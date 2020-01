Troje privedenih pušteno na slobodu, a odvjetnik Šerić stigao u Split i komentirao Filipovo zdravstveno stanje, svoj honorar i pitanje punomoći

- Upravo sam stigao u Split i nakon što Vašim kolegama dam izjavu ispred suda vidjet ću se i sa Filipovim ocem i kolegicom koja ga zastupa po službenoj dužnosti - rekao je Jutarnjem listu odvjetnik Branko Šerić koji je u utorak oko 14 sati stigao u Split nakon što ga je angažirala Facebook grupa "Pravda za Filipa" radi obrane 25-godišnjeg Filipa Zavadlava protiv kojeg je otvorena istraga zbog trostrukog ubojstva i dovođenja u opasnost više osoba.

- Nema govora o nikakvom iznošenju obrane, barem zasad jer ja još nemam novih informacija o zdravstvenom stanju mog branjenika. On je kao što je poznato u ponedjeljak navečer dovezen u Bolnicu za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj - rekao je odvjetnik Šerić.

Na pitanje o Facebook grupi koja je bila ugašena, Šerić je potvrdio kako je to točno i kako zasad ne bi govorio o tome tko je "ugasio" prvu grupu, ali da on ima svoje pretpostavke o tome, ali da je u međuvrememu osnovana nova grupa koja ima više od 10 tisuća članova.

Šerić je potvrdio ono što je već izjavio kako u ovom slučaju honorar nije nešto o čemu sada treba razgovarati, već da prije svega treba prikupiti informacije bitne za obranu, a njih je kako nam je rekao, prikupio dosta, ali da još nije obavio uvid u spis i da, kad je riječ o punomoći za zastupanje, tu nema nikakvih problema i kako će se sve vrlo brzo riješiti.

Šerić za Jutarnji nije želio komentirati napise o tome da je Filip Zavadlav bio žrtva zlostavljanja u obitelji, te kako će postaviti strategiju obrane nakon što obavi kompletan uvid u spis, razgovara sa odvjetnicom Ivankom Šamijom, koja je Filipu Zavadlavu postavljena po službenoj dužnosti, te ga očekuje još i razgovor sa Filipovim roditeljima.

U Splitu je dao izjavu ispred Županijskog suda i naglasio kako grupa podrške Filipu ne opravdava zločin.

- Nitko ne može opravdati da netko uzima pravdu u svoje ruke, da netko uzme oružje i rješava svoju situaciju na ulici. Onda bi imali krvoproliće. To uopće nije bila intencija ove grupe - kaže Šerić i dodaje da se zapravo radi o tome da su ljudi nezadovoljni.

“Već je ofucana fraza o sporosti pravosuđa, ovdje nije čak ni to u pitanju. Ovdje je u pitanju nepovjerenje. Ova dva dana sam puno toga čuo , upoznavajući ljude i čitajući i mogu reći da su ljudi nezadovoljni i nesretni zbog dvije krucijalne stvari ove države, a to su zdravstvo i pravosuđe. Ljudi su sad pronašli trenutak da se pobune i zato to treba artikulirati kako treba, a ne izazivati kako ti ljudi stvarno ne bi izašli na ulicu prosvjedovati, na Markov trg ili na trg Bana Jelačića. Uz sve treba napraviti i to da se poštuje pravda, ali i pravda za ovog dečka”, kaže Šerić komentirajući kako osude političara o grupama potpore govore više o njima nego o građanima koji podršku daju.

“Ako se nekome ne sviđa što se ljudi bune na situaciju, parafrazirat ću gospodina Jurića, država ne samo za njih, nego i za nas, država ne samo njima, nego ona treba i nama.“

Rekao je i da njegov klijent, prema njegovim informacijama nije dobro, a što će se dogoditi nakon što ostvare kontakt nije želio špekulirati, ali je rekao kako o tome ovisi i daljnji tijek ovog postupka.

- Ne mogu komentirati način na koji će teći obrana, ali ako se utvrdi da je bio neubrojiv i da je dalje duševno bolestan, onda će se njemu suditi prema zakonu o duševnim bolesnicima - kazao je Šerić.

Na pitanje je li njegovom klijentu u Splitu bila ugrožena sigurnost nije znao sa sigurnošću odgovoriti, napominjući kako su to tek pretpostavke. No, dodao je kako je bilo neobično da je njegov klijent već jučer odveden u Zagreb, jer se rijetko događa da netko nakon saslušanja kod suca istrage bude prebačen u zatvorsku bolnicu, s obzirom da organizacija samog transporta traje određeno vrijeme. Na pitanje je li možda riječ o nekoj osveti, Šerić je kazao kako ne misli ništa, ali da bi i to moglo biti razlog sigurnosnog premještanja.