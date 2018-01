Kreće invazija stranih konobara i kuhara na hrvatski turizam: Vlada potiho povećala kvote za 20 puta, uvozimo čak i stručnjake za mindful meditaciju!

Prvi put u novijoj povijesti hrvatskog turizma, u 2018. godini poslodavci će moći iz inozemstva uvesti i pomoćne radnike za poslove u ugostiteljstvu i turizmu.

Tako bi se u našim hotelima, kampovima, marinama i ugostiteljskim objektima ove godine moglo naći čak 3715 pomoćnih kuhara, pomoćnih konobara, čistača i sobarica iz inozemstva. Upravo toliko radnih mjesta imaju pravo poslodavci popuniti radnicima iz drugih zemalja slijedom odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Svih prijašnjih godina su radnici iz inozemstva u turizmu sezonski mogli biti samo oni čijih zanimanja i struka nema u Hrvatskoj, no od ove godine vrata smo širom otvorili strancima u gotovo svim turističkim poslovima.

Odljev u inozemstvo

Problem nedostatka radne snage koji se već lanjske godine u vršnom dijelu sezone osjetio na svim turističkim područjima Hrvatske, pokušava se tako riješiti i strancima. Alarmantan odljev potencijalnih sezonaca iz mnogih dijelova Hrvatske u inozemstvo očigledno je bio dovoljno jak razlog da se olabave kriteriji uvoza radne snage. Jer, godinama je Vlada RH odobravala unutar kvote dozvoljenog uvoza radnika u turizmu samo one struke kojih u Hrvatskoj nema.

Pa smo tako 2015. godine u turizmu imali pravo na 106 dozvola za novo zapošljavanje iz inozemstva, 2016. godine 85, a 2017. godine bilo je 175 dozvola. Uvijek se radilo o istim zanimanjima: turistički animator, maser posebnih vrsta masaža, turistički zastupnik, instruktor ronjenja, kuhar japanske, korejske ili južnoameričke kuhinje i slično, kojih u Hrvatskoj nema.

I ove godine su ta zanimanja među onima za koje poslodavci mogu tražiti radnike iz inozemstva, ali broj dozvola mnogostruko je veći. Tako je u ovoj godini u Hrvatskoj odobreno zapošljavanje čak 400 inozemnih kuhara (opće prakse) i još 300 kuhara internacionalne kuhinje. Turističkih animatora iz inozemstva u Hrvatskoj ove godine može biti 80, a turističkih zastupnika 50. Uz njih bi na Jadranu ove godine iz inozemstva posao moglo naći i 10 instruktora ronjenja, ali i čak pet stručnjaka za poduku mindfull meditacije (?!).

Tako stoji u Vladinoj odluci o broju dozvola za novozapolene iz inozemstva objavljenoj u Narodnim novinama. Svih nabrojenih trebalo bi biti oko 900, dok je još 3715 mjesta za radnike iz inozemstva otvoreno u turističkim pomoćnim poslovima kojih dosad nije bilo na listi mogućih zapošljavanja. Ukupno bi tako u turizmu ovog ljeta moglo biti 4660 stranaca na sezonskim poslovima.

Fali školovanog kadra

Potraga za kvalitetnim i stručnim radnicima za turističku 2018. godinu nikada nije počela ranije, pa su proteklih dana održani prvi ovogodišnji Dani poslova u turizmu u organizaciji nekoliko resornih ministarstava i udruga koje zajednički pokušavaju riješiti taj problem. Ministarstvo turizma organiziralo je specijalističke sajmove susreta učenika i studenata sa stručnjacima iz sektora turizma i ugostiteljstva, a koji se održavaju u Vukovaru i Bjelovaru, a daju i stipendije i organiziraju promocije zanimanja. Dugoročno će i regionalni centri kompetentnosti za ugostiteljstvo i turizam omogućiti veću zapošljivost i privlačnost turističkih zanimanja – kažu u Ministarstvu turizma. Istodobno turistički menadžeri nakon prvog slavonskog "ogleda" za nezaposlenima nisu se vratili s previše optimizma.– Postoje ljudi koji su nezaposleni i žele raditi bilo što, ali školovanih konobara, kuhara, recepcionara i sličnih struka je malo. U Osijeku je bilo oko 70 tvrtki iz turizma koje traže radnike na Jadranu, a zanimanje je dolaskom pokazalo oko pet tisuća Slavonaca. No, koliki dio njih će realno i doći raditi na Jadran, tek treba vidjeti – govori nam hotelski menadžer, koji i osobnim automobilom putuje Slavonijom od mjesta do mjesta u potrazi za radnicima za ovu sezonu.

Radnici biraju

– Sada radnici u turizmu biraju poslodavce, a ne poslodavci njih. Zato su uvjeti koje poslodavci daju radnicima jako važni. S boljom plaćom sve bi se lakše rješavalo, a trebat će nam oko 15 tisuća novih radnika ove sezone. Tko ih ne osigura do polovice veljače, nema se čemu nadati. Jer, hoteli se otvaraju početkom ožujka i ovo je zadnji trenutak za to, ali poslodavci moraju dati bolje uvjete žele li imati kvalitetne radnike. Stranci nisu dobro rješenje za usluge u našem turizmu – mišljenja je, predsjednik Sindikata turizma i trgovine Hrvatske.Hrvatski zavod za zapošljavanje napravio je nedavno anketu među nezaposlenima i prema javno objavljenim rezultatima, od današnjih 193 tisuće nezaposlenih, njih više od 22 tisuće iskazalo je interes za rad u turizmu. Trenutno je prekvalifikacijom za turistička zanimanja obuhvaćeno oko dvije tisuće osoba, a lanjske godine ih je na takav način zaposleno oko sedam tisuća u turizmu i ugostiteljstvu. No, 2018. bit će još zahtjevnija jer hrvatski turizam očekuje daljnji porast prometa za oko pet posto, dodatni rast investicija na oko 900 milijuna kuna, otvaranje oko 40 novih i novoobnovljenih hotela...Tko će u njima posluživati goste i na kojem jeziku, saznat ćemo ubrzo.