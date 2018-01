Uspon i pad generala Ognjena Preosta: bio je vrhunski alkar, strelovito je napredovao u vojsci, obožavali su ga i Šušak i Mesić, a onda se sve slomilo...

U Sinju su mu najviše zamjerili to što nije častio kao slavodobitnik od nagrada Viteškog alkarskog društva, nego je punog novčanika odlazio u Zagreb

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je nepravomoćno na po tri godine zatvora osudio bivšeg ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne službe (VSOA), umirovljenoga generala Darka Grdića, i njegova zamjenika, također umirovljenoga generala Ognjena Preosta.



Sud je time prihvatio tvrdnje tužiteljstva da su od 2009. do 2012. godine prisvojili 4,9 milijuna kuna namijenjenih isplatama doušnika. Uz Grdića i Preosta još su na uvjetne zatvorske kazne osuđeni Zdeslav Ivanković, tajnik kabineta ravnatelja SVOA-e, i Denis Lukinić, operativni časnik u kabinetu ravnatelja, dok je Tibor Mijo Kuljanić, načelnik Odsjeka za operativnu tehniku Uprave za informacijsku sigurnost VSOA-e, oslobođen.



Munjevit uspon

Prema objavljenoj sudskoj presudi, Preost je, pravdajući isplate troškovima doušnika, prisvojio više od tri milijuna kuna, Grdić oko milijun i pol kuna, Ivanković 182.000 kuna i Lukinić 199.000 kuna. Ovom je presudom, bez obzira na to kakav će biti njezin konačni ishod, stavljena točka na zvjezdanu karijeru generala Ognjena Preosta, rođenog u Sinju prije 49 godina.

Preost je najtrofejniji slavodobitnik Sinjske alke među živim alkarima, s pet osvojenih plamenaca, od kojih mu je onaj prvi utro put prema zvijezdama, a svaki sljedeći taj je put dodatno osvjetljavao. Na tom je putu, kažu oni koji ga poznaju, izgubio orijentir, poletio nepripadajuće visoko i iz visina tresnuo slobodnim padom.





Prema kazivanju Sinjana koji ga poznaju, Ognjen Preost odrastao je sa snovima svakog sinjskog dječaka da jednom postane alkar. Bio je član konjičkoga kluba, u kojemu je naučio jahati, a kao mladić približio se alkarima. Prijelomne 1990. godine, kada je poslije demokratskih izbora i preuzimanja vlasti od strane HDZ-a skupina dotadašnjih alkara odbila sudjelovati u alkarskim nadmetanjima – ostalo ih je bilo samo 11 – alkarska četa popunjena je mladima koji su čekali priliku.U toj skupini alkar kopljanik postao je i 21-godišnji Ognjen Preost, završeni srednjoškolac. Sljedeće, 1991. godine Preost je poslije Alke odjenuo uniformu hrvatskog vojnika kao dragovoljni pripadnik novoosnovane 126. brigade, u kojoj je bio pirotehničar s činom dočasnika.Iduća Alka 1992. godine bila je prijelomna za Preosta. Njome je započeo slavodobitnički niz, ali i zakoračio kroz široko otvorena vrata vojnoj karijeri. Na toj Alci glavni gost u ulozi izaslanika predsjednika RH i pokrovitelja Sinjske alke Franje Tuđmana bio je ministar obrane, pokojni. Mladi naočiti slavodobitnik očarao je ministra Šuška, pa je on omogućio da dočasnik iz sinjske brigade dođe na mjesto predavača u tadašnjem HVU-u "Petar Zrinski" u Zagrebu. Iako se preselio u Zagreb, nastavio je alkarski kontinuitet pa je 1995. godine, poslije "Oluje", po drugi put postao alkarski slavodobitnik. A onda je tri godine zaredom, 1997., 1998. i 1999., ponovno osvojio naslov prvog sinjskog viteza i tako se u tom pothvatu izjednačio sa, po trofejima, nedostižnim, koji je bio slavodobitnik 12 puta.Naravno da su ostali alkari bili ljubomorni na Preosta, čemu je on također pridonosio. Pa su ga ogovarali, trpio je i podmetanja, prijateljevao je s malim brojem ljudi, a najviše su mu zamjerili to što nije častio kao slavodobitnik od nagrada koje je primao od Viteškog alkarskog društva, nego je punog novčanika odlazio u Zagreb. Unatoč opadajućoj omiljenosti u rodnom gradu, Preost je u Zagrebu uspješno prolazio sve prepreke. Kažu, zahvaljujući svojem pokrovitelju Gojku Šušku.Kad je Šušak umro, tvrdi se da je Preost pokrovitelja našao u Stjepanu Mesiću, novoizabranom predsjedniku države. Kada je, naime, 2001. godine tadašnji alkarski vojvodadospio u pritvor po optužbi za ratni zločin, alkari su bili u prvim redovima među prosvjednicima protiv Mesića i Vlade premijeraMeđu malobrojnim alkarima koji su stali na stranu Mesića bio je Preost i tako se "kvalificirao" za Mesićeva pulena. Zbog toga se razišao s Alkom.Gubitak u Alci uvelike je nadomjestio u Zagrebu. Iz HVU-a je prešao u vojnu sigurnosno-obavještajnu službu, u kojoj je ubrzanim postupkom prešao sve poslove i dužnosti, od operativnih do najodgovornijih. Mesić je prema Preostu bio više nego blagonaklon. Njegovim ukazom Ognjen Preost postao je najmlađi brigadir HV-a, kao takav postavljen je na dužnost zamjenika ravnatelja VSOA-e, a na toj dužnosti postao je i najmlađi general HV-a.U međuvremenu je srednjoškolsko obrazovanje s kojim je otišao iz Sinja nadogradio diplomom kriminalista, a uskoro je pred imenom ispisivao i mr. sc. Iako se razišao s Alkom, točnije s dijelom ljudi iz Alke, Preost je ostao vezan uz konje. Njemu skloni alkari javno su ga promovirali kao posve izglednog budućeg alkarskog vojvodu. U Zagrebu je Preost osnovao vlastiti konjički klub i nazvao ga "Karoca".U štali je držao i po 15-ak vlastitih konja. Za neke od njegovih grla tvrdilo se da vrijede više od 100 tisuća eura, a jednog od takvih konja kupio je od. Vrijednost grla "Karoce" bila je najveća u posljednjih godinu-dvije prije naprasne smjene Preosta s dužnosti zamjenika ravnatelja VSOA-e zbog sumnje u pronevjeru državnog novca, za što mu je ove srijede izrečena nepravomoćna sudska presuda od tri godine zatvora.