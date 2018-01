Udovice nastavljaju napade na 'Ministarstvo ljubavi': 'Oni koji brane film su mrzitelji neovisne hrvatske države, tražile smo da se promijeni zakon!'

Udovice ne odustaju, nasrću na film "Ministarstvo ljubavi" i od države Hrvatske traže da im dade jamstvo da se takav eksces više nikad neće ponoviti.



Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, a to im nije bila prva otkako se uradak Pavla Marinkovića našao na programu Hrvatske televizije, čelnice Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (UUHBDR) Grada Zagreba i Zagrebačke županije obavijestile su javnost kako su podnijele pritužbu pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić na film “Ministarstvo ljubavi”. Smeta im, navode, njegovo prikazivanje na HTV-u jer se tako grubo narušava njihovo ljudsko dostojanstvo. Smeta im i što je taj i takav film financiran novcem poreznih obveznika i što se njegovo emitiranje nesmetano nastavlja na raznim platformama.



'Mo'š mislit, sve mafija'



"Diskursom korištenim u filmu javnost se potiče na mržnju prema ranjivoj društvenoj skupini, pa se udovice hrvatskih branitelja prikazuju kao osobe koje od društva zaslužuju prijezir i progon", navode udružene udovice.

Iznose i primjer toga prijezira citirajući rečenicu iz filma (djeco, preskočite ovaj pasus): "Udovice su svugdje iste i treba ih naguzit. Jer misle živjet na tuđoj grbači. Jel’ ti živiš na tuđoj grbači? Ne… Jel’ ti živiš na tuđoj grbači? Ne, a one su jadne, one su sirotice, mo’š mislit, sve mafija. Znaš ‘ko je jadan, mi smo jadni. Jel’ si možeš natankat benzin, jel’ si možeš djetetu platit vrtić, ne možeš, al’ zato su one jadne, one su lijepo izjebale cijelu državu i još povrh svega varaju pokojne muževe kojima su obećale vjernost…”



Javnim prikazivanjem filma “Ministarstvo ljubavi”, tvrde iz UUHBDR-a, prekršen je Zakon o ravnopravnosti spolova prema kojemu je, citira se članak 16., “zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol”.



A prekršeni su, vele udovice, i Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Kazneni zakon, Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o HRT-u.



Eto koliko samo jedan film štete može nanijeti društvu uređenom brojnim zakonima.

A jedan od važećih zakona, na koji se, istina, udovice hrvatskih branitelja ne pozivaju, jest i Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Upravo je njime, naime, određeno ono čime se sporni film i bavi. A bavi se, za neupućene - ako takvih još uopće ima - udovicama hrvatskih branitelja koje su pronašle nove partnere i s kojima žive u "divljoj" vezi, ne želeći je ozakoniti kako ne bi izgubile pravo na mirovinu ili na invalidninu svog pokojnog supruga.



Kosor nam je zakuhala



Materijal je to koji se Pavi Marinkoviću učinio pogodnim za društvenu komediju. Snimio je fikcijski film na podlozi od suhih činjenica. I izazvao skandal čim je film dospio na javnu televiziju. Dok je pak igrao u kinima, gdje ga je vidjelo oko 8000 gledatelja, nitko nije reagirao.



- Nije istina, bunile smo se mi još dok je film tek nastajao, ali nas nitko nije slušao - za "Slobodnu" kaže Rozalija Bartolić, predsjednica UUHBDR-a Grada Zagreba i Zagrebačke županije.



Razgovarajući s vašim reporterom gospođa Bartolić vidljivo se uznemirila, ni riječ nije htjela čuti o možebitnoj umjetničkoj slobodi, a sve one koji brane redatelja Marinkovića i njegov izričaj nazvala je mrziteljima neovisne hrvatske države. U toj skupini završio je tako i autor ovoga teksta, iako je samo pokušao ukazati na zakonski (f)akt iz 2004. godine koji je Marinkoviću i dao ideju za cjelovečernji igrani film.



- Istina je da je Jadranka Kosor još dok je bila ministrica u Sanaderovoj Vladi donijela zakon prema kojemu udovice hrvatskih branitelja novom udajom gube prava na mirovinu ili invalidninu svog prvog supruga, ali to smo uspjeli riješiti - govori Rozalija Bartolić, priznajući kako su mnoge udovice tih godina imale grdnih problema s vlastima.



O čemu se točno radi, pojašnjava Predrag Matić, ministar branitelja u SDP-ovoj Vladi i čovjek kojemu su udovice, čim je koncem 2011. godine sjeo u fotelju, pokucale na vrata.



- I pismenim i usmenim putem obavijestile su me što sve proživljavaju zbog Kosoričina zakona. Rekle su mi da im doslovno u kuće upadaju i provjeravaju s kime spavaju - prisjeća se Matić, potvrđujući zapravo stvarnost zapleta koji nudi "Ministarstvo ljubavi".



Izmjene Zakona, zahvaljujući Matiću, stupile su na snagu u prosincu 2012. godine. Uz jednu sitnicu. Zadržati mirovinu ili invalidninu svog pokojnog supruga branitelja mogle su samo udovice koje su se ponovno udale nakon prosinca 2012. godine, dok za one što su novog životnog druga pronašle prije tog datuma izmjene nisu vrijedile.



- Zakoni se, na žalost, ne mogu retroaktivno donositi, učinili smo što smo mogli - tvrdi Matić, zaključujući kako mu smeta što udovice zaboravljaju spomenuti kako je za sve njihove nevolje kriva HDZ-ova vlast.



Ipak, rješenja ima, a krije se na Ustavnom sudu. Jasmina J. iz Osijeka, udovica poginulog branitelja, u novu je bračnu zajednicu stupila 1994. godine, da bi deset godina poslije zbog tog čina izgubila pravo na novac koji joj je pripadao.



Spasio ih Ustavni sud



Žalila se jednoj, pa drugoj instanciji, nije odustajala i na koncu je pobijedila. Uz pomoć odvjetnika Zdravka Dumančića u siječnju 2015. dobila je pravnu bitku, a država joj je vratila svaki novčić koji joj je bila oduzela.



- Nije predmet gospođe Zdravke jedini došao do Ustavnoga suda, još je bilo udovica ponovno udanih prije prosinca 2012. koje su na taj način zadržale svoja prava - prisjeća se Dumančić.



Dodatnu zbrku izazvali su pak tada činovnici Ministarstva branitelja koji su izdali pogrešan naputak o provođenju izmijenjenog zakona pa su prvotno bili objavili kako sve udovice koje su se opet udale mogu tražiti povrat izgubljene mirovine ili invalidnine, da bi nakon nekoliko mjeseci greška bila uočena i ispravljena. Prekasno za 48 udovica koje su se već bile javile Ministarstvu branitelja tražeći povrat svojih prava. A među njima je bila i Jasmina J. iz Osijeka.



Da pojednostavnimo: zakon, iako promijenjen 2012. godine, i dalje diskriminira udovice hrvatskih branitelja, a čelnice UUHBDR-a problem vide u filmu koji se tim apsurdom poigrava. Umjesto ispravljanja zakona, one bi ispravljale filmove.

- Niste upućeni! - žestoko će na ovu novinarovu konstataciju Rozalija Bartolić.



- Što je pogrešno? - uzvraćamo.



- Itekako smo pokušali promijeniti zakon i zaustaviti daljnju diskriminaciju udovica, tražili smo od nove Vlade da to promijeni, da promijeni i onu Kosoričinu odredbu prema kojoj nakon 2005. branitelj više ne može umrijeti od posljedica rata - objašnjava.



- I? Jeste li uspjeli? - pitamo znajući odgovor.



- Nismo, naši amandmani su odbijeni - priznaje.



- Znači, nije vam kriv redatelj, nego ministar - zaključujemo.



- Prihvatio je neke druge amandmane - završno će Rozalija Bartolić.