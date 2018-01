Roditelji, pazite na svoju djecu: ospicama je dovoljno 15 minuta da se prenesu s osobe na osobu, efikasna zaštita je samo jedna

U Europi, pa ni u Hrvatskoj, na svu sreću, nikada nije zabilježena epidemija ospica koja bi odnijela mnogo života, no u Africi je to bio slučaj.

– U Africi se velika epidemija ospica pojavila nakon epidemije ebole, a upravo zbog toga jer ljudi nisu bili cijepljeni. Smatram da je potrebno da djeca budu cijepljena, jer pokušajte zamisliti što bi se dogodilo da se samo jedno dijete koje se zarazilo ospicama, nesvjesno svog stanja, pojavi u jaslicama, vrtiću ili osnovnoj školi. Ospice su vrlo "prijemčive" i opasnost od epidemije bila bi iznimno velika. U roku od 15 minuta bi osoba koja ima ospice, a koja se nalazi u zatvorenom prostoru s osobom koja nije imala ospice i koja nije cijepljenja protiv njih, zarazila tu osobu. Sada zamislite kada u nekom dječjem vrtiću, u jednoj prostoriji, imate 30 djece, od kojih njih 25 nije cijepljeno protiv ospica, a samo jedno od njih je donijelo ospice u vrtić. To bi bilo vrlo neugodno – kazuje dr. Vesna Barišić, epidemiologinja na Zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Sličnih problema kao u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imali su prije godinu-dvije i u Splitsko-dalmatinskoj, kada su mnogi roditelji odbijali cijepiti svoju djecu protiv ospica-rubeola i zaušnjaka. No, tada je splitski gradski Ured za prosvjetu donio odluku da se nijedno dijete neće moći upisati u vrtiće i škole ako nije cijepljeno protiv tih oboljenja. I onda se nešto pokrenulo, odnosno onda su roditelji počeli pristajati na cijepljenje svoje djece. Naravno, postavlja se pitanje kako dijete uopće može biti upisano u jaslice ili vrtić a da nije cijepljeno.

– Zaista na to pitanje ne bih mogla odgovoriti. Cijepljenje u RH je obvezno, odnosno postoji kalendar cijepljenja i zna se kada se neko dijete mora cijepiti, protiv kojeg oboljenja. Problematika kako se djeca koja nisu cijepljenja upisuju u vrtiće i jaslice nije u domeni Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i mi ne možemo obavljati kontrole ili naplaćivati kazne onima koji ne poštuju zakon. U 2016. godini, na razini Hrvatske, procijepljenost djece s navršenih godinu dana života bila je 89,6 posto, a onih koji su primili i drugu dozu cjepiva, prije upisa u prvi razred osnovne škole, iznosi 96 posto, što je vrlo dobro. Problematična je procijepljenost s navršenom prvom godinom života i ona bi morala biti veća – kazuje nam dr. Sanja Kurečić-Filipović, epidemiologinja iz HZJZ-a.

Zadnji smrtni slučaj zbog komplikacija vezanih uz ospice u RH zabilježen je već davne 2004. godine.

– Tijekom 2016. godine u RH su zabilježena četiri slučaja ospica, 2015. je bilo 206 slučajeva ospica, koje su u Hrvatsku "uvezene" iz susjednih zemalja. U 2014. godini službeno je bilo evidentirano 16 slučajeva, 2013. nismo imali ni jedan slučaj, 2012. smo imali dva, 2011. ukupno ih je bilo 11, a 2010. godine ih je bilo sedam – kazuje dr. Kurečić-Filipović.

Zanimalo nas je kako neka odrasla osoba koja ne zna jesu li je roditelji cijepili protiv ospica može utvrditi je li cijepljena.

– Jednostavnim krvnim testom. Takva osoba treba izvaditi krv i uz pomoć serološkog testiranja utvrđuju se protutijela na virus ospica. I na taj način osoba doznaje je li cijepljena. Inače, gotovo uvijek odrasle osobe nešto teže podnose dječje zarazne bolesti. Pogotovo ih teško podnose osobe sa slabijim imunitetom. Ujedno bolest teže podnose i djeca do druge godine života; kod njih zna biti teži tijek bolesti, jer nešto češće mogu dobiti upalu pluća, encefalitis... U najtežu komplikaciju ospica spada subakutni sklerozirajući panencefalitis (dosta agresivna upala mozga), no to je, na svu sreću, vrlo rijetka komplikacija – zaključuje dr. Sanja Kurečić-Filipović.