži ostavku Vlade.



"Na povratku iz Strasbourga, gospodine Plenkoviću, dajte da vam čujemo glas", pozvala je Anka Mrak Taritaš (GLAS) premijera da konačno kaže koji je stav Vlade o radu povjerenika Ramljaka.



Naglasila je da su Vlada i premijer vezali svoju budućnost uz lex Agrokor i povjerenika Ramljaka i da bi zato trebali znati neke stvari, biti s njima upoznati i jasno komunicirati.



"Odgovornost je Vlade i premijera za rad vladinog povjerenika i rad njegovih savjetnika", istaknula je i upozorila da će na kraju račun lošeg vladinog povjerenika i lošeg savjetnika snositi hrvatski proračun odnosno građani Hrvatske.



HDZ-ov Josip Borić kazao kako se ne može oteti dojmu da neki namjerno ne žele razumjeti situaciju kako bi hvatali političke bodove. Naglasio je kako je cilj Vlade donošenjem lex Agrokora bio sklopiti nagodbu, završiti postupak restrukturiranja, očuvati radna mjesta i nastaviti proizvodnju, te dodao da će se stav premijera vrlo brzo saznati.



Petrovu, koji je prošlog tjedan prozvao zastupnike zbog nedolaska na posao, Borić je odgovorio da "moralnu letvicu koju postavlja mora sam primijeniti", podsjetivši ga da ne obavlja svoju posao potpredsjednika Sabora.