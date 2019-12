Što se krije iza najnovijeg napada u centru Splita? Policija zna sve detalje, napadači čak nisu bili maskirani, no još uvijek ništa od optužnica

Djelatnici Prve policijske postaje PU splitsko-dalmatinske obavili su razgovor sa pretučenim 63-godišnjim Splićaninom Ozrenom V., koji je šipkama napadnut u Puntarskoj 21, 18. prosinca oko sedam sati ujutro kada je izlazio iz lifta.

Čovjek je izudaran na izlazu iz zgrade u kojoj posjeduje dva stana. Slomljene su mu obje noge, zaradio je brojne hematome po tijelu i napuknula mu je ruka, tako da je stanje puno teže nego što se u prvi tren mislilo i pisalo.

Njegov iskaz nije policiju doveo do počinitelja jer napadnuti kaže da ne bi prepoznao napadače koji, istina, nisu bili maskirani, ali je on toliko bio u šoku da je njihovo prepoznavanje nemoguća misija a niti ne zna za motive napada.

Policija pregledava sve sigurnosne kamere na trasi od 300 metara od kuće napada, a snimke se pregledavaju u realnom vremenu (dakle bez ubrzavanja) kako istražiteljima ne bi nešto promaklo.

Motivi napada

Policija ovaj predmet još nije predala nadležnom državnom odvjetništvu niti se odlučila sa prijavljivanje nepoznatih osoba jer vjeruju da će ubrzo riješiti slučaj s konkretnim imenima i prezimenima napadača i motivima napada.

Policija je upoznata do u detalje i s pričom od 21. ožujka ove godine, kada je napadnuta Ozrenova žena Darija V. na istoj adresi.

Njoj je tog datuma, dok je čekala dostavu namještaja iz Lesnine, oko 11 sati prišao Stipica E. (48) koji živi na splitskom Pazdigradu, povukao je za kosu te udario šakom u glavu, govoreći: “Prodat ćeš ove stanove, nećeš ovdje mirno živjeti ni ti ni tvoja pokoljenja, ubit ću tebe i sve tvoje, dužna si ti meni 450 tisuća eura”.

Potom je stao ispred nje te je pljusnuo po lijevom obrazu, nakon čega nesretna žena bježi iz kućnog ulaza, gdje je vidjela poznanika G.V. (poznatog iz jedne privredne afere), pritom mu vičući da je Stipica tuče.

Nakon deset minuta od napada žena kreće prema liftu, gdje se udarač ponovno vraća te joj prijeti da neće tu mirno živjeti ni živu glavu izvući.

Protiv 48-godišnjeg Stipice E. je izdan kazneni nalog, gdje mu u skraćenom postupku Državno odvjetništvo traži kaznu od tri mjeseca zatvora, uvjetno na godinu dana, ali ovaj slučaj još nije okončan.

Darija V. je tada opisala kako je došlo do poslovne suradnje nje i njezina napadača Stipice E.

Stipica E. je kupio dio zemljišta od obitelji njezina strica, ali nije mogao dobiti građevinsku dozvolu dok ne otkupi dio zemljišta koje su naslijedili i ona i njezin brat (poznati skladatelj i glazbeni producent).

Ortački ugovor

- Stipica E. mi je govorio da je potrošio već 800 tisuća eura na kupnju tog zemljišta, a nije imao za platiti kavu kada smo se našli radi dogovora. Mi tu zemlju nužno nismo morali prodati jer i ja i moj brat već imamo riješeno stambeno pitanje, ali smo se ipak sastali sa Stipicom u hotelu “Marjan”, a onda se on pet godina nakon toga nije javljao dok nije postao svjestan da neće dobiti građevinsku dozvolu ako osim stričevog ne kupi i ovo objedinjeno zemljište od mene i mog brata.

Napravili smo potom ortački ugovor, on, ja, moj brat, jedan gospodin i njegova žena čije je zemljište također bilo dio ove priče, te Nedžib I., čija tvrtka “Visoko građenje” je izvodila ove radove na dvije zgrade u Puntarskoj 21 i 23. Ja sam dobila dva stana, brat jedan stan, a obje zgrade su imale po sedam stanova koje su dobivali dionici ovog ortačkog ugovora, svatko prema svom udjelu u zemljištu i u angažmanu oko financiranja radova.

Stipica E., koji je imao najviše stanova, nikada mi nije dao ključeve ovih dvaju mojih stanova, a Nedžib I. mi je govorio da je on te ključeve dao Stipici i da to riješim s njim. To nije bilo u duhu potpisanog ortačkog ugovora ali je sreća da sam ja te stanove već provela kroz zemljišne knjige, tako da su oni pravno bili moje vlasništvo, pa sam uz asistenciju policije provalila u ta dva svoja stana. Dakle, ja sa Stipicom E. imam problem od rujna 2018. godine - rekla je tada napadnuta žena o stanju oko ove dvije zgrade i načinu na koji su zgrade nastale.

Sve ovo što mi pišemo znaju i djelatnici Prve policijske postaje, a kad će doći do situacije da završe ovu priču i otkriju počinitelje, kao i njihove motive, ostaje nam vidjeti.