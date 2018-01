Novi zakon olakšao agencijama i hotelima, iznajmljivači ipak ne smiju prevoziti goste

Iako su se mnogi obiteljski iznajmljivači u turizmu ponadali kako će im nove odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje su stupile na snagu s prvim danom ove godine, omogućiti i legalno obavljanje transfera njihovih gostiju, to ipak neće biti moguće.



Iznajmljivači smiju samo pružati uslugu smještaja prema registraciji djelatnosti i ništa izvan toga.



Može, ali besplatno



Naime, nova odredba tog Zakona koja kaže da "ugostitelj može za potrebe svojih gostiju kojima pruža usluge smještaja organizirati i obavljati usluge turističkog transfera" ne odnosi se na obiteljske iznajmljivače, nego jedino na turističke agencije i hotele, kažu u Ministarstvu turizma pojašnjavajući odredbe novog Zakona.



Kao što je poznato, privatni iznajmljivači su i do sada mogli u sklopu dodane vrijednosti za uslugu koju nude, u vrijeme kada žele pridobiti goste dodatnom ponudom, svojim gostima ponuditi prijevoz do zračne ili trajektne luke, liječnika ili slično, ali takvu uslugu nikada nisu smjeli naplatiti niti je iskazati kao prihod. Jednostavno, to je mogao biti njihov poklon gostima, što se često i radi.



– Fizičke osobe koje iznajmljuju nisu ugostitelji u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, pa se na njih ta odredba ne odnosi i obiteljski iznajmljivači ne mogu pružati usluge transfera. Nova mogućnost odnosi se samo na trgovačka društva ili obrte, odnosno agencije i hotelijere koji po novim zakonskim odredbama mogu imati registriranu i uslugu transfera svojih gostiju minibusom ili osobnim automobilom. Do sada su za obavljanje takve djelatnosti morali registrirati turističku agenciju u sklopu čije ponude su bili i transferi, pa im je ovo olakšalo posao – pojašnjavaju u Ministarstvu turizma.



Tako turistička agencija od sada može prijevoz putnika u sklopu paket -aranžmana, izleta i turističkog transfera obavljati osobnim vozilima i drugim prijevoznim sredstvima kao prijevoz za vlastite potrebe.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika u sklopu putovanja u paket -aranžmanu i povezanom putnom aranžmanu, u vozilu se kod vozača treba nalaziti odgovarajući nalog za prijevoz, koji je vozač dužan dati na uvid osobi ovlaštenoj za nadzor prijevoza putnika.



Zna se tko to radi



Nema, dakle, ni govora o tome da bi se prostor za transfer gostiju otvorio svima koji se požele time baviti, pa tako ni privatnim iznajmljivačima, kažu zakonodavci.

– Obiteljski iznajmljivači ne mogu i ne smiju raditi nikakve transfere jer to je regulirano zakonom koji kaže tko to smije raditi i s točno određenim vozilom. Iznajmljivači su fizičke osobe koje pružaju samo uslugu smještaja. Oni mogu gostu ponuditi dodatnu uslugu bez naplate, to su mogli i do sada i to je stvar njihova domaćinskog ponašanja prema gostu, ali isključivo besplatno – pojašnjava Nedo Pinezić, stručnjak za obiteljska domaćinstva u turizmu.

Ružica MIKAČIĆ