Brat bivšeg Hajdukovca Kawasakijem, bez vozačke dozvole, 'pokosio' petero umirovljenika dok su se vraćali s mise; Sud mu prepolovio kaznu zaključivši da su nastradali bili 'sami krivi'

Županijski sud u Zagrebu prepolovio je jednogodišnju kaznu zatvora Mati Tomasovu (36), bratu bivšega Hajdukova nogometaša Marina Tomasova, koji je 2010. godine Kawasakijem, bez vozačke dozvole, kod mjesnog raspela “pokosio” petero umirovljenika dok su se vraćali s večernje mise u mjestu Dobropoljani na otoku Pašmanu.

Stradali umirovljenici ostali su ležati na cesti – bračni parovi Marica i Ante Ćosić, Zorica i Stanko Tomasov, te Anka Ladić. Među prvima pomoć im je tada pružio bivši saborski zastupnik i liječnik Andrija Hebrang, koji je tuda prolazio automobilom.

– Ležali su na cesti i vidio sam da su teško ozlijeđeni. Jedna je gospođa imala stravičan otvoreni prijelom donjeg dijela potkoljenice. Susjedi su donijeli deke, plahte i letve kojima sam unesrećenima imobilizirao noge, nakon čega su odvezeni u bolnicu – kazao je tada Hebrang.

U strašnoj nesreći, koja se dogodila oko 20 sati, Stanko i Zorica Tomasov zadobili su teške tjelesne ozljede, a Marica Ćosić niz teških ozljeda. Ona je – unatoč hitno obavljenom operativnom zahvatu – zbog komplikacija koje su se razvile tijekom liječenja 14. srpnja 2010. godine preminula u Općoj bolnici u Zadru od posljedica septičkog šoka.

Ispričao se, žao mu je

Tomasov je na Općinskom sudu u Zadru 2018. godine osuđen na godinu dana zatvora, ali je zagrebački sud nakon njegove žalbe utvrdio da mu je kazna – prestroga.

Iako su umirovljenici na sudu posvjedočili kako su se kobne večeri, nakon mise, kretali cestom jedan iza drugoga, te da je bila upaljena javna rasvjeta, zbog čega su se dobro vidjeli, sud im nije povjerovao. Iz nalaza i mišljenja prometnih vještaka utvrđeno je, naime, da su se te večeri zapravo kretali kolnikom u grupi jedan do drugoga, čime su zauzimali metar širine ceste, zbog čega su zapravo “sami krivi” što su ozlijeđeni.

– Prvostupanjski je sud savjesno i kritički analizirao iskaze svjedoka, djelatnika policije koji je sastavio zapisnik o očevidu, te ih doveo u vezu sa sadržajem podneska Općine Pašman od 3. lipnja 2015. i mišljenjem prometnih vještaka, nakon čega je pravilno zaključio da je u vrijeme nesreće bio – mrak – navodi se u obrazloženju presude koju je donijelo Vijeće sudaca Županijskog suda u Zagrebu: predsjednik Željko Horvatović, te članovi Vijeća Dušanka Zastavniković Duplančić i Ivana Čalić.

– Posljedice nesreće su bile strašne. Ovoj ženi što je umrla morali su odrezati nogu. Drugoj je u slično teškom stanju bilo stopalo. Mislili su ga amputirati, ali kasnije se, srećom, oporavila. Gospodin Tomasov je umro nedugo nakon nesreće, sigurno od posljedica. To je bio centar mjesta. I bila je javna rasvjeta, a on je vozio bez dozvole i kojom brzinom pitam ja vas, to je apsurdno – rekao nam je član jedne od stradalih obitelji koji je htio ostati anoniman nakon što smo ga obavijestili da je Mati Tomasovu prepolovljena kazna.

U vrijeme počinjenja ove tragedije imao je 27 godina.

Kratka svjetla

Vijeće je prethodno odbilo žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Zadru koje je za Tomasova tražilo strožu zatvorsku kaznu. Obrazložili su kako zadarski sud nije dovoljno cijenio njegovu dosadašnju neosuđivanost, te činjenicu da se, uz to, ispričao stradalima. Uz izrazito žaljenje i kajanje zbog posljedica prometne nesreće, sada je, kako su naveli, i otac dvoje djece, a prije nesreće nije bio osuđivan.

– Naime, ovaj drugostupanjski sud nalazi da se i blažom kaznom, i to kaznom zatvora od šest mjeseci, u konkretnom slučaju može izraziti društvena osuda zbog počinjenog kaznenog djela, utjecati na okrivljenika da ubuduće ne čini kaznena djela, ali utjecati i na sve ostale da ne čine kaznena djela, kao i na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela – navodi se u obrazloženju presude.

Tomasov je na sudu priznao kako je tog dana motocikl koji je posudio od prijatelja vozio – bez vozačke dozvole. Naveo je kako je u jednom trenutku iz suprotnog smjera naišlo vozilo čija su ga svjetla zaslijepila. Kada je automobil prošao, ugledao je pješake koji su se kretali kolnikom jedan do drugoga u istom smjeru kao i on, te su bili odjeveni u tamnu odjeću.

Rekao je kako je na motociklu imao kratka svjetla, te da je bio mrak i nije bilo vanjske rasvjete. Pješake je ugledao na jedan metar prije naleta, zbog čega se bacio s motocikla na pod. Motor se nastavio kretati po kolniku te je lijevom stranom udario umirovljenike.

– Žao mi je. Sve je to bio splet nesretnih i nespretnih okolnosti. Našao sam se na krivom mjestu u pogrešno vrijeme – rekao je na sudu, gdje se ispričao žrtvama.

Posebno je napomenuo kako mu je teško živjeti i nositi se s posljedicama nesreće jer svi žive u istom mjestu, a s djecom umirovljenika radi u istom poduzeću.

Mještani i danas tvrde da su umirovljenici imali sreće jer je na njih nakon Hebranga odmah naišao i drugi poznati liječnik, ortoped bolnice u Biogradu dr. Alfio Poropat. Liječnici su unesrećenima odmah pružili prvu pomoć te pozvali sanitetsko vozilo i sanitetski brod za hitan prijevoz u zadarsku Opću bolnicu, gdje su hospitalizirani. Tomasov u krvi nije imao alkohola.