Opasne plinske boce prijete kućanstvima: mnogi ih kupuju zbog cijene, a onda svjedočimo brojnim eksplozijama...

U Hrvatsku se dnevno iz Bosne i Hercegovine unese oko tisuću komada neatestiranih plinskih boca s više od deset tisuća kilograma plina, upozoravaju dalmatinski distributeri plina.



Osim što zbog ovog poluilegalnog unosa plina gubi hrvatski proračun na desetke milijuna kuna godišnje samo za neplaćeni PDV, oštećeni su i domaći distributeri plina, a ugrožena je i sigurnost građana.



Nitko od ovlaštenih institucija iz RH nema kontrolu nad ispitivanjima - atestom tih boca iz BiH, koje su još iz vremena bivše Jugoslavije, niti može imati kontrolu procesa punjenja plinske smjese koja završava u hrvatskim kućanstvima.



Posljednjih mjeseci svjedoci smo brojnih slučajeva eksplozija plinskih boca, od kojih su neke zasigurno kupljene u BiH te su uvezene u Hrvatsku. U uvjetima ekonomske krize građani gledaju kupiti što jeftiniji plin pa mnogi odlaze u susjednu BiH, poglavito oni iz pograničnih područja.



Oprez! Dalmacija je puna ilegalnih punionica plinskih boca!



Naime, cijena plinske boce dosad je u Hercegovini bila od 12 do 15 konvertibilnih maraka, odnosno 50 do 60 kuna, što je ipak znatno jeftinije u usporedbi s cijenama u Hrvatskoj, premda je plinska smjesa upitne kvalitete, ali i količina napunjenog plina (uglavnom se radi o manjoj težini).



Riječ je o starim plinskim bocama, koje se više ne koriste u RH i ne udovoljavaju normama Europske unije. Umjesto da se uništavaju, one se prodaju u susjednu BiH gdje se pune plinskom smjesom, građani ih tamo kupuju po nižim cijenama i ponovno vraćaju u Hrvatsku.



Na graničnim prijelazima to se tolerira jer se smatra da je riječ o "običnoj" robi vrijednosti do 300 kuna za osobnu upotrebu, a ne o opasnim tvarima i bocama pod tlakom. Građani koji kupuju znatno jeftiniji plin u BiH su čisti pred zakonom. Međutim, problem je potencijalna opasnost koju takve neatestirane boce nose sa sobom, poglavito u slučaju požara i eksplozije.



Upućeniji u ovu problematiku tvrde da Carinska uprava pogrešno tumači zakon koji kaže "roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji dolaze iz treće zemlje oslobođena je od uvoznih carina". Po carinskom tumačenju, riječ je o robi koju građani nose sa sobom u malim pošiljkama.



Međutim, u ovom slučaju se ne radi o osobama koje putuju iz trećih zemalja, već građanima Hrvatske koji kupuju plin u BiH zbog niže cijene. Tako se uz oslobođenje od plaćanja carine može dnevno u osobnoj prtljazi unijeti roba do ukupne kunske protuvrijednosti 300 kuna, u što spada i neatestirana plinska boca.



Premda se nigdje izrekom nije navelo da se posuda pod tlakom (plinske boce) i visokoeksplozivna zapaljiva smjesa u njima može unijeti slobodno u RH uz obrazloženje da je za osobne potrebe.



Zajednica za ukapljeni naftni plin pri Hrvatskoj gospodarskoj komori više je puta ukazivala na problem ilegalnog unosa starih, često neatestiranih plinskih boca iz susjednih zemalja, posebice BiH, Crne Gore i Srbije.



- Osim što su boce bez atesta opasnost za potrošače, one su poseban problem i za hrvatske distributere UNP-a koji kada prime takvu bocu moraju je ili atestirati ili uništiti o vlastitom trošku - pojasnio je Branimir Palunko, predsjednik Zajednice za ukapljeni naftni plin pri HGK.



Naime, prema hrvatskim propisima plinske su boce u vlasništvu potrošača i kada prodavatelj plinskih boca dobije zahtjev za zamjenu boce (puna za praznu), istu mora zamijeniti te se tek naknadno utvrđuje ispravnost zaprimljene boce.



On pojašnjava da su najveći hrvatski distributeri među kojima su INA d.d., Petrol, Crodux plin i Butan plin počeli raditi na stvaranju vlastite linije plinskih boca s odgovarajućim bojama koje će biti tipične za svakog distributera. Time će se smanjiti broj takozvanih narančastih plinskih boca, koja su naslijeđe iz ex-YU, kada su se boce morale označavati tom bojom. U tom smjeru se radi i u Srbiji i Sloveniji, ali ne i u BiH odakle nam dolazi velik broj neatestiranih plinskih boca, kaže Palunko.



Iz Ministarstva gospodarstva pak upozoravaju da su zahtjevi kojima plinske boce za kućanstva moraju udovoljavati reguliranim pravilima primjenjivim na jedinstvenom tržištu EU u okviru Direktive o pokretnoj tlačnoj opremi kojom se utvrđuju uvjeti za stavljanje pokretne tlačne opreme na tržište, dostupnost takve opreme na tržištu i uporabu unutar Unije.



Premda je zakonima, pravilnicima i direktivama sve utvrđeno, njihovo različito tumačenje na terenu dopušta nekontrolirani svakodnevni unos velike količine neatestiranih boca i plinske smjese plina iz susjedne BiH na teritorij RH.



Rješenje ovoga problema ponudila je sama BIH, u kojoj su ovih dana poskupili gorivo i plin. Tako su se gotovo izjednačile cijene plina u Hrvatskoj i BIH, pa će se građanima sve manje isplati kupovati plinske boce preko granice.