Pijani otac sa splitskog područja odvalio pljusku 11-godišnjoj kćeri i ozlijedio je, ali unatoč prijašnjim prekršajima, kažnjen je ispod minimuma!; U njegovu korist svjedočila je i bivša punica

Pijani otac sa splitskog područja koji je opalio pljusku 11-godišnjoj kćerki kažnjen je s 5000 kuna nakon što je priveden na Prekršajni sud u Splitu. U olakotnu okolnost mu je uzeto što je u njegovu korist svjedočila bivša punica te je sud išao ispod minimuma kazne od 10.000 kuna.

Početkom listopada ove godine oko 12,30 sati 37-godišnjak je došao kod svoje bivše supruge u vidno alkoholiziranom stanju. Kod kuće nije bila bivša mu partnerica već samo njena majka, a za stolom je učila njihova zajednička kćerka.

Sjeo je kraj nje, a kada mu je kazala da je ne prekida u pisanju domaće zadaće jer će pozvati mamu pošto je pijan, odvalio joj je pljusku. Curica je plačući otišla u sobu, lijeva strana lica joj je pocrvenjela i natekla. Kasnije joj je na liječničkom pregledu utvrđena kontuzija očne vjeđe i okolnog područja.

Otac je uhićen i pritvoren preko noći u policijskoj postaji te je sutradan ujutro priveden na sud gdje je proveden žurni postupak. Pred sucem je sve priznao i pokajao se.

- Istina je da sam prije dolaska u puničin stan konzumirao nekoliko piva i zasigurno sam bio u alkoholiziranom stanju. Odbio sam se podvrgnuti testiranju jer bi zasigurno pokazalo prisutnost alkohola u organizmu. Kada je kćerka to vidjela rekla je da će pozvati mamu jer sam pijan. Kada sam to čuo, u revoltu sam došao ispred nje i jednom je udario otvorenim dlanom desne ruke u predjelu glave, lica s lijeve strane. Vidio sam da mi je kćerka počela plakati i otišla iz dnevnog boravka u sobu, a ja sam napustio stan. Svjestan sam što sam napravio i kajem se zbog svojih postupaka jer nikada u životu nisam udario svoje dijete. Meni je ona sve na svijetu i žao mi je što sam je udario jer je to zasigurno kod nje stvorilo osjećaj uznemirenosti i straha - kazao je u svojoj obrani.

Tijekom postupka je saslušana i majka njegove bivše supruge, baka 11-godišnjakinje, koja je svjedočila u korist bivšeg zeta.

- Iznenadila me takva njegova reakcija s obzirom na to da on nikada nije podigao ruku na kćerku jer mi je poznato da je neizmjerno voli. Brak moje kćerke i zeta je službeno razveden i unuka mi je ostala živjeti s majkom, mojom kćerkom. Odnos moje kćerke i bivšeg zeta je dalje kvalitetan i korektan te su u čestoj komunikaciji pogotovo zbog zajedničke kćerke. Moja unuka jako voli svog oca i često ga posjećuje te znam da je njihov međusobni odnos odličan, a ovaj postupak bivšeg zeta najviše pripisujem alkoholu. Ne smatra potrebnim da mi se bivšem zetu izreče mjera opreza zabrane približavanja mojoj unuci i da se on zadržava u zatvorskim prostorijama. Ovo je bio prvi slučaj udaranja moje unuke i vjerujem da se to više neće ponoviti, moja unuka doista voli svog oca te mu je sve oprostila i želi provoditi vrijeme s njim - izjavila je.

Pregledana je liječnička dokumentacija za djevojčicu u kojoj je navedeno da je zadobila hematom očne vjeđe i periokularnog područja.

Za nasilje u obitelji počinjeno nad maloljetnim djetetom propisano je najmanje 10.000 kuna novčane kazne ili najmanje 45 dana zatvora. Iako je 37-godišnjak otprije prekršajno dva puta kažnjen zbog nasilja u obitelji, ali ne na štetu kćerke, sud je išao ispod minimuma propisanih kazni zbog svih okolnosti događaja i iskaza nakon postupka.

Od novčane kazne mu je oduzeto 600 kuna na ime dva dana provedena u pritvoru te mu preostaje platili 4400 kuna, ako odluka postane pravomoćna. Uz to je dužan nadoknaditi 100 kuna sudskih troškova.