Ravnatelj Županijskih cesta pijan usmrtio biciklista, prekrio tragove i pobjegao s mjesta nesreće. Sud ga je sada oslobodio krivnje, jer je prijavio kako je 'udario divljač', a obitelj žrtve je u šoku zbog presude

Ravnatelja Županijskih cesta Virovitičko-podravske županije Bruna Perkeca sud je nepravomoćno oslobodio krivnje nakon što je u alkoholiziranom stanju pregazio biciklista i pobjegao s mjesta nesreće. Policiji je naknadno prijavio kako je udario divljač.

Kako otkriva Provjereno, a prenosi Dnevnik.hr, Perkec je automobilom usmrtio biciklista Damira Jurišića i pobjegao s mjesta nesreće. Nekoliko puta naknadno se vraćao kako bi skrio dokaze.

Nesreća se dogodila početkom rujna kad je Damir Jurišić sjeo na bicikl i kao tisuću puta do tada krenuo na piće u lokalni kafić. Vani se već smračilo, a nekoliko stotina metara od njegove kuće pokosio ga je automobil.

Podigao ga je na poklopac motora i vjetrobransko staklo, a potom odbacio u jarak.

Damir je satima mrtav ležao u jarku, dok ga je očajna supruga tražila.

- Cijelu noć nisam spavala. Mislila sam gdje je, čak sam se provozala po selu i gledala hoću li ga negdje vidjeti. Ujutro kad je svanulo ponovno sam sjela u auto i nanovo ga išla tražiti – ispričala je pokojnikova supruga Adriana Jurišić novinarima Provjerenog.

Cijela obitelj, kumovi, prijatelji – svi su se uključili u potragu, a tijelo nesretnog Damira pronašao je vjenčani kum.

Damir je zadobio nagnječenje i zgnječenje leđne moždine nakon puknuća drugog kralješka od kojeg je preminuo te brojne druge unutarnje i vanjske ozljede.

Policija je u očevidu na mjestu nesreće pronašla dijelove plastike i bicikla te otkinuti retrovizor. Na osnovu pronađenih dokaza utvrdili su čiji je automobil i tko je vozio.

Dok je trajao očevid, Perkec se sam javio u postaju prometne policije u Virovitici kako bi prijavio da je te noći udario divljač na cesti.

DORH je podignuo optužnicu, a Perkecu se sudilo dvije godine.

Izjave svjedoka, pa i optuženog, zapisnici, i ostali dokazi upućivali su na više kaznenih djela. Optužnica je, bez obzira na to, imala samo jednu točku – za izazivanje prometne nesreće kojom je prouzročena smrt.

To je ono što Jurišićima ne ide u glavu, kako je to moguće s obzirom na tijek događaja.

Taj dan Perkec je bio na domjenku. Predvečer je, i sam priznaje u iskazu, a i svjedoci potvrđuju, otišao u kafić i popio još dva piva prije no što je sjeo za volan. S obzirom na to da je tijelo pronađeno tek sljedeći dan, proteklo je dosta vremena.

- Molio je Boga da se to što dulje ne otkrije da bi imao 0 promila alkohola, a alkohol mu je mjeren tek popodne u 3 ili 4 sata sljedećeg dana – kaže za Provjereno supruga pokojnog Damira.

DORH je, smatra ona, jednostavno prešao preko toga, jednako kao što je prešao preko vlastitog zapisnika s očevida u kojem stoji kako je vozač pobjegao s mjesta nesreće.

Bruno Perkec u svom je iskazu tvrdio kako je mislio da je pogodio divljač. No sve i da je to tako, dužan je obavijestiti policiju i lovačko društvo, a to nije učinio. I Bruno Perkec i njegova zaposlenica suvozačica tvrdili su da nisu vidjeli što su udarili. Ona je, prema iskazu, baš u tom trenutku gledala u torbicu. A lupili su u čovjeka od 80 kilograma i bicikl.

- Ma vidio ga je. Kako ga nije vidio? Ma mačku kad zgazi čovjek, pa završi u jarku, vidi. To nije dubok kanal, to se vidi. To se vidi iz aviona - kaže otac preminulog Tomo Jurišić.

Automobil je vratio na dvorišni parking firme pod nadstrešnicu. Na fotografijama očevida vide se oštećenja na svjetlima, duž bočnog branika i na vjetrobranskom staklu. Činjenica je da je otišao s mjesta nesreće i nikoga nije obavijestio, stoga su Jurišići inzistirali da se u optužnicu uvrsti kazneno djelo nepružanja pomoći. DORH je to odbio uz obrazloženje da je nastupila trenutna smrt, pa nije imao što pomoći. No to ne umanjuje odgovornost vozača, ali očito to DORH ne vidi tako.

Iako je i biciklist imao alkohola u organizmu, vozio je uz sam rub ceste. Prometni vještak nedvojbeno je utvrdio da biciklist nije imao šanse izbjeći automobil, da je Bruno Perkec mogao i morao izbjeći sudar. Utvrdio je i da ga je, da je vozio u režimu dugih svjetala, mogao uočiti na udaljenosti od 100 metara, a s kratkim svjetlima na 50 metara.

Zato su Jurišići očekivali pravednu presudu sutkinje.

Međutim, do toga nije došlo, Perkec je nepravomoćno oslobođen optužbe.

Ekipa Provjerenog nazvala je Brunu Perkeca koji je odbio komentirati situaciju.