Opasnu vožnju nije uspio zaustaviti ni policijski metak: filmska jurnjava koja je pukom srećom završila bez žrtava došla je kraju u Dugobabama, kada se nadrogirani Jure zabio u parkirano vozilo u kojem je bila vozačica

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo optužilo je Juru V. (33) iz Neorića za obijesnu vožnju 8. studenoga prošle godine. Terete ga da je, vozeći srebrni Audi A4 1.8, svjestan da ugrožava živote drugih sudionika u prometu, namjerno i iz drskosti kršio Zakon o sigurnosti prometa na cestama, i to nakon što se nije zaustavio na svjetlosne i zvučne signale policajaca iz “presretača”.

Policajci koji su bili u kontroli prometa su ga pokušali zaustaviti u Neoriću, i to zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita te zbog sumnje da vozi pod utjecajem narkotika. Nakon što ih je vidio na predjelu “Progon”, dao je gas, a kad ga je policijsko vozilo pokušalo preteći, kočio je i prelazio u suprotni trak.

Vozio je kod groblja u Neoriću i to jureći po makadamu, a kad se vratio na cestu, opet je prešao na suprotnu kolničku traku i jedva je izbjegao sudar s Twingom. Kako bi ga zaustavili da nekoga ne ubije u suludoj vožnji, jedan od policajaca je čak ispalio i hitac u zrak iz službenog pištolja, no Jure je nastavio još brže voziti.

U Muću je, potom, u blizini škole gdje je ograničena brzina na 50 kilometara na sat, vozio od 121 do 161 km na sat, da bi na drugim dionicama ceste dosezao brzinu i do 163 km na sat. Filmska jurnjava 33-godišnjaka došla je kraju u Dugobabama, kada se zabio u parkirano vozilo Renault Kangoo, u kojem je bila vozačica.

No, niti to nije bilo dovoljno da stane već je nastavio voziti do dolaska u mjesto Korušce, gdje je naišao na na jako usku cestu dok je iz suprotnog smjera nailazio autobus. I tada je pokušao bježati, no policajci su ga uspjeli svladati.

Policija je naknadno utvrdila da je bio pod utjecajem amfetamina.

ODO traži od splitskog suda da ga kazni s godinu i pol dana zatvora.