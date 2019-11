Utvrđen uzrok smrti 20-godišnje studentice koja je pod sumnjivim okolnostima preminula u kolima Hitne pomoći u Zadru

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru (ŽDO) obustavilo je istragu protiv 22-godišnjeg Zadranina koji se dovodio u vezu sa sumnjivom smrti dvadesetogodišnje studentice koja je 14. lipnja preminula u kolima Hitne pomoći na putu od Voštarnice do zadarske Opće bolnice, javlja Zadarski.hr.

Sumnjalo se da je 22-godišnjak 12. lipnja u podstanarskom stanu u Zadru dao djevojci drogu na uživanje od čega je ona preminula 14. lipnja, kao i da joj nije pružio pomoć iako joj je pozlilo.



Nakon provedene istrage i vještačenja utvrđeno je, naime, da je 20-godišnja studentica preminula od posljedica teške bolesti, leukemije, te da davanje droge na uživanje i navodno nepružanje pomoći nije u uzročnoj vezi sa smrću.

- Zbog toga je ovo državno odvjetništvo obustavilo istragu u svojoj nadležnosti, te ustupilo predmet Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru zbog kaznenog djela davanja droge na uživanje - naveli su u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Neobične okolnosti smrti mlade studentice uznemirile Zadar: nakon što je pušila 'travu' dva dana joj je bilo loše, mislili su da je mamurna, ali nalaz obdukcije sve je ostavio u čudu



Iako se na preliminarnim nalazu obdukcije, s obzirom na stanje svih unutrašnjih organa djevojke, sumnjalo da je 20-godišnjakinja bila u poodmakloj fazi teške bolesti, nije se točno ne znalo koja je bolest u pitanju te je li svog zdravstvenog stanja bila svjesna i preminula djevojka porijeklom iz Istre. Dodatna vještačenja su sada potvrdila da je djevojka bolovala od leukemije koja je bila i uzrok njezine smrti.



Jednako kao i društvo s kojim je provela posljednja dva dana života u stanu na zadarskoj Voštarnici, u kojem su kao podstanari živjeli 22-godišnjak i 24-godišnjak, svi s područja Imotskog, djevojka je studirala u Zadru.



Priča je počela u srijedu poslijepodne kada je 22-godišnjak, inače prijatelj djevojke, u stanu 21-godišnjaka na Stanovima kupio marihuanu. Nakon što je kupio manju količinu marihuane otišao je sa 20-godišnjakinjom negdje vani "zapaliti", a potom su došli i u njegov podstanarski stan na Voštarnici.

Sutradan ujutro, u četvrtak, djevojka mu se požalila na nesnosnu glavobolju I mučninu, spavalo joj se i fizički se jako loše osjećala. No kako je to smatrao posljedicom mamurluka, 22-godišnjak nije pozvao Hitnu pomoć.



Hitnu pomoć je pozvao u petak ujutro kada se djevojci stanje naglo pogoršalo, te je počela gubiti svijest. Hitna pomoć je djevojku koja je preminula svega nekoliko minuta kasnije u kolima na putu do zadarske bolnice, u stanu zatekla bez svijesti.

Dan kasnije 22-godišnjak je uhićen I priveden pritvorskom nadzorniku. U pretresu stana dvojice mladića na Voštarnici policija je kod 24-godišnjaka, pronašla manju količinu marihuane, zbog čega je protiv njega podnijela optužni prijedlog.

Protiv njegovog 22-godišnjaka policija je ponijela kaznene prijave za omogućavanja uživanja droge i nepružanje pomoći.