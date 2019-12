- Tužiteljstvo mi je nudilo tri godine zatvora za nagodbu da priznam pokušaj ubojstva Marka Bekavca, no oni su vidjeli samo jednu stranu, onu koja je na kamerama. Znamo da medalja ima dvije strane i ja ću danas pokazati tu drugu - kazao je u utorak na splitskom Županijskom sudu Ivan Giljanović Giljo na početku svoje dvosatne detaljne obrane u postupku u kojem mu se sudi za ubojstvo u pokušaju Marka Bekavca 1. svibnja 2018. godine u kafiću "Clo".

Giljanović je na početku istaknuo kako on nije bio u bijegu od policije i pravosuđa već je spašavao svoj život jer je trebao biti likvidiran u zatvoru na Bilicama i to od grupe kojoj je pripadao Bekavac, a čiji se članovi od ožujka nalaze u istražnom zatvoru u istrazi USKOK-a.

Napomenuo je kako je 19 mjeseci odvojen od obitelji te da je u veljači ove godine, kada je pucano na automobil ispred njegove kuće u kojoj su spavale njegove kćeri i supruga, bio nemoćan i pokušao se ubiti iz pištolja, no spriječio ga je prijatelj pa ga je metak pogodio u prst.

- Moja najveća greška je što sam u odnosu na Bekavca htio napraviti dobro djelo, a uništio sam svoj i život svoje obitelji i najviše me boli što me je on razdvojio od moje djece.

U kolovozu 2017. godine sam na Splitu 3, pri izlasku iz trgovine, na zidiću vidio momka koji me pozdravio i nazvao nadimkom. Mislio sam da je Španjolac po izgledu, pa me je to iznenadilo. Upoznali smo se i to zato jer me je on preko Henrika Jarca pozdravljao dok je bio na izdržavanju kazne.

Po pričama sam znao da Bekavca drže za najopasnijeg momka u gradu kojeg su mnogi izdali, ali i za pravog prijatelja i osobu koja se ničeg ne libi.

U studenom 2017. sam mu posudio tisuću kuna, a nakon pet dana smo se našli da mi to vrati. Tad sam vidio da nije ista osoba koju sam upoznao, kazao mi je da je navučen na heroin i da nema gdje živjeti, da su ga svi izdali.

U tom su trenutku u meni proradili osjećaji i rekao sam da ću mu pomoći da se skine, ali da ne govori to nikome jer ima dosta neprijatelja u gradu i time bi ja samo sebi navukao nepotrebne probleme. Želja da napravim dobro djelo i spasim život nekome koga su svi odbacili bila je jača od mene - govorio je Giljanović sutkinji Višnji Strinić.

Opisao je kako je izgledalo to "skidanje" i kako je sve bilo dobro dok se nije "skinuo", a onda je pokazao pravo lice. Počeo je iskorištavati Giljine prijatelje uzimajući novac od njih u njegovo ime, a on je rekao da su oni nebitni i da on mora biti prioritet.

- Nije htio otići, htio je da ga ja plaćam da me čuva, a u jednom je trenu postalo očito da je opsjednut sa mnom jer je rekao da će promijeniti ime u Marko Giljanović jer da je on moj sin.

U jednoj prilici je vrijeđao moje obiteljske prijatelje pa sam ga smjestio u jedan apartman na kraj Čiova i rekao mu da je on rimski ratnik i da mu bolje pristaje ime Markus Maximus. On se u to uživio i rekao da je danas pokopan Marko Bekavac, a rođen Makximus koji je uzeo sve najbolje i najgore od Bekavca.

Nakon toga više nisam mirno spavao, vidio sam da je psihički bolestan - rekao je Giljanović kazavši da je prvi sukob počeo kad ga je 20. prosinca 2017. udaljio iz kuće jer je Bekavac to shvatio kao izdaju i rekao da će ga to skupo stajati.

Boravak na Vlašiću u obiteljskoj vikendici pretvorio se u noćnu moru, kazao je Giljanović, jer ga je Bekavac zvao i maltretirao tražeći novac govoreći mu da je "pi... i izdajnik, da je ostavio svoga sina jedinca, a poveo bijednike i ljudske nule".

To se nastavilo i nakon povratka u Split, a u veljači 2018. ga je Bekavac zvao iz Zagreba kazavši da je gladan i da mu uplati 300 eura. On mu je uplatio 1500 kuna, a onda ga je Bekavac nazvao i kazao mu da je "pi... i ja vrijednim puno više od 200 eura".

- Rekao sam mu tad da je pi..., da je curica i cigo i da me prestane zlostavljati, a on mi je kazao da je dobio od Boga zeleno svjetlo da me ubije. Kazao sam mu da me ne loži to što iza sebe ima ubojstvo i dva pokušaja ubojstva i da me ni on ni sedam legija demona koji se u njemu nalaze neće spriječiti da gledam svoju djecu kako odrastaju.

Blokirao sam ga na WhatsApp-u, a on je mojoj supruzi u pozivu kazao da je počeo rat koji je neizbježan, da ja moram biti kažnjen za to što sam rekao svojim šporkim jezikom i da će mi izvaditi jezik i provući kroz utrobu. Zvao sam ga i rekao da ako hoće moj jezik i život da dođe i uzme ga, a ne da zlostavlja moju suprugu - opisao je Giljanović.

Detaljno je pričao o uvredama i prijetnjama koje je slijedećih mjeseci dobivao preko društvenih mreža i kako je Bekavac tražio od njega 18 tisuća eura i motocikl suzuki te kako mu je prijetio snimajući se s pištoljima i hrpom oružja.

Kazao je da prijetnje nije prijavio policiji jer "svi znaju tko sam ja, a nisam htio da se po ulici priča da je Giljo druker".

Opisao je kako je u kafić "Clo" navučen od strane Nikole Ćuka te da nije žečlio ubiti Bekavca koji je u lokal, ustvrdio je, došao naoružan pištoljem kojeg je držao u torbici, a koju je Nikola Ursić maknuo kad je počela gužva.

- Da sam ga htio ubiti pucao bih mu u prsa, trbuh, glavu, a ne u noge. Nesporno je da sam pucao, ali nisam u Svetog Marka pucao već u osobu koja me je zlostavljala i htjela ubiti. Pucao sam van lokala da ga spriječim da dođe do pištolja u vozilu. U lokalu sam izvadio pištolj kad mi je, nakon vrijeđanja, kazao da će mi "je... mater i da će ovo završiti" te je pogledao prema torbici. Tad sam mu u noge ispalio četiri hica - pojasnio je Giljanović.

Tužiteljica Marina Matušan u svom je završnom govoru njegovu obranu proglasila laži i kazala da treba vjerovati nadzornim kamerama koje su sve snimile, a ne njegovim lažima koje su njegovo zakonsko pravo. To je izazvalo Giljanovićevu reakciju pa ga je sutkinja morala smirivati. Na kraju se ispričao.

- Vjeruješ li meni ili svojim očima? To je lajt motiv ovoga što smo danas čuli u sudnici. Giljanović nije nedužni građanin već je osuđen za 15 lihvarskih ugovora gdje se ljude zbog novca otimalo, vodilo u šume, prijetilo ubojstvom njih i obitelji...Što je on, po ovome, nego dio kriminalnog miljea, a ne neko cvijeće, nevinašce...U ovom je postupku Bekavac žrtva i Giljanović je počinio ubojstvo u pokušaju s neizravnom namjerom, a laž je da je vidio pištolj i da je torbica postojala, to je fantazija obrane - kazala je Matušan.

Odvjetnik Marijo Vuković, pak, odgovorio je "ako laže koza, ne laže rog" ustrajavši u tome da je ovdje u pitanju nužna obrana i da je njegov klijent reagirao pucanjem zbog stanja u koje je doveden višemjesečnim prijetnjama i ucjenjivanjem. Zatražio je oslobađajuću presudu i ukidanje istražnog zatvora.