Splitska policija je na dobrom tragu da okonča slučaj voditelja od danas ugasle poslovnice OTP-a u Vrlici, Srđana D. (59), koji je u srijedu lociran preko signala svog mobitela u blizini Sarajeva.

U međuvremenu je bjegunac isključio mobitel, a policija sumnja da mu je u ovoj akciji krađe novca i bježanja pomogla najmanje jedna osoba. Tijekom srijede policijski inspektori koji rade na ovom slučaju posjetili su Općinsko državno odvjetništvo u Splitu te je koordinirana daljnja akcija.

Postoji manje izvjesna varijanta da se Srđan D. vrati i na granici preda hrvatskim vlastima ili da ga policajci u BiH uhite te izruče, za što će trebati proći još vremena.

Bjegunac nema nijedno drugo državljanstvo osim hrvatskoga, a još se ne zna njegov modus operandi izvlačenja novca iz poslovnice kojoj je bio šef, a 15. studenoga bi mu bio posljednji radni dan prije njezina konačnog zatvaranja.

Po Vrlici kruži priča da je, prije nego što je s 11 milijuna i 228 tisuća kuna krenuo u bijeg preko granice, Srđan D. u prošli petak vratio staru štednju dvjema ženama s tog područja.

– Jednoj je vratio 230 tisuća eura stare štednje koju je držala u OTP banci, a drugoj 100 tisuća švicarskih franaka. Neki kažu da im je došao kućama i uredno vratio taj iznos – govore naši izvori u tom mjestu.

U policiji nam nisu htjeli reći ništa o ovom slučaju pa ni to je li raspisana tjeralica za Srđanom D., a kamoli nam pojasniti je li novac koji je izvadio za ove dvije žene iz kontingenta od 11,2 milijuna kuna, za koji ga se sumnjiči, ili je to dodatni novac koji je podigao mimo ovog iznosa.

Srđan je prije bijega ostavio doma još 20 tisuća eura i 175 tisuća kuna, ali taj novac je njegov sin u ponedjeljak predao policiji. Policija istražuje i jesu li još neke druge osobe dobile dio ukradenog novca.

– Svi govore o njegovu otmjenom životu, odlascima u lov, koji je izuzetno skup sport, čašćenjima i sličnim stvarima, a nitko ne zna ili namjerno neće govori o njegovim problemima koji su nastali iz njegova načina života, a neki su i objektivni problemi. Jedan član njegove obitelji je teško bolestan, ne bih govorio tko, a on ima dva sina i dvije kćerke pa vi dalje istražite kakva je tu situacija. Ima staru majku koja živi sama i ima preko 90 godina i još puno drugih problema. Nekad kažem da, koliko ima problema, taman bi ovi novci bili dovoljni da ih pokriju – bio je tajanstven gospodin koji dobro poznaje situaciju sa Srđanom D., ali ne krije da ga je unatoč svemu njegov postupak šokirao.

Ima i onih koji kažu:

– On ima ovdje i obitelj i toliko problema koji traže njegovu prisutnost da ja ponekad razmislim je li on to namjerno učinio. Ili je bio ucijenjen ili mu se možda ozbiljno zaprijetilo?

Ako je Srđan samo uzeo novac iz bančina sefa i odmaglio, onda je napravio kazneno djelo pronevjere za koje je zapriječena kazna od jedne do osam godina zatvora. Maksimalna kazna od osam godina zapriječena je ako je riječ o velikom iznosu ili velikoj šteti, a to u ovom slučaju jest.

Ako je Srđan D. zlorabio svoje ovlasti na način da je prethodnim svojim nezakonitim radnjama učinio sve da novac od strane banke bude poslan u njezin vrlički trezor (uvjeravao odgovorne da će biti ogroman red pri podizanju štetnje i uloga), onda je počinio kazneno djelo zlouporabe, za što je zapriječena kazna od jedne do 12 godina zatvora.

Kako stvari sada stoje, Srđana D. sumnjiče za sada za prvi slučaj i zato njegov predmet vodi Općinsko, a ne Županijsko državno odvjetništvo. Ako se dokažu elementi zlouporabe, a za to postoje realne osnove, onda slučaj prelazi na višu instancu gonjenja.