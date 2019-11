Berishina djevojka na suđenju za brutalno ubojstvo na TTTS-u: Prnjak je često provocirao, a meni se upucavao. Jednom je izvadio spolovilo i htio urinirati po Liridonu

Svjedočenjem Paule Adžamić, 23-godišnje bivše djevojke Liridona Berishe (27) nastavljeno je na splitskom Županijskom sudu suđenje u kojem se on tereti za teško ubojstvo Ante Prnjaka (34) iz Kljaka koje se dogodilo 21. kolovoza prošle godine. Berishu se Liridon Berisha se tereti da je 21. kolovoza prošle godine oko 22,40 sati dovezao na splitski TTTS s Antom Prnjakom u njegovom BMW-u.

Zatražio je od Ante Prnjaka da klekne ispred njega na koljena,a zatim je u njega iz neposredne blizine ispalio najmanje četrnaest hitaca iz automatske puške kalibra 7,62 mm. Tereti ga se i za sprječavanje dokazivanja jer je dan poslije dovezao Prnjakov BMW u Srinjine te ga polio benzinom i zapalio ga kako bi uništio tragove zločina.

'Kome se sudi na ovoj raspravi?': napeto je bilo na suđenju Berishi, njegov odvjetnik tvrdi da 14 metaka ispaljenih u leđa i prsa ne znači da je ubojstvo bilo okrutno

U Splitu počelo suđenje osumnjičenom za brutalno ubojstvo na TTTS-u: Berisha se ne osjeća krivim na način kako ga tereti optužnica; Sudu uputio neobičnu molbu

- Bili smo u vezi pet, šest mjeseci i taj dan smo bili na plažu u kampu u Stobreču gdje smo se posvađali. Odveo me je potom u Split na razgovor za posao, a poslije smo se opet našli i išli na plažu. U jednom sam se trenutku naljutila i otišla kući, a Liridon je, zajedno s Mijom Perišićem, navečer iza ponoći došao po mene nekim sivim automobilom (u iskazu pred ŽDO je rekla da je došao u Prnjakovom BMW-U - op.a.). Bili su obojica van sebe, čudni, zbunjeni, Liridon je izbezumljeno šetao i ništa nisu pričali. Otišli smo potom u kockarnicu gdje smo se zadržali oko dva sata. Nakon toga smo opet išli u Strožanac na plažu. Tamo sam cijelo vrijeme tražila od Liridona da mi kaže što se dogodilo, zašto se tako ponaša. To je trajalo satima, izvlačila sam iz njega riječi i u jednom mi je trenutku priznao da je ubio Prnjaka. Prvo nisam vjerovala što čujem, što mi govori. Ne sjećam se jesmo li poslije išli na TTTS. Ujutro smo išli u Omiš popiti kavu da se maknemo od svega - kazala je svjedokinja koja je istaknula i da je pokojni Prnjak znao omalovažavati druge, da se u društvu volio uzdizati i pokazivati, da joj nije bilo drago biti u njegovom društvu te da su se jednom Berisha i Prnjak posvađali jer se potonji njoj "upucavao".

- Sjećam se da je jedne prigode čak izvadio spolovilo i krenuo da će urinirati po Liridonu, a ja sam se vidjevši to odmah digla i otišla. Poslije sam rekla Liridoonu da se više ne druži s njim. Znam da je Prnjak prodavao drogu i da je Liridon za njega prodavao drogu te da mu je ostao dužan, ali ne znam koju svotu (u iskazu danom ŽDO-u 15. listopada 2018. kazala je da je dug bio od 30 do 50 tisuća kuna - op.a.). Znali su se i potući radi tog duga, a Prnjak je inzistirao da mu Liridon vrati dug i zato je od njega često tražio neke usluge. Nisam se htjela miješati u taj odnos, to su za mene bila "muška posla". U društvu se, kad bi bili van, konzumirao i kokain i alkohol - rekla je svjedokinja.

Istaknula je da je nije strah Berishe i da nikad prema njoj nije bio nasilan jer da je, "ne bi bila s njim". Kazala je i da zna Mariju Zoricu (svjedokinju koja se jučer nije pojavila na sudu - op.a.), ali da je te večeri nije vidjela i da ne zna jesu li se ona i Berisha vidjeli i da joj Zorica nije dala nikakav novac. Također, rekla je da od tog dana njih dvije nisu bile u kontaktu jer su se posvađale, ali nije htjela otkriti zbog čega. Ona je Zoricu upoznala s Berishom.

Ovaj je iskaz bio suprotan onome danom u istrazi kada je rekla da su išli i na TTTS, da je vidjela Prnjakovo tijelo u ležećem položaju naosvijetljenom mjestu, da joj je Berisha rekao da je gotovo i da je riješio problem, da je tad na TTTS-u Berisha uzeo mobitel i torbicu s Prnjakovim novcem, da ih je Mijo ujutro odveo u Tugare gdje je Liridon zapalio BMW dok su njih dvoje sjedili u autu, da joj je Liridon dao 400 kuna, a sebi zadržao isto toliko... U tom je iskazu rekla i da joj je Zorica kazala da je Berisha došao do nje, kleknuo i zaplakao rekavši što je napravio. Sve je to u petak na suđenju opovrgla, a na pitanje Julijane Stipišić, zamjenice ŽDO-a zašto danas govori drugačije, Berishina bivša djevojka je odgovorila da je tad, kad je davala iskaz u istrazi, bila pod utjecajem alkohola i droge i da je "svašta govorila, a da nije bila svjesna što govori".

- Čak sam udarila glavom u zid misleći da su vrata, eto u kakvom sam stanju bila - rekla je 23-godišnjakinja.

Zamjenica ŽDO-a je prigovorila njenom iskazu ustvrdivši da nije ona udarila glavom o nikakav zid.

- Nju je kao svjedokinju dočekala djelatnica Odjela za podršku žrtvama i da se to dogodilo, ja bi to sigurno znala. Moje dugogodišnje iskustvo sigurno bi mi pomoglo da prepoznam da je svjedokinja bila pijana ili drogirana. Ne znam zašto danas drugačije govori, možda se boji ili je netko na nju utjecao - kazala je Stipišić.

Berishin odvjetnik Željko Gulišija tražio je izdvajanje iskaza iz istrage iz spisa kao nezakonitog, no sudsko vijeće sutkinje Višnje Strinić je to odbilo. Kako se očekuju žalbe Vrhovnom sud na tu odluku, suđenje je odgođeno do daljnjeg.