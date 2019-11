- Bačen san ka pas na ulicu, od 50 tisuća kuna Ivan mi je da 22 tisuće. Njih smo popili i pojili u kratko vrime nas dvojica po Braču. I to mi je izvuka iz žepa. Obećava mi je brda i doline, brigu do smrti. Spasili su me dobri ljudi. Našli me kako umiren okolo, rekao je Janković prije osam godina

Županijski sud u Varaždinu pravomoćno je presudio da se poništava darovni ugovor koji su 23. svibnja 2011. godine zaključili sada pokojni Jerko Janković iz Nerežišća i Ivan Dušan Dekleva, otac popularne zagrebačke pjevačice Lee Dekleve.

Po tom je ugovoru Dekleva došao do kuće u centru Nerežišća s dvorom i konobom, i to tako što je doveo Jankovića u zabludu. Varaždinski je sud tako odbio žalbe i potvrdio presudu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru, donesenu 23. travnja ove godine, te je također naložio supetarskom Općinskom sudu da briše sve zemljišnoknjižne upise izvršene nakon provedbe darovnog ugovora i da stanje vrati kakvo je bilo prije 23. svibnja 2011. godine.

- A što reć, bačen san ka pas na ulicu, od 50 tisuća kuna Ivan mi je da 22 tisuće. Njih smo popili i pojili u kratko vrime nas dvojica po Braču. I to mi je izvuka iz žepa. Obećava mi je brda i doline, brigu do smrti. Je, potpisa san ugovor s Leon, tad san je prvi i zadnji put i vidija. Osta san ka pas, nigdi, bez imanja, kuće. Spasili su me dobri ljudi. Našli me kako umiren okolo, nahranili me, odveli opet u Dom u Supetar u kojen san bi dok me Ivan Dekleva ni na lažna obećanja izvuka. Je, potpisa san ta dva ugovora, ali bi san tada puno bolestan. Potpisa bi tada sve jer mi je para tribalo. Iman mirovinu od 924 kune, moran od nečega živit, zato san da imanje na prodaju. Dekleva se počeja vrtit oko mene, dolazit u Dom, govorija mi je lipe riči, da bi me uzeja sa sobon. Žena mi je umrla, sin mi živi daleko u Americi. Osta san sam. Mislija san da će bit dobro. Nisan razumi ništa, a on je govori da će mi dat stan u Zagrebu, brinit se o meni. Našli su me Nerežišćani u šumi, onda san in sve reka, tija san se ubit. Spasili su me, našli mi dom – ispričao je Jerko Janković prije osam godina za Slobodnu Dalmaciju.

Pomogli svjedoci

Nakon njegove smrti postupak je nastavio voditi njegov sin Miće Janković koji živi u Čileu, a kojeg je zastupao odvjetnik Dean Rahan.

Sud je, dakle, pravomoćno potvrdio da se ugovor o darovanju mora poništiti jer je Janković, kao osoba sa psihičkim smetnjama zbog dugogodišnjeg konzumiranja alkohola bio doveden u zabludu “o samoj naravi spornog posla”.

- Ovaj sud zaključuje da je sada pok. Janković znao i shvaćao što potpisuje prilikom zaključenja spornog ugovora, no da ga je potpisao stoga što ga je tuženik doveo - kao pravno potpuno neuku stranu sklonu prekomjernom konzumiranju alkohola - u zabludu da će mu zauzvrat pružiti uzdržavanje, utvrdio je sud. Laički rečeno, Dekleva je prevario Jankovića.

Iako je sudski vještak, koji je vještačio nakon Jankovićeve smrti na osnovi dokumentacije, ocijenio da ne vidi jasno utemeljene medicinske dokaze koji bi ukazivali na kontinuirani ili povremeni psihički poremećaj kod Jankovića, te da nema dokaza za zaključak da je bio nesposoban za rasuđivanje, sud je prihvatio iskaze svjedoka koji su govorili drukčije. Kako stoji u presudi, Janković je očekivao nešto zauzvrat, a to se može zaključiti kada se uzme u obzir da je Dekleva kupovao nekretnine na Braču, da je s istom namjerom posjećivao Jankovića u Domu, da je Jerko s Leom Deklevom zaključio kupoprodajni ugovor pola godine prije negoli je sklopljen sporni darovni ugovor, od čega je barem dio cijene isplaćen, da je ugovor sklopljen u Zagrebu, kamo ga je odvezao Dekleva kod javnog bilježnika, te da je darovao nekretninu koja mu je bila jedini dom.

- Svi svjedoci koji su dugogodišnji poznanici ili daljnja rodbina u bitnome potvrđuju da je Jerko smatrao da će dobiti novac ili će ga tuženi (Dekleva - op.a.) pomagati - osigurati mu smještaj te kada nije dobio ništa, već ga je tuženik tjerao iz kuće, osjećao se prevarenim. Zato je ovaj sud stava da je tuženi kao jedna ugovorna strana kod pok. Jerka Jankovića izazvao zabludu da će za darovanu nekretninu pružiti protučinidbu u vidu novčanog iznosa, bilo smještaja ili uzdržavanja, čime ga je naveo na sklapanje spornog ugovora - stoji u zaključku pravomoćne presude Županijskog suda u Varaždinu.