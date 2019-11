Vrlički bankar 'utopio' i mlađu kolegicu: sada i njoj prijeti izvanredni otkaz u OTP banci; DORH- u je lansirao priču da je ukradenim novcem platio gradnju hotela na Jahorini, evo njegovog iskaza

Da je bivši šef ugasle vrličke poslovnice OTP banke Srđan Djaković (59) izdržao na pravom putu i da nije maznuo 8,9 milijuna kuna, čekala bi ga mirovina od oko sedam tisuća kuna.

S obzirom da je junak naše priče i invalid Domovinskog rata, i mirovina bi mu bila veća od prosječne.

No on mirovinu legalnim putem nije htio dočekati, nego je napravio to što je napravio, a u problem je bacio i svoju mladu kolegicu iz vrličke poslovnice koja je s njim radila, a kojoj sada prijeti izvanredni otkaz o radu jer mu je vjerovala.

Njih dvoje jedini su radili u toj poslovnici i ona je taj dan (8. studenoga – petak, dolazi vikend) pitala svog šefa Djakovića da je ranije pusti s posla jer je imala neke privatne obveze, što je on jedva dočekao.

Vrijedni svjedoci

Prostor i vrijeme nakon 14 sati kada mu je kolegica otišla bilo je idealno za nesmetano dizanje novca, a to mu je bilo još lakše jer je znao i kolegičinu šifru.

Naime, jedna osoba iz poslovnice sa svojom šifrom nije sama mogla ni otvarati ni zatvarati sef, odnosno legalno provesti te radnje.

Policija ne misli prijavljivati ovu ženu za sudioništvo jer je evidentno da nije znala za Djakovićeve namjere, a što će se dogoditi u OTP banci i hoće li se realizirati njezin otkaz, vidjet ćemo.

Tako će biti i sa svima kojima je Djaković nakon krađe ostavljao novce jer će biti u kaznenom postupku vrjedniji kao svjedoci nego kao osumnjičenici.

Za ljude koji poznaju bankarsko poslovanje nije normalno da u sefu vrličke poslovnice bude povučen toliki novac, a da Djaković pretpostavljenima iz OTP-a ne pruži dokaze o osiguranju tog novca pa je moguće da u ovoj priči stradaju i neki Djakoviću nadređeni iz upravljačkog sustava banke.

Kako vrijeme od predaje glavnog lika vrličkog kraja odmiče, tako se pojavljuju i sve luđe priče koje je lansirao sam Djaković o porijeklu svojih problema i sudbini ukradenog novca.

Fikcija i stvarnost

Nakon predaje, u policiji Djaković na ispitivanju službeno nije htio govoriti ništa osim da je s ovim osramotio svoju obitelji i da je bio u smrtnoj opasnosti i on i njegovi najmiliji. Na Državnom odvjetništvu je otišao mali korak dalje rekavši da je s tim novcem otišao u BiH vratiti dugove.

Čak je lansirao i priču da je zajedno s još jednim partnerom iz BiH počeo graditi neki hotel na Jahorini, da je prijatelj prije šest mjeseci iznenada preminuo i da su ostali nagomilani dugovi iz te investicije i nezavršeni hotel.

Što je tu fikcija, a što stvarnost, teško je razaznati pa policija BiH ima težak zadatak pronaći gdje je ukradeni novac, ako ih uopće bude briga za to.

– Zašto bismo mi ovdje trošili vrijeme pomažući vama kada time nećemo dobiti ni aplauz, ni pohvalu, ni ništa, mislim ovdje u u BiH. To je vaša stvar, a gdje su novci, teško može otkriti ijedna policija svijeta ako glavni akter i oni koji su mu bili domaćini uporno šute. A zašto bi i govorili – informira nas jedan izvor iz policijskog sustava susjedne države.

U četvrtak 7. studenoga Djaković je naručio gotovinu iz Gotovinskog centra Mediteran Security d.o.o. jer baš to društvo opskrbljuje gotovinom poslovnice OTP banke Hrvatska d.d.

Ta gotovina kombijem dolazi u Vrliku i dana 8. 11., u petak, oko 10.40, Djaković osobno zaprima iznose od 550 tisuća kuna, 200 tisuća švicarskih franaka i milijun i 170 tisuća eura te je zadužio u sustavu banke aplikaciju “finessa” da bi potom veći dio novca i novca koji se nalazi u trezoru uzeo i odnio, i to iznose od milijun i 90 tisuća kuna, milijun i 188 tisuća eura, 200 tisuća švicarskih franaka, 400 tisuća bosanskih maraka (1,5 milijuna kuna) – vjerojatno potrebnih za financiranje bijega – te oko 300 kanadskih dolara, a koje je izvukao iz bančina trezora nakon što je novac morao biti pohranjen po njegovu primitku.

kronologija

četvrtak, 7. studenoga

Djaković naručuje gotovinu iz Gotovinskog centra Mediteran Security petak, 8. studenoga

Novac stiže kombijem u Vrliku; kolegica, koja uz Djakovića ima pristup trezoru, moli ga da je ranije pusti s posla, a on, koristeći svoju i njezinu šifru, ulazi u trezor i uzima novac