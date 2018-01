Roditelji koji odbiju cijepljenje mogli bi u zatvor, pa čak i ostati bez djece! U Splitu navala na cjepivo, hoće li se Dubrovčani osvijestiti?

Dubrovkinja Ankica Konsul (25) majka je jednojajčanih blizanki. Ona je u dogovoru sa suprugom odlučila ne cijepiti svoje dvije kćeri.



– Moram priznati da smo se suprug i ja do prije nekoliko dana premišljali oko odluke da odustanemo od cijepljenja naših djevojčica. Nijedno cjepivo ne štiti organizam sto posto, to su otrovi koji su zabranjeni u dječjoj hrani, ali dopušteni su u cjepivima koja se daju bebama direktno u krvotok. Sve to za sobom povlači i ozbiljne nuspojave. Nakon što se po medijima počelo naveliko govoriti o tome, a pogotovo je na udaru bio Dubrovnik, odlučili smo sve dobro istražiti i čak smo razgovarali s našom dobrom prijateljicom koja je liječnica, zbog koje smo još sigurniji u svoju odluku. Ma znamo li mi što je točno u tim cjepivima? – ljuto se pita Ankica, koja je itekako svjesna novčane kazne koja im prijeti.



– Za kaznu sam čula, ali s obzirom na zdravlje moje djece, to je mačji kašalj, tako da me tih par tisuća kuna sigurno neće spriječiti. Bitno je biti čvrst i boriti se, kao uostalom i svugdje gdje tražiš svoja prava – zaključila je Ankica, koja zna da će neki njezinu odluku smatrati sebičnim izborom, ali, kao i svaka majka, napravit će ono što smatra najboljim za svoje dijete.



Zamjeriti bi joj lako mogla 39-godišnja Sanja Lakić koja je cijepila svoje troje djece. Svi su zdravi, i idu u prvi, četvrti i peti razred osnovne škole.



– Roditelji koji ne cijepe djecu su za mene ili hrabri ili glupi. Ja ne bih riskirala. Moja djeca su sva redovito cijepljena i, hvala Bogu, sve je prošlo u najboljem redu. Pročitala sam dosta članaka na internetu protiv cijepljenja. Moram priznati da nekom laiku sve te informacije sigurno djeluju zastrašujuće, ali mi se ne smijemo igrati doktora. Treba razmišljati i o tome kako necijepljenjem dovodimo svoju, ali i svu ostalu djecu u opasnost, a izgubiti dijete zbog pogrešne odluke roditelj sebi nikad ne bi oprostio. Pa moja je majka mene cijepila, njezina majka je isto napravila njoj, pa svi smo živi i zdravi, zašto bi se sad nešto mijenjalo – žustro je komentirala Sanja, koja svim majkama savjetuje da dobro razmisle o posljedicama kojih je, po njezinu mišljenju, ipak puno više ako se djeca ne cijepe.



Posljedice bi čak mogle biti puno rigoroznije, a to je oduzimanje djece roditeljima, kako navodi Kazneni zakon, zbog povrede djetetovih prava, odnosno zanemarivanja roditeljskih dužnosti, kao i skrbi o djetetovu zdravlju. Roditelji, usvojitelji ili zakonski skrbnici mogu računati i na zatvorske kazne, a ne više samo na prekršajne u iznosu od dvije tisuće kuna.



Neki gradovi su trend necijepljenja pokušali donekle zaustaviti prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, čiji je jedan od uvjeta boravka djece u vrtićima i uredna procijepljenost. Ali ni to, kao ni novčana kazna, barem majci s početka naše priče, ne predstavlja dovoljnu jaku kaznu da bi ipak odlučila cijepiti svoje blizanke.



Ovako razmišlja dosta žitelja Dubrovačko-neretvanske županije jer je, po podacima koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, najmanja stopa cijepljenih upravo na samom jugu Hrvatske, čak 2200 djece nije primilo cjepivo. Ove situacije svjestan je i ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić.



– U našoj županiji u prošlim desetljećima povremeno su se javljali slučajevi zaraze ospicama, ali nije zabilježena epidemija. Naša bolnica prostorno i kadrovski je ekipirana za eventualnu borbu. Kao liječnik i otac četvero djece, apeliram na roditelje i kolege iz primarne zdravstvene zaštite da cijepe djecu – poručio je Bekić.



Apel je ponovio i župan Nikola Dobroslavić kazavši da cjepivo nema negativnih posljedica, a da bi bilo teško sada zamisliti kako bi to izgledalo da u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izbije epidemija.

Smrti do sada nije bilo

Otkako Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije vodi statistiku, od njegova osnutka 1996. godine, ovdje nije zabilježen smrtni ishod oboljelih od ospica. Zadnji slučaj ospica u Dubrovniku zabilježen je prije dvije godine, kod stranog turista.



Proteklih 20 godina, u Dubrovniku su se pojavljivali tek povremeni slučajevi ospica, najviše 2010. godine. Tada je zabilježeno šest prijava oboljelih koji nisu bili epidemijski povezani, ali tada nije bila obvezna laboratorijska potvrda dijagnoze, što je sad uvjet.

Šuica s problemom upoznala EK



I zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica već je nekoliko puta upozorila Komisiju na problem pada procijepljenosti i opasne posljedice za zdravlje, ponajprije za djecu.



"Roditelji koji ne žele cijepiti svoju djecu tvrdeći da je dovoljna zaštita procijepljenost druge djece, u životnu opasnost dovode sve one koji se iz zdravstvenih razloga (kemoterapija, lijekovi, alergija) ne smiju cijepiti, te su ovisni o grupnom imunitetu koji ih širi od bolesti. Povećava se mogućnost da ponovno dođe do širenja i cirkulacije virusa koji su do sada bili neutralizirani, čemu svjedočimo posljednjih godina u više europskih zemalja, a negativan trend necijepljenja nastavlja se i u zemljama EU-a", upozorila je Dubravka Šuica.



Takav primjer definitivno nije Italija koja je 2017. uvela obvezno cijepljenje te zakonom obvezuje roditelje da cijepe djecu protiv zaraznih bolesti, a čak su i cjepiva koja su dosad bila samo preporučena postala obvezna. U Njemačkoj, primjerice, kazna iznosi 2500 eura.

U Splitu navala na cjepivo

Alarmantno stanje s procijepljenošću protiv ospica, rubeola i zaušnjaka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji šokiralo je cijelu Hrvatsku i upozorilo na veliki problem, jer bi pojavljivanje samo jednog slučaja obolijevanja od ospica moglo izazvati epidemiju neslućenih razmjera, i to bolesti koja može biti vrlo neugodna, a ponekad i smrtonosna.



Stoga nas je zanimalo kakvo je stanje s procijepljenošću u Splitu, budući da je Splitsko-dalmatinska županija nakon Dubrovačko-neretvanske imala najlošiju procijepljenost.



– Gužve u čekaonicama pedijatrijskih ambulanti povećane su prvenstveno zbog gripe, ali i zbog činjenice da roditelji u sve većem broj dovode svoju djecu kako bi ih cijepili protiv ospica. Dnevno imam od 10 do 15 novih malih pacijenata koje roditelji, prestrašeni mogućom epidemijom, žele cijepiti protiv ospica. Izgleda da su zabrinuti zbog epidemije ospica u nekim okolnim državama. Ove godine neusporedivo više roditelja želi cijepiti svoje dijete protiv ospica u odnosu na prošlu godinu i to je dobro. Očekujem da ću ove godine, odnosno do 15. veljače, dokad mi pedijatri moramo Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije poslati izvještaj o cijepljenju protiv ospica, cijepiti 150 mališana. U odnosu na prošlu godinu, kad sam ih cijepila 90-ak, to je značajno povećanje – kaže splitska pedijatrica dr. Snježana Kapor-Jeričević.



Da je povećan interes za cijepljenje protiv ospica, rekla nam je i dr. Milka Brzović, epidemiologinja sa Zavoda za javno zdravstvo.



– S obzirom na trebovanje cjepiva, vidimo da je povećan interes za cijepljenjem. Imamo dovoljne količine cjepiva i nema mjesta panici – zaključila je dr. Milka Brzović.



U Hrvatskoj su se djeca prije cijepila MO-PA-RU-om, koje je povučeno s tržišta jer je u vrlo malom broju slučajeva (jedan od milijun) nuspojava bila virusni meningitis. Nakon njegova povlačenja, na tržište je stavljeno cjepivo Priorix, koje spada među najkvalitetnija takva cjepiva u Europi i nema takve nuspojave.



– Nuspojave kod Priorixa pojavljuju se od sedmog do 14. dana nakon cijepljenja, a to su povišena tjelesna temperatura, otečenost limfnih čvorova i podušnih žlijezda vrata, te blagi osip po tijelu koji se brzo povlači. Dakle, ove nuspojave smatramo blagima. Što se tiče odaziva za cijepljenje, prema informacijama koje imamo od liječnika s terena, on je povećan. Mogu reći da je procijepljenost protiv ospica, rubeola i zaušnjaka u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa 2016. na 2017. godinu kod djece s navršenom prvom godinom života bila 70 posto, a nakon primljene druge doze u prvom razredu osnovne škole postotak procijepljenosti je bio 92,55 posto – kaže dr. Vesna Barišić, epidemiologinja sa Zavoda. Ivica MARKOVIĆ