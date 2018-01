'Ne sramim se suradnje sa Zdravkom Mamićem': SDP zaboravio na sušenje HNL močvare, Bernardiću će rejting dizati bivši član 'Dinamove' uprave

"Zdravko Mamić mi više neće trebati u životu, ali za sve sam zahvalan samo njemu."



Izjava je to koju je u ožujku 2008. godine Siniša Jagodić dao Jutarnjem listu. Nepunih deset godina kasnije, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, Jagodić tvrdi kako se ne srami svoje prošlosti, dapače, ponosan je, veli, na sve što je (u)radio, dok za izjavu iz prologa napominje kako je izvučena iz konteksta.



U nastavku teksta donijet ćemo vam prepucavanje vašeg reportera s gospodinom Jagodićem, moje inzistiranje baš na tome kontekstu i njegovo izbjegavanje odgovora na kontekstualna pitanja, no prije toga dužni smo reći otkud uopće naš iznenadni interes za 50-godišnjim stručnjakom za politički marketing.



Sinišu Jagodića, naime, u pomoć je pozvao predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Rejting mu je loš, i njemu i SDP-u, pa je procijenio kako će mu u njegovu podizanju dobro doći upravo Jagodić, čovjek s kojim je surađivao još dok je bio šef zagrebačkog ogranka stranke. A kako ta suradnja izgleda na djelu, možemo uživo pratiti ovih dana. Bernardić je intenzivirao svoju aktivnost na društvenim mrežama, iz malih pametnih ekrana počeo je iskakati naglo, neočekivano i nezadrživo poput žovijalne kokice, što su neki, redom Bernardićevi unutarpartijski oponenti, protumačili da je poput kokice i puknuo, no njemu to ne smeta, dapače, pa s osobitim zadovoljstvom iskače i dalje.



Teško će tako, dok nestrpljivo čekamo novi Crobarometar, biti zaboravljen Bernardićev recentni "manifest za slobodu satire", začinjen nimalo retoričkim pitanjem "di su pare" odaslanim na čitav niz pogrešnih adresa i junačkom borbom za svemrežni opstanak od nikoga ugroženog Sprdexa, te napadnim odgovaranjem na svaku kritiku ispisanu čak i s vidljivo lažnih profila. Malo je tu ozbiljnih tema, kuka zgrožena unutastranačka oporba, na što Bernardić odgovara kako od cenzure trenutačno ozbiljnije nema.



Dobro upućeni u SDP-ov unutrašnji svemir tvrde kako Jagodićev potpis nosi i predbožićna Bernardićeva objava/samohvala stjecanja diplome na poslovnoj školi Cotrugli, koja je zbog dobivene stipendije "teške" 263 tisuće kuna rezultirala prijavom Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Zlobnici su odmah primijetili kako je to – ta, naime, prijava – najbliže što će se (ne)popularni Bero ikada približiti svom prethodniku Zoranu Milanoviću.



Jagodić ne želi priznati kako upravo on stoji iza probuđenog Bernardića – zna on vrlo dobro da mnogi ljudi ustanu na krivu nogu – ali ne želi ni demantirati. Za svaki slučaj. Ako rejting njegovu klijentu poraste. Uostalom, evo obećana razgovora.



– Gospodine Jagodiću, hajdemo za početak razjasniti, je li vas angažirao SDP ili Davor Bernardić? Čiji rejting dižete, partijski ili predsjednikov?



– Na tu temu nemam što dodati onome što sam već izjavio u medijima.



– Dakle, angažirao vas je Bernardić da njemu dignete rejting u javnosti?



– Ne treba vam se truditi, rekao sam što sam imao reći.



– Hoćete li raditi besplatno ili će vas Bernardić platiti?



– Dopustite da naš ugovor ostane u okviru poslovne tajne.



– Stojite li vi iza aktualne Bernardićeve internetske kampanje kojom se bori protiv cenzure u medijima?



– Što to sad znači stojim li ja?! I što to sad znači internetska kampanja?! Puno stvari je u posljednje vrijeme intenzivirano, nije to samo ta, kako je vi nazivate, internetska kampanja.



– O kojim stvarima je riječ?



– Polako, nema potrebe objašnjavati, sve će se na vrijeme vidjeti.



– Prve reakcije i nisu baš bajne, dio javnosti se smije na Bernardićeve objave po društvenim mrežama, to sigurno nije efekt kakav ste htjeli postići?



– Odakle vi znate kakav efekt se očekuje? Rekoh vam, polako, rano je za rezultate i komentare.



– Presudit će birači, želite li to reći?



– Bravo! Ukrast ću vam tu misao!



– Slobodno, nego, otkud vi među SDP-ovcima?



– U čemu je problem?!



– Je li vam Zdravko Mamić čestitao na novom angažmanu?



– Nije, s njim se nisam ni čuo ni vidio već deset godina, ali vidim gdje smjerate i neću dopustiti da me uvučete u svoju perfidnu igru.



– Kakva sad igra?! Zar niste tri godine bili član "Dinamove" uprave i zar niste nakon odlaska iz "Dinama" izjavili, citiram, "da nije Zdravka Mamića, ne bi bilo ni ovakvog Dinama. Da nije njegove abnormalne snage, Dinamo bi bio drugorazredni klub. Među nama nije bilo tajni, želio je da uvijek istina izađe na vidjelo. Zdravko Mamić mi više neće trebati u životu, ali za sve sam zahvalan samo njemu"?



– Prošlosti se ne sramim, sve što sam radio, pošteno sam radio i deplasirano je da me sada uvlačite u neke vaše stvari i da mi izjave vadite iz konteksta.



– Zar niste, da nastavim, došli raditi za čovjeka koji je na čelu stranke koja je jasno i glasno rekla da je hrvatski nogomet močvara koju treba isušiti i da je najveće zlo u toj močvari baš vaš "drugi otac" Zdravko Mamić?



– Iskreno, u šoku sam! Ne mogu vjerovati da mi netko u današnjoj Hrvatskoj postavlja ovakva pitanja. Ovo što vi radite nema veze ni s novinarskom etikom ni s moralom!



– SDP i Zdravko Mamić na suprotnim su stranama, njihov odnos je odnos mržnje i prezira, vi ste nekoć radili za jednu stranu, a sad radite za drugu, pitanje je sasvim legitimno.



– U pravu ste, legitimno je, ali vam ja na njega neću odgovoriti. Nemam namjeru ikome služiti kao moneta za potkusurivanje u SDP-u. Profesionalac sam s 18 godina iskustva u stranačkom consultingu i političkom marketingu i to je sve što ću vam reći.



– Profesionalac ste koji na svemu što ima i što jest zahvaljuje Zdravku Mamiću, to baš i nije spojivo?!



– Ponavljam da je ta izjava izvađena iz konteksta, a ako baš hoćete, i Bernardić se prije nekoliko dana jasno po tom pitanju izrazio.



A prije nekoliko dana, proguglali smo nakon zaključenja razgovora sa Sinišom Jagodićem, Bernardić je rekao sljedeće: "Odnos mene i gospodina Mamića je poznat. Ne mislim ništa dobro o njemu. A što se tiče novoga medijskog savjetnika, ne znam, mediji su pisali da za mene radi Alex Braun, pa Zinka Bardić... čak sam čuo da sam izgubio izbore u Norveškoj. Prema tome, nemojte vjerovati svemu što se prenese. A sam komentar, mislim da je dobro odgovorio gospodin Jagodić".



Je li vam sad jasnije?

Jovanović: Zvat ću Beru i provjeriti u kojem je svojstvu Jagodić angažiran

U SDP-u su nam neslužbeno potvrdili kako je Siniša Jagodić angažiran kao vanjski suradnik, no službeni komentar tog angažmana u vrhu stranke, unatoč obećanju, nismo dobili. Željko Jovanović, ministar obrazovanja u Vladi Zorana Milanovića i najveći tadašnji oponent Zdravku Mamiću, koji je predvodio verbalnu stranačku kampanju isušivanja nogometne močvare i koji se s njime i na sudu našao, kratko nam je, pak, poručio kako se prije bilo kakva komentara mora vidjeti s Bernardićem i osobno od njega čuti u kojem svojstvu je angažiran Siniša Jagodić.