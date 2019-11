'Kome se sudi na ovoj raspravi?': napeto je bilo na suđenju Berishi, njegov odvjetnik tvrdi da 14 metaka ispaljenih u leđa i prsa ne znači da je ubojstvo bilo okrutno

“Kome se sudi na ovoj raspravi?”, pitanje je koje se provlačilo tijekom prvog ročišta na suđenju Liridonu Berishi (27) iz Stobreča za ubojstvo Ante Prnjaka (34) iz Kljaka u ljeto prošle godine na splitskom TTTS-u.

Tužiteljstvo i obrana nepopustljivo guraju postupak svatko u svom smjeru kako bi odluku sudskog vijeća sveli na kvalifikaciju koja im odgovara.

Zastupnica optužbe Julijana Stipišić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, tereti Berishu za tzv. teško ubojstvo kažnjivo do 40 godina zatvora, dok branitelj mr.sc. Željko Gulišija, odvjetnik iz Splita tvrdi ako se radilo o usmrćenju ili ubojstvu na mah za koje je maksimalna kazna upola manja.

Upravo stoga je obrani važno dokazati kako Ante Prnjak, bivši profesionalni vojnik nije bio osoba koju je lako prevarom namamiti na usamljeno mjesto i smaknuti.

- Sada pokojni Ante Prnjak bavio se preprodajom droge, bio je pripadnik vojske i neko vrijeme je služio u Afganistanu. Postoje dvije video snimke na kojima se vidi kako se on obračunava s pripadnicima kriminalnog miljea s kojima ima neraščišćene račune. Bile su objavljene i na YouTubeu. To dovoljno govorio tome koji je on profil osobe bio i da se njega trebalo bojati.

Činjenica da je moj klijent u njega ispalio 14 metaka u leđa i prsa ne znači automatski da se radi o okrutnom ubojstvu. Žrtva za tu kvalifikaciju treba patiti intenzivno i dugotrajno tj. više od uobičajenog, što kod tolikog broja tjelesnih ozljeda nije slučaj jer je preminuo trenutno pokošen hicima. Mogu samo spomenuti ubojstvo Meksikanke u Splitu koja je zaklana, a njen ubojica nije osuđen za teško nego za obično ubojstvo - ustrajao je odvjetnik Gulišija na tome da je Prnjak ugrožavao Berishu u toj mjeri da ga je ovaj bio prisiljen ubiti.

S druge strane zastupnica optužbe Julijana Stipišić nije dozvoljavala da se govori o Anti Prnjaku kao negativcu.

- Kome se ovdje sudi, pokojnom Prnjaku ili Berishi? Liridon Berisha se 21. kolovoza prošle godine oko 22,40 sati dovezao na splitski TTTS s Antom Prnjakom u njegovom osobnom automobilu BMW šibenskih registarskih oznaka. Kada su stigli na napušteno i mračno mjesto na predjelu Kamena, iskorištavajući poznanstvo i povjerenje Ante Prnjaka, zatražio je od Prnjaka da klekne ispred njega na koljena držeći ga tako u strahu. Zatim je u njega iz neposredne blizine ispalio najmanje četrnaest hitaca iz automatske puške kalibra 7,62 mm. Upravo činjenica da su se žrtva i ubojica poznavali te ga je tako i namamio na TTS govori o tome da se radi o teškom ubojstvu, a ne običnom.

Ante Prnjak je bio u strahu i izrešetana brojnim mecima čime je ubojstvo i okrutno jer je žrtva patila. Obdukcija je utvrdila da je Prnjak dobio dva metka u zatiljak te četiri u desnu sljepoočnicu. Četiri metka pogodila su ga u leđa i prsa, a ostali su izrešetali jednu i drugu ruku te natkoljenicu.

Ne samo što je prijetvorno naveo Antu Prnjaka u smrt, kasnije je počinio još jedno kazneno djelo: sprječavanje dokazivanja. Liridon Berisha se dan poslije dovezao Prnjakovim BMW-om u Srinjine te benzinom iz kanistra polio automobil i zapalio ga kako bi uništio tragove. Zaslužio je dugotrajni zatvor - istaknula je tužiteljica.

U petak su saslušana dva svjedoka od koji je jedan D.Š., koji je posudio novac Anti Prnjaku za jamčevinu za izlazak iz istražnog zatvora.

- Znam da se radilo o jamčevini od 100.000 kuna, ne sjećam se koliko točno sam mu posudio. Znam da mu je majka digla kredit kako bi namirili cjelokupni iznos. Poznato mi je da se radilo o postupku za zlouporabu opojne droge. Možda je bio u lošem društvu i dobio nečastan otpust iz vojske, ali je po pitanju ovog novca bio pošten. Čim je izašao iz zatvora svima je vratio što su mu dali za jamčevinu. Osim toga radio je i legalne poslove kao reda, a i na “baušteli” - kazao je svjedok.

Na pitanje tijekom istrage je li mu poznato da se Liridon Berisha druži sa Antom Vučkom (desnom rukom Željka Rajića, šefa zločinačke udruge is Splita, op.a.), svjedok je odgovorio potvrdno što je ponovio i na raspravi. Zastupnica optužbe ponovno je reagirala na apostrofiranje pitanja lošeg društva sada pokojnog Prnjaka.

Svjedočila je i S.K. koja živi u Strožancu, neposredno prije šumovitog dijela te je tu večer vidjela ubojicu i žrtvu kao nose neki duguljasti paket.

- Došli su s automobilom koji tu znaju često zalutati jer smo na kraju mjesta, izašli su iz njega. Vidjela sam paket dug oko metar, a kada sam im se obratila jer se radi o pustom mjestu te se uvijek brinem zbog nepoznatih osoba, otišli su. Nisam primijetila da su se svađali - kazala je.

Suđenje se nastavlja krajem studenoga.