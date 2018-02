Stiže dramatična promjena vremena: u petak stižu pljuskovi i grmljavina, već u subotu snijeg moguć i na moru

Prema najnovijoj prognozi koji je Državni hidrometeorološki zavod objavio u četvrtak u 19 sati, Hrvatsku definitivno očekuje značajna promjena vremena i konačan povratak prave zime, piše Jutarnji.



U petak nas prema predviđanjima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, duž obale i pokojim pljuskom praćenim grmljavinom. U Gorskom kotaru i na Jadranu moguće su obilnije oborine. U gorju će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a susnježice već od jutra može biti u sjeverozapadnim predjelima.



Na Jadranu vjetrovito s jakim jugom i južnim vjetrom, dok će na kopnu umjeren jugozapadni vjetar kroz dan okrenuti na sjeverni. Krajem dana i u noći na subotu na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka bura s olujnim udarima.



Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 3 do 8, dnevna između 7 i 12 °C. Na Jadranu temperatura bez izraženijeg dnevnog hoda, uglavnom od 9 do 14 °C.



U subotu oblačno s kišom, u gorju i ponegdje u nizinama i snijegom te osjetno hladnije. Susnježice i snijega nosešenog burom može biti i na sjevernom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije.



U nedjelju uglavnom suho, u nizinama unutrašnjosti mjestimice s maglom, a na krajnjem jugu može još pasti malo kiše.



U ponedjeljak promjenjivije mjestimice s kišom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a u gorju i ponegdje u središnjim predjelima kiša može prelaziti u susnježicu ili snijeg.



Sredinom sljedećeg tjedna ponovno postoji mogućnost za snijeg u nizinama unutrašnjosti, ponajprije na sjeverozapadu, ali zasad nije moguće sa sigurnošću reći hoće li doista biti snijega.



I Vakula najavljuje snijeg



O velikoj promjeni vremena u četvrtak je izvijestio i glavni HRT-ov meteorologZoran Vakula, koji kaže da će gotovo proljetni ugođaj prošlih dana ponegdje već do petka navečer, te osobito u subotu zamijeniti onaj pravi zimski, sa snijegom u većem dijelu unutrašnjosti, a uz buru i mjestimice na obali.



Prije bure i zahladnjenja, kiša će tijekom petka biti sve češća i obilnija, osobito na Jadranu uz grmljavinu, mjestimice i nevrijeme, a nevolja će biti i zbog jakog i olujnog juga i južnog vjetra, ponegdje prolazno i jugozapadnog.



Osim nastavka južine i iznadprosječne topline, tijekom petka najmanje će nevolja s vremenom imati u istočnoj Hrvatskoj. Do navečer malo kiše može pasti rijetko gdje, uglavnom u Srijemu i zapadnoj Slavoniji i Podravini.



Za razliku od istoka, u središnjoj će Hrvatskoj petak biti hladniji od četvrtka, pri čemu će jutro u mnogim mjestima biti najtopliji dio dana. Kiša će biti sve češća, povremeno i obilnija. S padom temperature počet će i snijeg, najprije u gorju, Međimurju i Zagorju, navečer i osobito u noći na subotu i u većini nizinskog područja.



U Gorskome kotaru snijeg će vjerojatno početi padati već u petak prijepodne, pa ga navečer gdjegod može biti i više od 10 cm. Počet će padati i u Lici, a u noći na subotu, nošen jakom i olujnom burom, moguć je i ponegdje na sjevernom Jadranu.



Prije toga puhat će podjednako jako jugo i južni vjetar, prolazno i jugozapadni, a nevolje prijete i od obilne kiše - tijekom petka često i uz više od 50 litara kiše po četvornome metru, gdjegod vjerojatno i bliže 100.



U Dalmaciji su obilniji pljuskovi i grmljavina vjerojatniji navečer i u noći na subotu, ali i tijekom dana bit će povremene mjestimične kiše. Uz jako i olujno jugo, more će biti većinom umjereno valovito i valovito, a temperatura od 10 do 15 °C.



Na jugu Hrvatske podjednako toplo, valovito i vjetrovito, ne samo zbog juga nego i južnog vjetra, te još oblačnije i kišovitije nego na srednjem Jadranu.



U subotu na Jadranu nastavak kiše, uz jak i olujan južni i jugozapadni vjetar na južnom dijelu, a na sjevernom pak uz buru, s kojom je mjestimice moguć i snijeg. U nedjelju malo stabilnije i mirnije, a od ponedjeljka se ponovno povećava vjerojatnost za jačanje juga i povremenu mjestimičnu kišu.



Na kopnu u subotu većinom snijeg, obilniji u gorju, a snježni pokrivač stvarat će se i u mnogim nizinama. Do kraja dana razvedravanje pa će nedjelja biti uglavnom suha, s jutarnjim minusima, kojih će biti i u novome tjednu, kada su ponovno moguće oborine.



HAK izdao upozorenja



Hrvatski autoklub je u svojoj prometnoj prognozi za petak najavio da će se voziti po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje, a ujutro zbog niskih temperatura na vlažnim dijelovima kolnika u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.



Na cestama u unutrašnjosti ponegdje je moguća kratkotrajna magla, a na cestama u gorju te na sjeverozapadu Hrvatske zbog susnježice i snijega moguće su zabrane za pojedine skupine vozila.



- Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme, navode u HAK-u.



Na gradskim prometnicama i obilaznicama pojedinih gradova očekuje se pojačan promet posebice tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih vršnih sati. U poslijepodnevnim satima na cestama podno Velebita moguće su zabrane za pojedine skupine vozila zbog olujnog vjetra.



Pojačan promet teretnih vozila očekuje se na Bregani, Pasjaku, Maclju i Bajakovu u oba smjera, osobnih na prijelazima Stara Gradiška i Slavonski Brod. Zbog olujnog vjetra očekujemo poteškoće u pomorskom prometu, najavljuje HAK.