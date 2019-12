Muškarac u Trilju teško ozlijeđen u detonaciji pirotehničkog sredstva, zbog opekotina i posjekotina glave, ramena i šake operiran je u KBC-u Split

Zbog teških ozljeda u KBC-u Split operiran je 45-godišnjak koji je stradao u detonaciji petarde u nedjelju oko 11 sati u Trilju. Kako saznajemo, zadobio je opekotine i porezotine glave, ramena i šake koje nisu mogle biti sanirane bez operativnog zahvata.

Iz PU splitsko-dalmatinske su nam potvrdili kako su napravili očevid zbog eksplozije pirotehničkog sredstva, ali ne žele izlaziti u javnost o kojem sredstvu se radi te okolnostima događaja jer je kriminalističko istraživanje u tijeku. Muškarac je, prema neslužbenim podacima, ozlijeđen nakon što je sam aktivirao petardu. Sve ozlijede se nalaze s lijeve strane.

- Radi se o više ozljeda koje su u svom zbiru teške, ali, na sreću, osoba nije u opasnosti po život - saznajemo od Željke Radošević, dežurne za informiranje iz splitske policije.

S obzirom na to da će kao i prethodnih godina tijekom blagdana veći broj građana nabavljati pirotehnička sredstva iz splitske policije još jednom napominju kako je nužno da i kod uporabe pirotehničkih kategorije F1, koja se mogu prodavati tijekom cijele godine osobama starijima od 14 godina, ne dozvole da djeca istu koriste bez nadzora roditelja ili odrasle osobe.

Već tradicionalno u doba božićnih i novogodišnjih blagdana, na području PU splitsko-dalmatinske od 13. prosinca 2019. godine do 8. siječnja 2020. godine provodi se operativna akcija „Mir i dobro“.



Uoči početka akcije Paško Ugrina, voditelj Odjela prevencije PU splitsko-dalmatinske govorio je za medije o značaju i ciljevima ove akcije te posebno istaknuo zaštitu rizične skupine, a to su djeca. Naveo je da provođenje ove akcije do sad dalo dobre rezultat, odnosno sve je manje ozlijeđenih osoba.

Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja normirano je kako će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.

