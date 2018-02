Meteorolozi izdali uzbunu za cijelu Hrvatsku, HAK objavio upozorenja za vozače: stiže nam pogoršanje vremena i minusi,  gusti snijeg već stvara probleme

U skladu s najavama meteorologa, u dijelovima unutrašnjosti Hrvatske u utorak navečer počeo je padati snijeg, a prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu nas očekuje pretežno oblačno, povremeno s oborinama, dok su sunčana razdoblja moguća na istoku zemlje. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji mjestimice i obilnija uz moguću grmljavinu.

Na kopnu većinom susnježica i snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u gorskim krajevima. Moguća je i kiša koja se smrzava na tlu, ponajprije u noći i ujutro u Lici i Slavoniji, prenosi Jutarnji list.



Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u Dalmaciji jako i olujno jugo, poslijepodne u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura.



Najniža jutarnja temperatura između -4 i 1, na Jadranu od 4 do 9. Najviša dnevna između -2 i 2, u istočnim krajevima i na Jadranu uglavnom između 7 i 13 °C.



Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, DHMZ je putem Meteoalarma izdao niz upozorenja za cijelu Hrvatsku. Za Slavoniju, Baranju, sjeveroazapadni dio unutrašnjosti, Gorski kotar i Liku zbog snijega je proglašena žuta opasnost, koja upućuje na potencijalno opasne vremenske uvjete. U višim predjelima očekuje se da bi moglo pasto do 20 centimetara novog snijega, a u nizinama snježni pokrivač ne bi trebao biti deblji od 10 centimetara. No, posebno valja pripaziti u slučaju da počne padati kiša koja se smrzava u dodiru s tlom.



Za ostatak države na snazi su također žute uzbune, i to zbog obilne kiše i jakog vjetra.



U nastavku tjedna na kopnu se očekuje pretežno oblačno, u četvrtak povremeno sa susnježicom i snijegom, na krajnjem istoku i kišom. U petak ujutro magla, zatim sunčana razdoblja i uglavnom bez oborina, a u subotu pretežno oblačno, u gorskim krajevima uz povremeno malo snijega.



Na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. U subotu će zapuhati jaka bura. Minimalna temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 3 do 8. Najviša dnevna od 1 do 5, na istoku moguće i malo viša, a na Jadranu između 8 i 12 °C.



Problemi u prometu



Hrvatski autoklub je oko 21 sat izvijestio da su snijeg i jak vjetar već u utorak navečer počeli stvarati probleme u prometu.

Prema HAK-u, snijeg otežava prometnu situaciju u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Hrvatskog primorja i središnje Hrvatske, a oprezno treba voziti i po mokrim i skliskim kolnicima od kiše u Istri i Dalmaciji. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Zimski su uvjeti proglašeni na čitavom nizu prometnica u Gorskom kotaru i Lici i na dijelu sjevernog primorja, ponajprije na širem riječkom području.



Jak vjetar usporava promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su neke katamaranske linije.



Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.



U svojoj prometnoj prognozi za srijedu, HAK najavljuje da će se tijekom dana na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji voziti po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima od kiše, a na cestama u Lici, Gorskom kotaru te središnjoj Hrvatskoj moguća je susnježica ili snijeg zbog čega se očekuju ograničenja za pojedine skupine vozila.



Opasna ledena kiša



U noći na srijedu i ujutro u Lici i Slavoniji moguća je kiša koja se ledi u dodiru s tlom, zbog koje treba biti na još većem oprezu, dok je na cestama u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla.

Zbog olujne bure podno Velebita očekuju se ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu, piše Jutarnji list.