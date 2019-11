Odlukom suca istrage splitskog Županijskog suda bivši šef vrličke poslovnice OTP banke Srđan Djaković (59) završio je u istražnom zatvoru na Bilicama i to zbog postojanja opasnosti da će okrivljenik pobjeći i na taj način onemogućiti nesmetano vođenje kaznenog postupka te zbog opasnosti da će boravkom na slobodi utjecati na svjedoke.

Djaković se u utorak ujutro upratnji odvjetnika Joška Čeha pojavio na porti zgrade splitske Policijske uprave te se predao istražiteljima koji su za njim tragali od 10. studenog, kada se otkrilo da je uzeo više od 11 milijuna kuna iz poslovnice i pobjegao.

Odbjegli je bankar i pred istražiteljima i pred zamjenicom ODO-a koja ga je ispitala bio vrlo štur i u obrani je samo kazao da priznaje da je uzeo novac i da je njime platio dugove koje je imao u BiH. Kako nije htio odgovarati na pitanja, zasad je ostalo nepoznato je li sav novac potrošio na vraćanje dugova, kome je dugovao i zašto.

Novci za ljubavnicu

Policija je i prije njegove predaje baratala podatkom da se nalazi u BiH te je signal njegova mobitela bio lociran u Goraždu, gradu udaljenom 80 kilometara od Sarajeva. Doznali smo kako je uopće došlo do toga da su mu istražitelji ušli u trag. Naime, Srđan je, prije negoli je napustio državu, došao do automobila svoje dugogodišnje ljubavnice te joj je u njemu ostavio oko 50 tisuća kuna i mobitel u kojem je bio zapisan samo jedan broj, i to BiH broj njegova novog mobitela koji je nabavio prije bijega.

Vrlički “Robin Hood”, kako su ga mediji nazvali, iz gotovinskog centra naručio je da se u banku dostavi 550 tisuća kuna, 200 tisuća švicarskih franaka i milijun i 170 tisuća eura. Kad je dobio novac, uzeo je prije bijega nešto manje od milijun i sto tisuća kuna, milijun i 188 tisuća eura, 200 tisuća švicarskih franaka, 300 kanadskih dolara i 400 BiH konvertibilnih maraka.

No, prije negoli je “zapalio” preko granice, svom je sinu ostavio 20 tisuća eura i 170 tisuća kuna, jednoj klijentici, Z.U. vratio je 100 tisuća franaka, a drugoj, M.M., iz jednog sela udaljenog 40-ak kilometara od Vrlike, nešto manje od 230 tisuća eura.

Srđo nije nikakav Robin Hood, već običan kriminalac. Vrličani, bankarski lobi će vam reći kako se morate ponašati, kako ćete razmišljati i što smijete na kavi pričati

Tog petka ujutro prvo je došao na vrata Z.U. i tražio od nje da mu da svoj ugovor o štednji, a kad mu ga je ona predala, ostavio joj je sto tisuća franaka. Potom je, zajedno s policiji trenutačno nedostupnim Jadrankom B. iz Širokog Brijega, nekadašnjim pripadnikom Tutine kažnjeničke bojne, otišao do druge klijentice, 70-godišnje M.M.

Banuo na vrata

- A je, tad je sa mnom u kući bio sin i Serđo je samo odjednom banija na vrata. Kazao je mom sinu da izađe, a meni da mu donesen ugovor. Reka mi je da je donija moje novce, da ih mogu zadržati i ako hoću, staviti u neku drugu banku ili da ih dan svojoj dici. Moj, Bože, stavija ih je na stol u nekoj vrići, reka da je on svoje razdužija i krenija ća. Pitala san ga triban li ja šta potpisat, a on je reka da je sve sredija i da ništa ne triban napravit - ispričala nam je jučer 70-godišnjakinja, dodajući kako Srđana poznaje jako dugo i da je u njega imala bezgranično povjerenje.

Kaže i da nije ni znala koliko novca ima na računu, da je to bio novac od njemačke mirovine i invalidnine koju je dobivala na račun svog, već 25 godina pokojnog supruga.

- Kad bi šta priteklo, on je to stavlja na račun, a kad bi meni šta tribalo, dava mi je. Čak me je i svitova kako da dobijen veće kamate. Bilo mi je to čudno zašto je tako doša s novcin, nit san tražila nit san tila dizat novce, ali tad nisan stigla reagirat. Zvala san ga u subotu na mobitel, al se nitko nije javlja. A ne znan ja šta je bilo u njegovoj glavi, šta je on zamislijo. Tek kad san u ponediljak vidila da se počelo govoriti da je pobiga s novcima, svatila sam da nešto nije u redu i otišla san u banku i rekla in šta je bilo i da je taj novac kod mene. Tada su sa mnom do kuće došla dva policajca koji su uzeli tu vriću s novcin. Nek je on živ i zdrav, svaku mu sriću želin, al meni je sve ovo uzelo života, ne želin ja da se o meni piše ka da san ja nešto kriva. Niti san lagala, niti san ukrala niti san ikoga opljačkala, to je moj račun i moj dinar - ispričala nam je još uvijek iznenađena žena.

Državno odvjetništvo nastavlja istragu oko cijelog slučaja u kojem je još jako puno neodgovorenih pitanja.