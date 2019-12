Novi detalji smrti Veronike Pecolaj; Dr. Jusup: Bio sam u susjednoj sobi kad sam čuo pad i potom grogotanje; Građani Obrovca: Njih dvoje nisu bili sposobni za samostalni život

Žalosno! Ovo je čisti primjer gdje su institucije zakazale. Odavno su oboje trebali biti hospitalizirani, i to u odvojene ustanove!

Budući da to nitko nije napravio, dogodila se stravična nesreća - kazao nam je u prolazu daljnji rođak Veronike Pecolaj, 26-godišnje djevojke koja je u četvrtak nešto prije 23 sata pronađena mrtva u stanu doktora Gorana Jusupa u Obrovcu.

Dojavu da je 26-godišnjoj ženskoj osobi pozlilo, zadarska je policija zaprimila iste večeri u 22.30. S druge strane slušalice bila je jedna djevojka koja je policiji rekla da je Veroniki zapeo komadić kruha u grlu. Izlaskom Hitne pomoći na mjesto događaja, dežurni je liječnik u 23 sata i osam minuta konstatirao smrt.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, uzrok Veronikine smrti je gušenje, no detalji će biti poznati tek nakon nalaza obdukcije. Kako doznajemo, policija je za sada isključila mogućnost samoubojstva.

Doktor Jusup je u petak bio na informativnom razgovoru kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nemilog događaja. Policiji je ispričao da je bio u susjednoj sobi kad je iz kuhinje čuo pad i potom grogotanje.

Dotrčao je do Veronike koja se gušila. U ustima je imala komade kruha. Pokušao ih je izvaditi, ali nije uspio. Istrčao je iz stana i počeo lupati po vratima susjeda. Vikao je i zazivao pomoć. U tom trenutku, negdje oko 22.30, djevojka iz susjedstva pozvala je policiju...

Nema tragova nasilja

Istražitelji za sada ne sumnjaju u počinjenje kaznenog djela. Na Veronikinu tijelu nisu pronađeni vanjski tragovi nasilja. Samoubojstvo je također isključeno pa se pretpostavlja da je riječ o nesretnom slučaju.

Nekadašnji ugledni obrovački liječnik i njegova samoprozvana medicinska sestra dospjeli su u fokus javnosti u travnju ove godine, kada su novinari emisije “Provjereno” svjedočili o njihovom skandaloznom odnosu prema pacijentima i kompletnom raspadu sustava u njegovoj ambulanti.

Doktor Jusup i Veronika su živjeli zajedno u stanu na kojem je pločica s njegovim imenom. Prilikom našeg dolaska, stan je bio zatvoren policijskom trakom. U tom je stanu, na drugom katu zgrade na Obali hrvatskog časnika Senada Župana pored Zrmanje, pod kućnim brojem 13, pronađeno njezino beživotno tijelo.

Susjedi iz okolnih zgrada kažu da je policija na njihova vrata često dolazila, ali zbog čega, nitko pouzdano ne zna.

- On je bio izvanredan doktor, ali bolest je učinila svoje. Sad jedva hoda. Što mu se točno dogodilo, nisam sigurna. Navodno ima multiplu, a zašto je tu curu primio u stan, ne znam. Od kad su se njih dvoje počeli družiti, nitko, i oni koji su mu htjeli pomoći, nisu mu se smjeli približiti. Izbjegavali su ga kad je bio s njom... - kazala nam je starija gospođa u susjednom ulazu.

Da je doktor Jusup uistinu bio dobar liječnik, rekao nam je svaki prolaznik kojeg smo zaustavili u Obrovcu. Ali o Veroniki Pecolaj rijetki se usuđuju govoriti. „O mrtvima sve najbolje”, kažu, ali ne kriju da ih je njezina smrt sve iznenadila i zatekla.

Nikome nije u potpunosti jasno zbog čega su se njih dvoje družili. Govore da je sve krenulo onoga dana kad je Jusup nju “izvukao” iz Psihijatrijske bolnice na Ugljanu gdje je boravila nakon što je s bivšim partnerom, s kojim ima i dijete, doživjela prometnu nesreću.

- Dvadeset godina je bio moj doktor, a Veroniku sam viđao po gradu. Onog trenutka kad je njegova medicinska sestra Ruža otišla u penziju, na njezino mjesto je došla Veronika. Nije ona uopće bila medicinska sestra! Vidio sam ja što se događa pa sam se odmah ispisao kao pacijent jer su stvari krenule nizbrdo.

Onda su to i mediji otkrili, pa se pisalo i izvještavalo, a na kraju - “izijo vuk magare”. Sad dvaput tjedno u Obrovac dolazi doktorica iz Maslenice. Doktor Jusup je spasio ne znam koliko ljudi u Obrovcu. Znate, on vam je u ratu svašta proživio i vidio. Tu je pomogao dosta ljudi i naučio puno stvari.

Kakav je da je sada, nemamo loše riječi o njemu. Žao mi je nje što je tako završila, ali i njega što sada tako živi - kazao nam je građevinski radnik kojeg smo prekinuli u marendi kod Župnog ureda.

Liječnička skrb

Koliko se liječnička skrb u Obrovcu srozala od kad je HZZO raskinuo ugovor s dr. Jusupom, govori i činjenica da je natječaj za doktora opće prakse, koji bi trebao preuzeti njegovu ambulantu, stalno otvoren, no na njega se do sada još nitko nije javio.

Ogorčen na stanje zdravstva u Obrovcu je i županijski vijećnik Ivan Matić (Most), duboko potresen viješću koja je pogodila grad na Zrmanji.

- Strašno je to što se dogodilo, ali njih dvoje nisu bili sposobni za samostalni život. Doktor je teško bolestan i potrebna mu je adekvatna cjelodnevna skrb.

Od kada je on otišao iz Doma zdravlja, županija stalno raspisuje natječaje za liječnika, no nitko se na njih ne javlja. Predlagao sam da Grad Obrovac ponudi i dodatak na plaću novom liječniku u iznosu od pet do šest tisuća kuna neto, i ne sumnjam da bi se tada netko javio, no vlast jednostavno nema sluha za to.

Nevjerojatno je da se u 21. stoljeću moramo boriti za osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na zdravlje i na adekvatnu medicinsku skrb - naglašava Matić.

Tijelo 26-godišnje Veronike Pecolaj prebačeno je u Split, gdje će u subotu biti obavljena obdukcija.