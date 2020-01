Talentirani golman se bori za život, nalazi se u induciranoj komi: vozač koji je izazvao nesreću upravljao vozilom bez dozvole, otac mladića je shrvan od boli

Liječnici zagrebačke Klinike za traumatologiju bore se za život perspektivnog golmana koji je nakon operacije kralježnice u induciranoj komi. Karlo Sokač (19), mladi nogometaš NK Radnik Križevci, nakon teške prometne nesreće bori se za život. U kritičnom je stanju u induciranoj komi nakon operacije kralježnice u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju i liječnici zasad predviđaju da će na Odjelu intenzivne njege ostati najmanje sedam do deset dana, piše Jutarnji list

- Sad je najvažnije da preživi - shrvan je otac Davor Sokač, koji je odmah nakon dojave o nesreći i prebacivanju Karla iz koprivničke u zagrebačku bolnicu otišao s njim u Zagreb i vrijeme provodi u bolnici nadajući se najboljem.

Karlo se s dvojicom prijatelja na Silvestrovo deset minuta prije ponoći uputio s jedne novogodišnje zabave na drugu kad je njihov BMW, bjelovarskih registarskih oznaka, u ulici Radnički dol zbog neprilagođene brzine sletio s ceste u putni kanal i punom brzinom udario u betonski stup.

- U utorak 31. prosinca oko 23.50 sati u Križevcima, u ulici Radnički dol, vozač (19) je prije položenog vozačkog ispita upravljao osobnim automobilom BMW bjelovarskih registarskih oznaka. Zbog neprilagođene brzine osobni automobil je sletio izvan kolnika u lijevi putni jarak i bočnom stranom udario u betonski stup električne mreže.

U prometnoj nesreći je teške tjelesne ozljede zadobio 19-godišnji putnik. Vozač nije bio pod utjecajem alkohola, ali mu je u Domu zdravlja Križevci vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola ili droga u organizmu. Vozač je uhićen i provodi se kriminalističko istraživanje - službeno su priopćili jučer iz koprivničke Policijske uprave.

Vozač i suvozač prošli su bez ozljeda dok je Karlo, koji je sjedio na stražnjem sjedalu, pretrpio teške ozljede kralježnice.

- Kralješci su mu, od drugog do šestog, smrskani. Pretpostavljam da je on, dva metra visok, udario glavom u niski krov automobila i došlo je do puknuća kralježnice - rekao je Karlov otac Davor Sokač.

Autom je upravljao Karlov prijatelj iz djetinjstva s kojim je odrastao. Mladi vozač je autom, kako doznajemo, upravljao bez vozačke dozvole, nije bio pod utjecajem alkohola, a je li konzumirao druga opojna sredstva otkrit će pretraga krvi i urina.

Karlo je jutros nakratko bio budan.

- Bio je jako nervozan i rastresen jer nije mogao micati rukama i nogama. Za njega je to, siguran sam, bilo strašno - govori otac.