Potresni trenuci na suđenju muškarcu koji je jureći pijan mercedesom usmrtio svoju suprugu: Žao mi je što ja nisam poginuo, a ne moja Anđela. Ne znam kako ću dalje bez nje

- Kriv sam, žao mi je što tog dana ja nisam poginuo, a ne moja supruga - tihim je, gotovo plačnim glasom, u utorak na splitskom Županijskom sudu pred sutkinjom Višnjom Strinić kazao 29-godišnji Željko Zorica kojem se sudi zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, brzinom gotovo dvostruko većom nego što je dopuštena te izazivanja prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Marini u svibnju ove godine u kojoj je poginula njegova 25-godišnja supruga Anđela dok je još dvoje suputnika bilo ozlijeđeno.

Optužnica ga tereti da je vozio mercedes s 1,41 promila alkohola u krvi te da je na mjestu gdje je ograničenje brzine 50 km na sat on vozio 95 km na sat kako je utvrđeno vještvom.

Marina Matušan, zamjenica ŽDO-a smatra da je Zorica imao neizravnu namjeru, da je bio svjestan da može vozeći u alkoholiziranom stanju i ne prilagodivši se uvjetima na kolniku, izazvati neželjene posljedice te da je smrt njegove supruge nastupila iz nehaja.

Zorica koji živi u Hrvacama sutkinji je kazao da je ostao u dobrim odnosima s roditeljima pokojne supruge, da je i jučer bio kod njih i da se svaki dan s njima čuje.

U njegovom iskazu danom u istrazi, a kojeg je danas potvrdio, kazao je da su tog dana bili s kumom i njenim partnerom u vikendici njegovih roditelja te da su navečer izašli u Trogir. U kafićima su popili svaki po dvije, tri "viski kole" te su oko 3 sata krenuli natrag prema Marini. Supruga je sjedila iza vozačkog mjesta, njena kuma kraj nje, a njen partner mu je bio suvozač.

Kazao je da je vozio 60,70 km na sat i da se sjeća samo udarca, da nije znao što se dogodilo i da je tražio Anđelu.

- Ne znam kako ću dalje bez nje - rekao je tada.

Tužiteljica je naglasila da je on u periodu od 2009. do 2016. godine čak pet puta bio prekršajno kažnjavan zbog prekoračenja brzine od čega četiri puta zbog takve vožnje u naseljenom mjestu.

Navela je i da ga je kamera te večeri snimila kako vozi brzinom od 104 km na sat, a zanimljivo je kako policija nije tijekom očevida spominjala niti priložila snimke kamere nego je tužiteljici na to u istrazi ukazao svjedok M. S. koji se prvi zatekao na mjestu nesreće.

- Vozio sam svom peugeot 307 i oko 4.15 sati mi se na predjelu Balatuša velikom brzinom približio mercedes. Vozio je sigurno 180 do 200 kilometara na sat, prestrašio sam se i usredotočio na to da se maknem sa strane, da me ne udari. Približio se bez žmigavca i pretekao me u zavoju, mislim da je čak bila puna crta.

Toliko je brzo vozio da nisam uopće vidio ni tko vozi ni tko je u autu. Pomislio sam kako će ovaj nastradati s ovakvom vožnjom i ubrzo sam na cesti, predio Prelišće vidio kolo, dijelove plastike i onda vozilo... Stao sam, upalio sva četiri žmigavca i zvao sam Hitnu pomoć i policiju.

Vidio dam dva muškarca i ženu kako izlaze iz auta, mlađi je nešto govorio u smislu: "Ženo, probudi se...". Vidio sam da mlađa žena leži u usjeku, na betonskom podestu između dva niza stepenica pothodnika. Još je bila živa, a mlađi je muškarac došao do nje i htio joj pomoći.

Ostalih dvoje su bili u šoku, šetali su zbunjeno naokolo, žena je držala sklopljene ruke, mislim da se molila Bogu. Cijeli taj prizor me je jako potresao, noge su mi klecale, došlo mi je da povraćam... - kazao je u istrazi svjedok čijem je iskazu prigovorio branitelj Nediljko Ivančević ustvrdivši da, u jednom dijelu iskaza, ispada da je svjedok i forenzičar i prometni vještak.

Tužiteljica je zatražila od suda da pozove sudskog vještaka na iduću raspravu kako bi se razjasnilo kojom je brzinom Zorica vozio obzirom da je mercedes udario u betonski rubnjak, polomio i preletio metalnu ogradu kolnika, rasvjetni stup, kamenu i metalnu kućnu ogradu i završio na stablu. Od siline udara su otpala vrata, a nesretna je djevojka ispala iz vozila.

Suđenje se nastavlja.