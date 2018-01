Razmišljate kako trajno riješiti svoje stambeno pitanje? Doznajte isplati li se više kupiti kuću ili stan te kako se kreću i o čemu ovise cijene 'kvadrata' u Dalmaciji

Trend prema kojem se posljednjih godina u Hrvatskoj više isplati kupiti kuću negoli stan prisutan je već neko vrijeme, no lani je postao još zamjetniji. Naime, prema podacima web-oglasnika za nekretnine Crozilla.com, u prosincu prošle godine četvorni metar kuće bio je jeftiniji od kvadrata stana u prosjeku za 17 posto...



Na zagrebačkom području kvadrat kuće je bio povoljniji za čak 30 posto - s uključenom cijenom okućnice u prosjeku se tražilo 1224 eura, što je čak 537 eura niže od prosječne oglašavane cijene kvadrata stana u istome mjesecu.



Kuće su, međutim, na širem području glavnoga grada slabije tražene i manje se prodaju, za razliku od osječkog područja gdje je za nekretninama ovog tipa vladala najveća potražnja u Hrvatskoj.



To, naravno, ne čudi kad se uzme u obzir frapantan podatak prema kojemu se kuću od 150 kvadrata u Osijeku u prosincu moglo kupiti za 15.000 eura, odnosno 100 eura po kvadratu!



Unatoč i takvim primjerima "likvidiranja" vlasništva, valjda zbog prijeke potrebe, kuće u Osijeku su se, ipak, prodavale po nešto višoj cijeni, dakle, za 608 eura po kvadratu, što je opet za 350 eura manje od cijene stana.



U drugim gradovima u unutrašnjosti zemlje cijene su bile još niže od ovih osječkih - u Bjelovaru su iznosile 457 eura po kvadratu, dok se u Sisku za kvadrat tražilo 574 eura. Varaždin je bio nešto skuplji - 660 eura...



Najveća razlika između cijena kuća i stanova zabilježena je u Opatiji, gdje se za kvadratni metar kuće tražilo 2273 eura, što je 679 eura manje od prosječno oglašavane cijene stana u tom gradu.



U Dalmaciji toliki nerazmjer, ipak, ne postoji - naime, kvadrat kuće u Splitu u prosincu je oglašavan po 2154 eura, dok su stanovi u ovom gradu u prosjeku bili skuplji za 390 eura po kvadratnome metru.



Razlika u cijenama kuća i stanova od oko 240 eura po četvornome metru zabilježena je tijekom prosinca u Zadru, gdje se za „kvadrat“ kuće s uključenom cijenom okućnice u prosjeku tražio 1691 euro...



Kakva je situacija "na terenu" i prepoznaju li kupci dobru priliku za kupnju vlastite kuće, pitamo Marina Biliškova, direktora agencije "Biliškov nekretnine".



- Trend o kojemu govorite prisutan je već neko vrijeme - ako, primjerice, pratite cijenu novogradnji u Solinu i Kaštelima, dakle, i stambenih zgrada i kuća, uočit ćete priličnu razliku. Dok se kvadrat "friško" izgrađene kuće nudi u rasponu od 1100 do 1300 eura, kvadrat stana prodaje se, u prosjeku, za 300 eura više, odnosno oko 25 posto skuplje.



Što je "manja kvaliteta" lokacije, zamjetnija je ta razlika, dok se na onim atraktivnijima ona gotovo u potpunosti gubi. Primjera radi, u splitskoj zoni ispod Tvrđave Gripe, kotaru Lučac - Manuš, cijene kuća i stanova su, praktički, izjednačene...



Osim toga, svaka nekretnina je priča za sebe - kuća s bazenom od 200 kvadrata prodaje se za milijun eura, ali ona je u prvom redu do mora i naći će se kupac koji će platiti tu cijenu, ako ne Hrvat, onda neki strani državljanin s područja EU-a - objašnjava nam Marin Biliškov.



Naš sugovornik smatra kako se u unutrašnjosti zemlje kuće nude po simboličnim cijenama ne samo zato što ljudi napuštaju Hrvatsku, već i zato što su se prepali poreza na nekretnine koji nemaju odakle platiti...



U Dalmaciji, dodaje, još uvijek nije takva situacija, no kuću je definitivno isplativije kupiti nego stan. Prepoznaju li i kupci takvu priliku, pitamo ga.



- Naravno da prepoznaju, ali je ne mogu realizirati jer nisu kreditno sposobni. Naime, većina ih se može "rastegnuti" do 100.000 eura, što je otprilike dovoljno za jedan stan od 50-ak kvadrata, ovisno o lokaciji. Kvadrati kuće jesu jeftiniji, ali ih ima i znatno više...



Stoga kuće, a pogotovo one na boljim lokacijama, od domaćih eventualno kupuju pomorci i poduzetnici koji su likvidni - govori Biliškov.





Kuće skuplje samo u Dubrovniku i Poreču



Najviše su cijene zabilježene u Dubrovniku, gdje se za 'kvadrat' kuće, s uključenom cijenom okućnice, tražilo čak 4220 eura - što je, prema podacima oglasnika Crozilla.com, oko 600 eura više od cijene kvadratnog metra stana u tom gradu.



Osim u Dubrovniku, kuće su tijekom prosinca bile skuplje od stanova još samo u Poreču, gdje se za 'kvadrat' u prosjeku tražilo 1836 eura, a taj je iznos 62 eura viši od prosječne cijene kvadratnog metra stana u tom gradu.



Najveći interes za Istru



Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako je tijekom prosinca 2017. godine najtraženiji grad, kada su kuće u pitanju, bio Osijek, a zatim su ga slijedili Pula, Zadar, Zagreb i Poreč.



Potencijalni strani kupci, najčešće oni iz Slovenije, Švicarske, Njemačke, BiH i Austrije, najveći su interes pokazivali za kuće koje se prodaju na istarskom području, pretežno u Umagu i Puli, a zatim i za one na području Zadra, Vira i Crikvenice.