Edin Nurkić iz splitskog Doma za odgoj djece i mladež: Ne čudi što stotinjak učenika gleda tučnjavu svojih vršnjaka kad nitko nema pojma gdje su im djeca

Nekad se djecu plašilo da će ako budu zločesti završiti u popravnom domu. Današnji Dom za odgoj djece i mladeži na splitskim Brdima nema zaključana vrata, iako se bavi sa stotinjak korisnika, djece s poremećajima u ponašanju, kroz više različitih programa.

Neki čak tamo i ne borave, nego im stručnjaci Doma dolaze u školu, a nekima se pomaže savjetovanjem kroz novootvoreni Centar za pružanje usluga u zajednici.

U osnovi svakog tretmana je razgovor kao ključ rješavanja svih poteškoća. Upravo je to ono što djeci u osjetljivim godinama odrastanja i treba – ističe Edin Nurkić, voditelj Odjela stručno-odgojnog rada.



Radionice roditeljskih vještina



– Mi osuđujemo mlade i njihovo ponašanje, a zaboravljamo da su oni zapravo "proizvod" vremena u kojem živimo. Naš grijeh je nečinjenje. Želimo da nas djeca prihvate, a i sami buljimo u ekrane, ne razgovaramo međusobno, u žurbi smo, nemamo vremena. Zatvorili smo se, prihvatili pasivnost, umjesto da pokušamo povezati obitelj, doprijeti do svoje djece, priznati da neke stvari možda i ne možemo sami riješiti, te zatražiti pomoć stručnjaka. Toliko krijemo svoje probleme i strahove, a djeca to ispoljavaju javnim objavama preko društvenih mreža. Njihov svijet je posve javan, a mi ga uopće ne pokušavamo shvatiti ni upoznati. Za početak razgovarajmo s njima, educirajmo se o njihovoj generaciji, o onome što ih zanima – savjetuje Nurkić, koji smatra da je prevencija jako važna, naročito u radu s mlađom djecom, osnovnoškolcima.

– Nije generacijski jaz između mladih i nas odraslih samo u toj informatičkoj pismenosti, odnosno nepismenosti. Mi kod djece ne razvijamo poštovanje, ne angažiramo se, ne ulažemo u njih kao osobe. Kao društvo bavimo se isključivo izvrsnošću, a zanemarujemo da više treba ulagati u prevenciju. Trebamo se više okrenuti onima kojima je pomoć potrebna, otvarati savjetovališta, provoditi razne preventivne programe, i za djecu i za roditelje. I sam sam u zreloj dobi išao na radionice roditeljskih vještina jer uvijek ima više alata da nešto postignete, a za koje niste znali prije. Konačno, vratio bih i odgoj u škole – govori nam Nurkić, inače član Vijeća za prevenciju suzbijanja kriminaliteta Grada Splita, koji predlaže osnivanje pododbora za obitelj, djecu i mlade koji bi bio usmjeren na povezivanje članova obitelji.



Površni odnosi



– Živeći sa svijetom medija, youtubera, influencera, društvenih mreža... mladi nesvjesno prihvaćaju površne oblike ponašanja, nalaze drukčija rješenja za probleme, prihvaćaju pasivnost i nečinjenje, pa ne čudi što ih stotinjak pasivno gleda tuču svojih vršnjaka. A gdje smo mi u svemu tome? Kako je moguće da nitko od odraslih nema pojma gdje su im djeca i što rade, što ih zanima, što im leži na duši? Ajmo se konačno baviti tom djecom! – poručuje.