Kiki Stojanović ponovno oslobođen optužbe za teško ubojstvo na Kočinjem brdu: sudac objasnio što se događalo kobnog dana, ali jedan detalj iz istrage ni njemu nije jasan

Kristijan Stojanović Kiki u trećem je suđenju na splitskom Županijskom sudu po drugi put oslobođen krivnje za teško ubojstvo tada 22-godišnjeg Ive Stipetića na Kočinjem brdu poviše Klisa početkom prosinca 2010. godine.

Stojanovića nisu doveli na izricanje presude iz zatvora u Lepoglavi, a on je to na raspravi i najavio zamolivši suca Mešina da mu to dopusti.

Optužnica ŽDO-a Split teretila je Stojanovića za teško ubojstvo počinjeno na krajnje podmukao način, odnosno da je 3. prosinca 2010. godine nakon 18 sati odvezao svojim vozilom seat leon Ivu Stipetića na Kočinje brdo da isprobaju strojnicu nepoznate marke, te ga je tamo ubio s dva hica u glavu iz pištolja.

Stipetićevo je tijelo pronađeno nakon tri dana, a dva dana poslije Stojanović je prvi put uhićen. Ubrzo je pušten te je nakon iskaza svog kuma Ivice Šerića ponovno uhićen u svibnju 2013. godine. Stojanovića je prvi put u prosincu 2014. godine sudac Zoran Kežić osudio na 14 godina zatvora, no Vrhovni je sud tu odluku ukinuo, obrazloživši da je preuranjen zaključak da je Stojanović ubio Stipetića te da je nekritički prihvaćen iskaz njegova kuma Ivice Šerića.

Predmet je potom dobio sudac Slavka Lozinu, koji je u rujnu 2016. godine oslobodio Stojanovića utvrdivši da nije dokazano da je Stojanović to mogao učiniti jer "da u vremenu koliko je bio odsutan iz teretane objektivno nije mogao otići vozilom do Kočinjeg brda, ubiti osobu, odvesti vozilo na pranje i vratiti se u teretanu, i to sve u vremenu od 18 do 18.30. sati". Vrhovni je sud i tu presudu ukinuo zbog nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Kiki Stojanović: Nisan ja cviće, ali nisan ubija svog prijatelja, diteta mi. Tu je neka ozbiljnija priča...

Kiki Stojanović iz Lepoglave u lancima doveden na splitski sud, na pitanja o teškom ubojstvu na Kočinjem brdu uopće nije htio odgovarati: 'Nisam kriv, nemam nikakve veze s tim'

- Ovaj postupak se vodi od 2013. godine i mislim da nikome ovdje nije sporno da je Stipetić ubijen s dva metka u glavu i ne bi trebalo biti sporno da je ubijen iza 18 sati. Sporno je jedino je li Stojanović počinio ovo kazneno djelo, a po stanju u spisu, ni uz najbolju volju, ovo sudsko vijeće nije uspjelo smjestiti Stojanovića na Kočinje brdo. Dakle, svjedok Ivica Šerić (Stojanovićev kum - op.a.) je dao iskaz kojeg smo ocijenili nevjerodostojnim jer je prvi put rekao da je Stojanović sam ubio Stipetića iz dva pištolja. Potom je u drugom iskazu kazao da mu je Stojanović u studenom 2011. godine kazao da su ga ubili on i Željko Rajić da bi u trećem iskazu rekao da Rajić nije bi tu i to samo zato jer mu je to Rajić tako rekao - kazao je sudac Dinko Mešin obrazlažući svoju odluku.

Kazao je da ostali svjedoci (Ivan Giljanović, Željko Rajić i Drago Vrkić - op.a.)nemaju neposrednih saznanja te da su svjedočili u Stojanovićevu korist opovrgnuvši Šerićev iskaz i tvrdeći da je teretio svog duga Kikija jer mu je dugovao 20 tisuća eura. Sudac mešin također je obrazložio i utvrđeno vrijeme Stojanovićevog kretanja po kojem on to nije mogao napraviti.

Zatvorska ispovijest Kristijana Kikija Stojanovića: Zla sam činio, ali nisam ubojica Ive Stipetića

- U 17.30 sati je pokupio Stipetića ispred 2 PP i bili su zajedno do 17.59 sati kada Stipetić priča sa svojom tadašnjom djevojkom. Stojanović ga ostavlja ispred teretane u 18 sati, ovaj ulazi u drugi automobil, a Stojanović ulazi u teretanu gdje trenira oko sat i pol. Djelatnica teretane je rekla da je on došao oko 17 sati, a onda izašao i vratio se za sat, sat i pol, dakle iza 18 sati.

Vještak za telekomunikacije je iskazao da je po signalu mobitela i baznim stanicama mobitel kojeg je Stojanović koristio u 18.07 sati bio u radu, ali bez signala u podrumskom prostoru te da se signal pojavljuje u 19.42 sati kada je izašao iz teretane. Bazne stanice locirale su mobitel na području Splita, a poslije Stobreča i Žrnovnice, no u niti jednom trenutku nije zabilježeno da je mobitel lociran u blizini Klisa ili Kočinjeg brda. Za osuđujuću presudu treba čvrsti krug indicija, a nikako nisu dovoljna nagađanja - kazao je sudac Mešin koji se osvrnuo i na pronađene GSR čestice na pragu Stojanovićevog vozila kazavši da vještak nije mogao utvrditi da li one potječu od spornog događaja ili su tu od prije, od neke ranije pucnjave.

Također, u vozilu nije nađeno ni oružje, ni tragovi krvi, čestica, kose ili bilo koji drugi tragovi. Sudac Mešin iskazao je i čuđenje na jedan postupak policije tijekom očevida.

- Tri dana poslije ubojstva, kad je tijelo otkriveno i kad je rađen očevid, izuzeti su tragovi guma pronađeni na tom mjestu. Ne znam zašto poslije, kad je Stojanović uhićen, nisu izuzete gume sa njegovog automobila da se usporedi odgovaraju li tim izuzetim tragovima guma sa Kočinjeg brda. Također, optužnica tvrdi da je Stipetić isprobavao strojnicu kad je ubijen, no na njegovim rukama nisu nađene nikakve barutne čestice - zaključio je sudac Mešin.

Očekuje se žalba ŽDO-a na ovu presudu.