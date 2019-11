Splitski stručnjak za nestale osobe: Neke tražimo godinama, a posebno me kopkaju slučajevi jednog Stobrečanina te mladog solinskog pomorca

Povod razgovora s iskusnim splitskim policajcem Stipanom Skejićem, voditeljem Odjela za potrage PU splitsko-dalmatinske, nedavni je posjet vicekonzulice Rebecce I. Tehan iz Veleposlanstva SAD-a, koja je osobno Skejiću željela uručiti zahvalnicu zbog uloženog truda, napora i profesionalnosti iskazanih u slučaju 18-godišnjeg državljanina SAD-a, koji je ovo ljeto nestao na području Baške Vode te je naposljetku i pronađen.

– Ovo priznanje me je, normalno, oduševilo jer dolazi od vlade strane države, a to znači da je prepoznat rad splitske policije, ujedno je to priznanje i svim ljudima koji su radili na terenu i dali svoj obol da se ta situacija riješi.

Taj slučaj se nije puno razlikovao u odnosu na naše druge slučajeve. Sama dojava majke veleposlanstvu i informacija da joj je rekao kako je bez sredstava te da će spavati na plaži, značila je da moramo brzo postupati jer svatko tko noću spava na plaži izlaže se svakakvim rizicima. Iako smo mi sigurna zemlja, ipak se nikad ne zna što se može dogoditi.

Traže se 83 osobe

Odmah nakon toga, s obzirom na to da nismo imali direktan kontakt s majkom jer je bila u SAD-u, veleposlanstvo je komuniciralo s njom, te su sve radili po našim uputama. Momak je nađen, sve je prošlo dobro, majka je zahvalila i čak je spomenula, ako sam dobro razumio veleposlanicu, da je spremna nadoknaditi troškove potrage. To dosad još nikad nisam čuo.

Poznato je da se u svijetu, kad se prijavi nestanak osobe, pita tko to plaća? Naša država je među vodećima u ulaganju u to, posebno jer smo turistička zemlja, svake godine imamo bezbroj nestanaka i stranih osoba, a mi to ne naplaćujemo – govori nam Skejić i “sipa” salve pohvala na račun GSS-a, koji je njihov nezaobilazni partner u potragama i koji je, kaže, “u nebrojeno situacija pokazao da su stručni, uvježbani, da imaju stručnjake, opremu i vrhunske pse tragače”.

No, nije zaboravio ni ostale s kojima policija surađuje pri pretragama, a to su vatrogasci, lovci itd...

– Trenutno tragamo za 83 osobe, i za onima koji su nestali, i za onima koji su na tjeralicama za ozbiljnija kaznena djela.

Dakle, ovaj odjel nije zadužen samo za traganje za nestalim osobama već i za kriminalcima i predmetima koji potječu iz kaznenih djela.

Tragamo za zlatom, novcem, umjetninama, mobitelima, laptopima... nema čega nema – kaže Skejić, a mi ga pitamo za komentar zadnje pljačke zlatarnice u središtu Splita, u kojoj je ukradeno zlata u vrijednosti oko dva milijuna kuna.

– I najiskusniji kriminalci rade pogrešku, pa mislim da ni ovaj slučaj nije izuzetak. Sam način izvršenja ove pljačke pokazuje da se radi o uigranom timu. Sigurno će u obradu biti uključen i Interpol i druge države, i to će raditi najiskusniji policijski tim. To su krupnija djela koja se rijetko događaju, pogotovo na ovakav način, ali uvjeren sam da će biti otkriveni – kategoričan je naš sugovornik

Pitamo ga i da nam kratko pojasni kada i kako treba prijaviti nestanak osobe, moraju li proći 24 sata od nestanka do prijave, kao što se govori u javnosti.

Razgovarajte s djecom

– Da odmah razjasnimo, to što se govori u javnosti da treba proći 24 sata od nestanka do prijave nije točno. Mi na svaku prijavu pristupamo oprezno, taktički, ocijeni se kompleksnost slučaja. Zna se dogoditi da, recimo, dijete ne dođe iz škole dva sata nakon završetka nastave, i normalno da će se roditelj zabrinuti i prijaviti nestanak. Ili je dijete bilo na koncertu, pa se nije vratilo sat, dva nakon završetka, a ne mogu ga dobiti ni na mobitel. Ili muž ili žena ili netko treći nije na vrijeme došao kući...

S obzirom da su danas druga vremena, brzo se živi, svi imaju mobitele, savjetujem roditeljima da s djecom razgovaraju, upozoravaju ih. Ipak, važno je da se nestanak odmah prijavi i da se ništa ne skriva, da nam se daju sve informacije jer nam je tako lakše ući u trag nestaloj osobi, a mi jamčimo strogu diskreciju.

Kad se utvrdi da je osoba stvarno nestala, zaprima se zapisnik o nestanku, raspisuje se objava i potraga. Već nakon prvog razgovora se u dosta slučajeva može znati o čemu se radi, je li osoba bolesna, senilna, je li najavila nešto, je li došlo do svađe ili nečeg drugog. I tada se već određuje ljudstvo koje bi moglo dati najbolji rezultat u traganju. Stvara se ekipa i kreće se u potragu.

Ako se radi o terenskoj pretrazi obavezno se uključuje GSS, angažiraju se policijske postaje, interventna policija te druge službe po potrebi – pojašnjava Skejić.

Kaže i da ima dosta slučajeva koji ga profesionalno “kopkaju”, izdvaja slučaj Petra Gilića iz Stobreča koji je netragom nestao još prije osam i pol godina.

– Mi i u tom slučaju radimo svakodnevno, svako se saznanje i detalj provjerava. Ali jednostavno nekad usprkos uloženom ogromnom trudu i sredstvima dođeš do zida. No, važno je da mi nikad nećemo stati, i u njegovu, i u svim drugim slučajevima.

Nekad se slučajevi riješe potpuno neočekivano, poput slučaja osobe nestale prije sedam godina iz Solina, čiji su ostaci nađeni nakon nedavnog požara u Žrnovnici, a nije bilo nikakve logike da ona tu bude – veli voditelj Odjela za potrage splitske policije.

Jedan od slučajeva nestanka je i slučaj pomorca Maria Boke, 24-godišnjeg pomorca iz Solina, koji je kao

član posade, odnosno kadet, nestao 13. lipnja 2013. godine, između 18.30 i 21 sat, s broda “Atlas” japanske kompanije NYK, i to dvije-tri milje prije ulaska u Singapur.

– Tu radimo sve što možemo, preko MVP-a uporno smo tražili da se ispita sva posada, koja je iz raznih država, da se utvrde sve okolnosti. To je naš građanin i pokušamo sve kako bi saznali istinu o tome što se dogodilo.

Posada ima dosta pomoraca drugih država i inzistirali smo da se s njima obave razgovori, poligrafska testiranja i krim-istraživanje.

Otkrit ćemo istinu, znam to – uvjeren je Skejić.

Stipan Skejić je u službi 30 godina i prošao je sve pozicije, od pozornika do načelnika postaje. Početkom devedesetih bio je vodič službenog psa tragača Cezara, i to ponosno ističe.

– Cezar je poznat u gradu Splitu i otkrio je dosta slučajeva. Također, 16 godina sam bio šef krim-policije u 2 PP, a od 2012. sam u Odjelu za potrage – veli Skejić.