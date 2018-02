Sindičića štite njemački obavještajci: španjolske su ga vlasti uhitile i ubrzo pustile na slobodu

Bivši agent i egzekutor jugoslavenske tajne službe, 74-godišnji Vinko Sindičić, prije nekoliko dana uhićen je u Španjolskoj na temelju međunarodne tjeralice koju je za njim raspisala Hrvatska 2013. godine, no kao i u slučaju prvog uhićenja 2015., španjolske vlasti pustile su ga na slobodu.

Međunarodna tjeralica raspisana je na zahtjev riječkog tužiteljstva, koje ga sumnjiči za lažno prijavljivanje kaznenog djela i lažno svjedočenje protiv Krunoslava Pratesa. Poznato je da je Sindičić svjedočio na sudu u Münchenu 2008. godine u postupku protiv Udbina doušnika Pratesa, osuđenog na doživotni zatvor za ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. Đureković je ubijen 1983. godine u mjestu Wolfsrathausenu, pokraj Münchena.

Na temelju Sindičićeva svjedočenja, isti je sud otvorio kazneni postupak protiv nekadašnjih jugoslavenskih obavještajacaJosipa Perkovića i Zdravka Mustača te je izdao uhidbeni nalog za Borisa Brnelića, kojeg je Sindičić u svojim izjavama prokazao za sudjelovanje u ubojstvu. Sindičić je kasnije svoj prvi iskaz povukao, pa se našao pod istragom zbog lažnog svjedočenja.

U drugom suđenju Perković i Mustač osuđeni su zbog sudjelovanja u organizaciji ubojstva Đurekovića. Obojici je njemački sud izrekao kaznu doživotnog zatvora. Najkasnije do proljeća očekuje se pravomoćna presuda u ovom slučaju.

Prvi put Sindičić je na osnovi međunarodne tjeralice uhićen u španjolskom Burgosu 9. studenog 2015., gdje se pojavio u društvu svoje nevjenčane supruge, talijanske državljanke. Kod sebe je imao hrvatsku putovnicu i talijansku osobnu iskaznicu. U pritvoru je proveo 55 dana čekajući odluku suca. Istražni sud u Madridu tada je odbio izručenje jer je tročlano sudsko vijeće smatralo da Španjolska nije dužna Sindičića izručiti Hrvatskoj ako ga za lažno svjedočenje i prijavu kaznenog djela ne traži Njemačka, na čijem je teritoriju održano suđenje i kazneno djelo.

Prošlog tjedna, 26. siječnja, ponovno je uhićen u istom španjolskom gradu. Prijavljujući se u hotelu, zaposlenik na recepciji upisao je njegovo ime, a kad mu je na ekranu zablinkalo upozorenje da se radi o osobi s međunarodne tjeralice, pozvao je policiju, koja je pritvorila Sindičića. Na sud je došao u pratnji svojeg španjolskog odvjetnika i pušten je vrlo brzo uz isto obrazloženje kao i 2016. godine.

Perkovićev odvjetnik Ante Nobilo kazao je kako je on podnio kaznenu prijavu protiv Sindičića u slučaju "Prates" u ime Perkovića i Mustača, nakon čega je Državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu i raspisalo tjeralicu.

Nije ga, navodi, iznenadio postupak španjolskih vlasti jer se i prvi put pokazalo da "Sindičić ima jake njemačke zaštitnike". Nobilo tu aludira na njemačku Saveznu obavještajnu službu – BND.

Tvrdi da je proučavajući materijale vezane uz Perkovića došao do niza saznanja koja će objaviti i u knjizi nakon što presuda njemačkog suda u slučaju "Perković" postane pravomoćna.

– Bit će to pravi špijunski triler. I nije fikcija, nego stvarnost. Puno je tu bilo čudnih stvari, došao sam i do podataka o jednoj otmici prije nekoliko godina u Švedskoj, gdje su svi sudionici uhapšeni, samo je nekim čudom jedan od njih, već pretpostavljate tko – Vinko Sindičić – pušten. Očito su isti zaštitnici ishodili i ovo oslobađanje – uvjeren je Nobilo.

Sindičić je bio osuđen na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubojstva hrvatskog emigranta u Škotskoj 1988. godine te je za to odslužio zatvorsku kaznu. Suđeno mu je i u Zagrebu zbog ubojstva hrvatskog emigranta Bruna Bušića 1978. godine, ali je 2000. godine oslobođen optužbe.