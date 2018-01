Policija istražuje neobičnu smrt Hrvata: platio 25.000 eura da bi izgubio glavu u lovu na pitomog lava!? Tko je poznati ugostitelj s Paga koji je usmrćen na jugu Afrike?

Iako je lov na lavove uzgojene u zatočeništvu legalan, taj je 'sport' već neko vrijeme na meti žestokih kritika uglednih međunarodnih lovačkih udruženja'Pero bi za lov dao sve! Lovio je po cijelom svijetu, nema kutka kugle zemaljske gdje nije bio', kaže nam Slave Žunić iz Lovačkog društva 'Kamenjarka'

Prošle subote, tijekom lova na lavove na farmi Leeubosch Lodge kod Setlagolea u Južnoafričkoj Republici, ubijen je 75-godišnji Pero Jelinić, hotelijer s otoka Paga koji je u Africi boravio s još dvojicom Hrvata.



Kako je objavila južnoafrička policija, Jelinić je upucan pod još nerazjašnjenim okolnostima nakon što je družina ubila jednog lava i pratila drugog. Hitno je helikopterom prebačen u bolnicu u Vryburgu, no liječnici mu nisu mogli spasiti život. Tamošnja policija pokrenula je istragu o tome tko je ispalio kobni hitac i usmrtio Jelinića, a istražuje se i jesu li lovci legalno posjedovali oružje i streljivo.



Vijest o smrti 75-godišnjeg lovca u Africi snažno je odjeknula na Pagu, gdje je Jelinić, kao poznati ugostitelj, više od 30 godina vodio hotel "Biser". Iako je podrijetlom iz Bosne, na otok se doselio iz njemačkog Bonna, gdje se također bavio ugostiteljstvom. Hotel je zadnjih sezona dao u najam kako bi se u mirovini mogao posvetiti svojoj najvećoj strasti – lovu. Otkako je stigao na otok, bio je aktivni član Lovačkog društva "Kamenjarka". Na Pagu je baš po tome bio poznat jer je njegova poznata lovačka dvorana bila prepuna trofeja kapitalaca koje je lovio po cijelom svijetu.



Provjera oružja



– Pero bi za lov dao sve! Lovio je po cijelom svijetu, nema kutka kugle zemaljske gdje nije bio i zato nas nije iznenadilo kad smo čuli da odlazi u Južnoafričku Republiku, u lov na lavove. To mu je bila velika želja, kao kruna lovačke karijere. Nažalost, otamo su stigle najgore vijesti, koje su nas šokirale. Samo Bog zna što se tamo dogodilo – kaže nam Slave Žunić iz Lovačkog društva "Kamenjarka" na Pagu, čiji je Jelinić bio dugogodišnji član. Kako je i u kojem aranžmanu nesretni Jelinić putovao u Afriku, nije poznato, ali na specijaliziranim stranicama hrvatskim se lovcima nudi niz ponuda i aranžmana za lovni turizam na Crnom kontinentu, i to najčešće u Namibiji i Južnoafričkoj Republici.



Te se dvije zemlje reklamiraju kao idealne destinacije za safari jer se u njima legalno mogu loviti gotovo sve afričke vrste, putovanje je jednostavno, unos oružja formalan, vize se dobiju za desetak dana, a trofeji stižu na kućnu adresu. Cijene leta variraju od 1000 do 1600 eura, a lovce u zračnoj luci u pravilu dočekuje vlasnik lovišta koji ih prebacuje do kampa gdje su smješteni. Nakon provjere oružja, kreće se u lov. U Južnoafričkoj Republici postoji više od tisuću privatnih lovišta i konkurencija je izrazito velika, a samim time i ponuda koja se nudi turističkim lovcima.



Cijena lovačke strasti

Trenutačna top-safari destinacija je Namibija, gdje se prakticira jedino trofejni lov, za razliku od Južnoafričke Republike gdje prevladava sanitarni i uzgojni odstrel za manje novca.



Cijena dnevnog boravka po lovcu je oko 150 eura, u što je uključen smještaj, stručni vodič, oružje, lovna dozvola... Cijene trofeja variraju, od besplatnog za sve ptice do pet tisuća eura za odstrel geparda. Trofej zebre stoji, primjerice, tisuću eura, žirafe 1500, a hijene 2500 eura. Ukupna cijena ovakvog aranžmana u Namibiji za 10 dana, uključujući i putovanje, kreće se između pet i šest tisuća eura.

Vlasnici domaćih agencija koje se bave organizacijom lovnog turizma u Africi kažu nam kako se Hrvati koji idu na ovakva putovanja najčešće odlučuju na klasični safari, i to ne u Južnoafričkoj Republici, nego u Namibiji, dok se lov na lavove, pogotovo uzgojene, rijetko traži i organizira.– Lov na uzgojene lavove općenito se drži marginom lovačke industrije, ali dok ima potražnje za tim uzgojnim odstrelom, bit će i ponude. Naime, golema je razlika u cijeni lova: dok aranžman za uzgojenog lava stoji do 25 tisuća eura, i to ako je kvalitetna organizacija u pitanju, lov na pravog lava u divljini treba platiti dvostruko više, najmanje 50 tisuća eura – govori nam jedan iskusni lovac, nezadovoljan što se o "lovnom turizmu u javnosti govori isključivo kad se dogodi nesreća".– Nesreća u lovu opreznom se lovcu može dogoditi, a neopreznom mora. Nažalost, to je tako i to znaju svi koji se lovom bave. O ovom slučaju imam samo šture informacije koje su objavljene u tamošnjim medijima, a što je prava istina, tek nam ostaje vidjeti – kaže lovac.Iako je lov na lavove uzgojene u zatočeništvu u Južnoafričkoj Republici legalan, taj je "sport" već neko vrijeme na meti žestokih kritika uglednih međunarodnih i afričkih lovačkih udruženja. Naime, prema saznanjima koje je u velikoj reportaži o ovoj temi objavio The Times, u Južnoj Africi ima gotovo tri puta više uzgojenih lavova od divljih, iako nisu svi uzgojeni za lov. Lavovi znaju biti držani u lošim i skučenim prostorima te hranjeni stokom koja može biti kontaminirana, a vlasnici farmi godišnje uzgoje više od tisuću velikih mačaka kako bi bile ubijene. Turistički lovci, u najvećem broju Amerikanci, izabiru lava kojega žele "loviti" iz brošure, te zatim putuju u Južnu Afriku kako bi baš tu životinju ubili s lukom ili puškom nakon što je puštena iz kaveza. U većini slučajeva lavovi su pitomi jer su ih ljudi uzgajali. Prema svjedočanstvima safari-lovaca koji su bili na ovim turama, takvo se što teško može nazvati lovom jer se lavovi, koji se i hrane netom prije ubojstva, ponašaju kao janjci pred klanje, a taj "lov" se događa u malim ograđenim prostorima nedaleko od uzgajivačnica.