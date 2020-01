Vlasnica stana u kojem je živio Filip Zavadlav: Nije me ni pogledao, samo je buljio u prazno...

Vlasnica stana u kojem je kao podstanar živio Filip Zavadlav, osumnjičeni za trostruko ubojstvo u centru Splita, rekla je kako je dan prije nego što je ubio troje ljudi bio rastrojen.

"Ja sam rekla i policiji, on je dan prije, točno 24 sata prije, oko 15.30, 16 sati sjedio na ovoj stolici, za ovim stolom, sam samcat. Gledao je u prazno, pogledao ništa nije. Nije mi se javio. On inače kaže 'dobar dan', ali sad se nije javio, nije me ni pogledao. Nije ništa rekao. Samo je buljio u prazno, pojeo je nekakav jogurt, neko pecivo", ispričala je za Dnevnik Nove TV Marcela Sunara.

"Rekao mi je kad je došao na pretres stana da nije spavao 16 dana, bilo je ili ja ili oni, samo je to ponavlja", rekla je vlasnica stana za RTL.

S njim nikad nije, kaže, bilo problema. Vježbao je, na vrijeme plaćao stanarinu, nisu mu dolazili gosti.

"Došao preko samostana, na poziv časne sestre, rekao mi je da je imao problema", rekla je Sunara.

Podsjećamo, Zavadlav je pod jakom policijskom pratnjom u ponedjeljak oko 22 sata stigao je u zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

Jučer je trebao biti ispitan u Državnom odvjetništvu, no proglašen je raspravno nesposobnim.

Kombi pravosudne policije kojim je Zavadlav odvezen u Zagreb otišao je iz Splita u pratnji službenog vozila i policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske zbog njegove sigurnosti.

Razlog jakom policijskom osiguranju bila je bojazan da osumnjičeni Zavadlav putem ne postane žrtva nekoga od prijatelja i rodbine trojice ubijenih: Jurice Torlaka, Marina Ožića Paića i Marina Bobana.

Iz istog razloga su na Bilicama već jutros poduzimali posebne mjere opreza da izbjegnu mogućnost napada na Filipa Zavadlava nakon njegovog dovođenja u istražni zatvor. Problem je što su upravo u splitskom zatvoru smješteni mnogi prijatelji ubijenih za koje postoji rizik da će pokušati doći do Zavadlava.

Dodatno ih je uznemirilo i što je ispred kluba navijača Torcida u nedjelju navečer postavljen transparent s posvetom Marinu Ožiću Paiću.