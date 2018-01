Doznali smo porijeklo mesa s gnojem od kojeg se svima 'zgadio život' i kako je takvo došlo do trgovine; Oglasila se i obitelj koja ga je kupila

Kako smo već jučer izvijestili, jedan hrvatski kupac u trgovačkom centru "Lidl" snimku koja doslovce tjera na povraćanje objavio je na svom Facebooku. Naime, u vukovarskom "Lidlu" njegovi roditelji su kupili svinjsko meso na kojem je pisalo "Svježe meso – kvaliteta, svježina...". No, umjesto svježine i kvalitete, iz mesa je curila sivkasto-zelena masa.



Odakle je meso došlo? Je li ta siva masa opasna? Hoće li netko odgovarati? Što jedemo?, sve su to pitanja koja su se rojila na internetskim forumima i u komentarima ispod tekstova na hrvatskim portalima.



Stoga smo kontaktirali veterinare, inspektore, ministarstvo, kupce, ali i "Lidl". Evo što smo saznali:



– U tijeku je inspekcijski nadzor u PPK karlovačkoj mesnoj industriji, a obavit će se i nadzor kontrolnog tijela koje nadzire proizvodni proces. Sporno svinjsko meso je porijeklom iz Nizozemske, koju ćemo izvijestiti o ovom slučaju. Ističemo, ne radi se o zaraznoj bolesti nego o apscesu koji je najčešće posljedica uzgojnih uvjeta (npr. uboda, ugriza, ozljeda životinje i sl.) – naveli su nam u Ministarstvu poljoprivrede koje je, kako saznajemo, čim je snimka dospjela u javnost, odmah reagiralo.



Na naša pitanja očitovala se i Hrvatska agencija za hranu.



– Iz Ministarstva poljoprivrede imamo informacije kako je u tijeku inspekcijski nadzor u PPK karlovačkoj mesnoj industriji, te kako će se obaviti i nadzor kontrolnog tijela koje nadzire proizvodni proces. Ovim putem ipak želimo podsjetiti kako je samokontrola temelj sustava sigurnosti hrane Europske unije, i ona mora jamčiti maksimalnu sigurnost potrošačima.



Stoga, ono što možemo reći, i prije samih rezultata nadzora, i ono na što apeliramo, jest da PPK karlovačka mesna industrija, kao i svi drugi subjekti u poslovanju hranom, treba vršiti redovitu samokontrolu svojih sustava za kvalitetu proizvodnje, poput HACCP sustava – kažu u Agenciji.



Je li došlo do nekog propusta ili je apsces na mesu nemoguće utvrditi, pitali smo Agenciju za hranu, koja ima središnjicu u Osijeku.



– Ovakva vrsta apscesa spada u tzv. "skrivene mane". To znači da ako se ne mogu primijetiti neki simptomi koji bi ukazivali na njegovo postojanje, poput asimetrije na ekstremitetima, šepanje ili vučenje ekstremiteta, mjesto vanjske ozljede (ubodna rana, krasta ili posjekotine), te uz provođenje palpacije tkiva (ako je proces stariji moguće ga je zamijeniti s konzistencijom zdravog mišićnog tkiva), takav proces nije bilo moguće utvrditi pregledom veterinarske inspekcije. Takvi su slučajevi iznimno rijetki, ali su mogući u praksi.



Nažalost, temeljem dostavljenog videa nije moguće precizno utvrditi o kojoj se veličini apscesa radi. Također je moguće da zbog mjesta nastanaka, koje se također, nažalost, ne može do kraja precizno utvrditi temeljem snimke, ako se apsces nalazio u dubljim dijelovima ekstremiteta da on ne izaziva nikakve gore navedene simptome, temeljim kojih bi se prilikom inspekcije posumnjalo na postojanje ovakve tvorbe.



Ipak, s obzirom na to da je nedostatak nastao kod proizvođača, on je i dužan nadoknaditi nastalu štetu – kažu u Agenciji za hranu, te dalje objašnjavaju da se lokalno nakupljanje gnoja u novostvorenoj šupljini zove apsces, a narodni naziv je "čir".



– Uzroci nastanka mogu biti ubod, udarac, fraktura, strana tijela uz bakteriološku kontaminaciju (bakterijama kao što su Staphylococcus spp., Escherichia coli, Streptococcus spp., Pseudomonas i druge). Apsces može nastati na površini (vanjski) i u dubljim dijelovima tkiva i organa (unutrašnji).



Obično ih karakteriziraju mekane do tvrde ograničene tvorbe (različitih veličina) koje sadrže bjelkastu ili žućkasto-zelenu boju neugodna mirisa. Apscesi se mogu stvarati po čitavom tijelu. Meso u kojem se utvrdi ovakva promjena uklanja se prilikom samog pregleda jer se smatra neprikladnim za prehranu ljudi – kažu u Hrvatskoj agenciji za hranu.



Video je na svom Facebooku objavio Mario Hornjak, kojega smo upitali je li mu se javio tko iz "Lidla" i ponudio neko obeštećenje.



– Objašnjenje je ponuđeno javno u komentaru na Facebooku, kao i isprika. Trgovac je bio ljubazan i ponudio nešto drugo, roditelji su odbili. Zatražili su povrat novca – kaže Hornjak, navodeći da im se ništa slično nije prije dogodilo.



– Drago mi je što je video potakao mnoge na druge solucije kupnje mesa i oprez. U subotu navečer sam prijatelju rekao kako video ima 1700 pregleda i zezao sam se da će u ponedjeljak imati garant 5000. No, već u nedjelju je skočio na preko 100 tisuća.



Nisam ovo objavio radi nikakva blaćenja trgovačkih lanaca mesne industrije i sl. Jednostavno ovo se moglo dogoditi svakome. No drago mi je da je video "prodrmao" proizvođače mesnih industrija kako bi se razmislilo što nam tko i kako servira na stol – ističe za "Slobodnu" gospodin Hornjak.



Spomenuo je i da se trenutačno na profilu Marija Hornjaka više ne može naći video mesa.

Dr. Zdolec: Krivca tražite u zemlji podrijetla



Doc. dr. sc. Nevija Zdoleca, sa zagrebačkog Veterinarskog fakulteta, također smo upitali za komentar.



– Apsces u dubini mesa skriveni je patološki proces koji se današnjim tehnikama veterinarskih pregleda mesa na liniji klanja ne može otkriti. Naime, doktorima veterinarske medicine pri pregledu trupova svinja (u ovom slučaju kategorije odojaka) na liniji klanja dopušteno je koristiti samo tehniku vizualnog pregleda svih površina trupa i organa.



U slučajevima kada vizualno uoče nesukladnosti (u ovom slučaju bila bi asimetričnost butova, ako je apsces površinski) tada se pristupa palpiranju promjena na trupu i njihovu zarezivanju nožem.



Ovlašteni veterinari na liniji klanja pri obradi odojaka posebnu pozornost poklanjaju vizualnom pregledu područja zglobova (vidljivi znakovi upale, ozljeda), stražnjih ekstremiteta i vrata (područja injekcijske aplikacije vitamina, minerala, eventualno antimikrobnih lijekova), unutrašnjih organa te porebrice i potrbušnice.



Ako bi se radilo o opsežnijoj gnojnoj infekciji gdje su zahvaćeni unutarnji organi, krv (pijemija), seroze i dr. tada takva životinja pokazuje simptome bolesti i ne smije se uputiti s farme na klaoničku obradu.



Iz podataka dostupnih u ovom slučaju, može se pretpostaviti kako pregledom životinje prije klanja (ante mortem pregled) nisu utvrđeni znakovi bolesti (životinja je bila zdrava), a pregledom nakon klanja (post mortem pregled) nisu utvrđene patološke promjene na trupu i organima zbog kojih bi se meso proglasilo zdravstveno neispravnim.



Pitanje propusta i "traženja krivca" u predmetnom slučaju najvjerojatnije treba usmjeriti na farmu podrijetla životinja - navodi dr. Nevijo Zdolec.