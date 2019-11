'Nestalo' 30 kilograma marihuane: policija u autobusu turističke agencija pronašla 341,8 kila droge, na splitskom sudu se 'pojavila' druga brojka

Tri mjeseca nakon što su carinici i policajci na malograničnom prijelazu Karasovići u autobusu dubrovačke turističke agencije pronašli više od 300 kilograma marihuane, USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv vozača B.M. (40) i vlasnika agencije N.Č. (34).

Nakon uhićenja policija i carina su se pohvalili kako su otkrili 341,8 kilograma marihuane, no sad su optuženi za 312,7 kilograma tako da je gotovo 30 kilograma marihuane netragom "nestalo" nakon detaljnog preciznog mjerenja.

Dvojac je optužen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Optužnica USKOK-a tereti ih da su se u razdoblju od travnja do kolovoza 2019. godine, na području Hrvatske i Crne Gore, povezali u zajedničko djelovanje s više zasad nepoznatih osoba iz Crne Gore radi nabave i krijumčarenja velikih količina marihuane i njene daljnje prodaje na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj.

U Državno odvjetništvo privedeni vozač i vlasnik agencije zbog sumnje da su u autobusu švercali 340 kilograma marihuane

Nakon što je mlađi muškarac sa, kako stoji u optužnici, zasad nepoznatim osobama dogovorio nabavu i krijumčarenje marihuane preko Crne Gore u Hrvatsku, 40-godišnji vozač se autobusom "u vlasništvu trgovačkog društva u čijem je suvlasništvu drugookrivljeni", odvezao u Crnu Goru.

Negdje između Risna i Kotora se, 22. kolovoza, susreo s tri nepoznate osobe iz Crne Gore te je preuzeo, po USKOK-u, 312,7 kilograma marihuane upakirane u 41 paket.

Potom se autobusom uputio prema mjestu Čibače, u općini Župa Dubrovačka, gdje je drogu trebao preuzeti 34-godišnjak i dalje je prevesti do Zagreba. No, istog dana na malograničnom prijelazu Karasovići, autobus za čijim je upravljačem bio 40-godišnjak zaustavili su policija i carina i u njemu pronašli navedenu drogu vrijednu najmanje 4,6 milijuna kuna. No, kako su tada rekli policijski šefovi rekli novinarima, droga bi "u maloprodaji" dosegla 15 milijuna kuna.

- Ulaznom graničnom kontrolom autobusa dubrovačke turističke agencije službenici Granične policije i Carine uočili su nervozu kod vozača, što je pobudilo njihovu pažnju. Pregledom prtljažnog prostora uočeno je 17 velikih putnih torbi za koje je vozač rekao da se u njima nalazi sportska oprema. Nakon što mu je rečeno da otvori jednu od torbi, uočen je sadržaj zbog kojeg smo od Općinskog državnog odvjetništva i suca istrage zatražili te dobili nalog za pretres u kojem smo pronašli još četiri torbe različitih veličina te smo u daljnjem tijeku istrage uhitili još jednu osobu koju osnovano sumnjičimo za povezanost s ovim kaznenim djelom - rekao je nakon uhićenja voditelj Službe kriminalističke policije PU dubrovačko- neretvanske Zoran Tikvica.

Oba se uhićena nalaze i dalje u istražnom zatvoru.