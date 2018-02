Nakon što su joj dijagnosticirani skolioza i bolovi u leđima, Lana Žugec došla je na pregled u zagrebačku KB Dubravu, no na rutinskoj kontroli ova pacijentica doživjela je neugodno iskustvo, koje je prepričala za "Provjereno" Nove TV, piše Dnevnik.hr.

Naime, Lana je ortopeda, koji ju je pregledao, opisala kao "iznimno vulgarnog i neprofesionalnog".

- Prvo što mi je rekao bilo je: 'A kaj ste vi došli, ja vidim da vama nije ništa. Što trebate, penziju ili bolovanje?'. Osim toga, stalno je komentirao moje ogromne grudi, a zaključio je i kako imam grbu od rođenja. Zanimalo ga je jesam li udata i imam li djecu te jesu li onda i ona grbava poput mene...

Onda me pitao, kad me suprug prvi put j***o, je li to bilo sprijeda ili zg**a, jer ako je bilo zg**a, onda je morao vidjeti da sam grbava, a ako je bilo sprijeda, onda sam ga uspjela prevariti pa me oženio takvu grbavu - prepričala je šokirana Lana Žugec za Provjereno.

Ali torturi tu nije bio kraj. Nakon što se s rendgena vratila u ambulantu, napastovanje se nastavilo.

- Pozvao me da se nagnem nad računalo kako bismo zajedno pogledali slike. U jednom trenutku prešao je rukom preko mojih grudi i rekao: 'Joj, sad bi se, da nema sestre, ovo moglo protumačiti kao da sam vas pipkao' - rekla je Lana i napomenula da je medicinska sestra cijelo vrijeme bila prisutna. Poslije joj je potvrdila kako se dotični liječnik tako ponaša i prema drugim pacijenticama.

Lana je sve prijavila, a ravnatelj bolnice oformio je povjerenstvo koje će utvrditi eventualnu odgovornost i odrediti sankcije, piše Dnevnik.hr.

"Provjerenom" je svoju priču iznio i Ivica Milanja, psiholog iz Zadra, koji je s istim liječnikom imao neugodno iskustvo još 2011. godine. Žalio se, kaže, Upravi bolnice, ali umjesto konkretnog odgovora dobio je "hladan tuš".