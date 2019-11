Ubojica sve priznao? Objavljeni su detalji stravičnog zločina kod Vukovara: 'Tijelo je umotao u prekrivač i odnio u septičku jamu. Odali su ga lažni SMS-ovi'

Beživotno tijelo Anice B. (46), omotano dekom i bačeno u septičku jamu obiteljske kuće u Petrovcima nadomak Vukovara, otkriveno je pet mjeseci nakon njezina nestanka. O detaljima stravičnog ubojstva koje je potreslo miran kraj izvijestili su danas dužnosnici PU Vukovarsko-srijemske na izvanrednoj konfenreciji za novinare.

Istaknuli su da je majka nestale 46-godišnjakinje 29. srpnja ove godine prijavila nestanak svoje kćeri Policijskoj postaji Vukovar, koja je po primitku prijave o nestanku započela intenzivno traganje.

- Ovo je jedan od kompliciranijih slučajeva. Rekonstrukciju smo radili puno puta. Učinili smo sve što smo mogli, učinili velike napore, potraga za osobom sastojala se u razgovorima sa više osoba, prijateljima, poznanicima. Majka u 30 dana nije uspjela ostvariti kontakt s nestalom. Intenzitet je bio sve veći kako je vrijeme odmicalo, rekao je načelnik PP Vukovar Vlado Božić, piše Jutarnji list.

Rekao je da su kružile razne informacije da je otišla na sezonski rad, da je viđena nedaleko od prebivališta, no ništa se od toga nije pokazalo točnim.

- Većina početnih indicija svodile su se na to da je ona zbog nerazriješenih obiteljskih odnosa otišla od kuće, sve su informacije upućivale na to. I dalje smo sumnjali u te navode, sve do 6. 11. kada je pronađeno tijelo nestale.

Krešimir Hunjet, voditelj Službe kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske, otkrio je da su se žrtva i njezin suprug u srpnju kobnog dana najprije posvađali.

- Provjerom indicija i činjenica koje su potvrdile da se radi o najcrnjoj slutnji. Poduzeli smo druge radnje, od poligrafskog ispitivanja i pregleda obiteljske kuće. Vidjeli smo da je septička jama u stražnjem dijelu osigurana da se tijelo ne pronađe, ono je bilo umotano u prekrivač.

- U jutarnjim satima u srpnju nakon verbalnog i fizičkog sukoba osumnjičeni je nestaloj osobi nanio više ubodnih rana od kojih je ona na mjestu preminula. Nakon toga je mrtvo tijelo umotao u prekrivač i odnio do septičke jame i osigurao kako se tijelo ne bi pronašlo, rekao je Hunjet.

Osumnjičeni 50-godišnjak, čiji identitet policija nije željela otkriti, uhićen je zbog kaznenog djela ubojstva i predan pritvorskom nadzorniku. Nastavlja se ispitivanje u Državnom odvjetništvu i pred sucem istrage.

Kako doznaje Jutarnji, prema neslužbenim indormacijama, osumnjičeni počinitelj je istražiteljima priznao da je ubio Anicu B.

Pogreb ubijene održat će se u subotu na groblju u Ivankovu u 13 sati.

Policija je otkrila i kako je osumnjičeni cijelo vrijeme radio na tome da policiju navede na krivi trag. Počinitelj si je navodno sam s njenog mobitela slao poruke.

- Provjeravali smo SMS-ove, ustvrdili smo da ih ona nije slala. Tako smo došli do počinitelja, izvijestila je policija.

Glavni sumnjivac trenutačno je, kako doznaje Jutarnji list, Aničin drugi suprug Zoran B. s kojim ima dvoje djece i s kojim je živjela na imanju koje je policija okupirala tijekom očevida.

Majka ubijene Anice B. za Jutarnji je ispričala što se događalo nakon nestanka njezine kćeri.

- Čudovište je ubilo moje dijete i unesrećilo cijelu našu obitelj na čelu s četvero moje unučadi, mojih anđela. Kći mi je dva puta ubo nožem i bacio u govna! Dao joj je do znanja da je majka njegove djece smeće! Sada kad vrtim film unazad, zet je sve inscenirao i smijao nam se u lice dok smo venuli tragajući za mojom Anicom. Par dana nakon što sam s jednim od unuka otišla prijaviti njezin nestanak u policiju u Vukovar, znate što je Zoran napravio? Obavijestio je policiju da mu se Anica javila, da je dobro i da će se brzo vratiti kući. Bilo je to dovoljno da policija smanji potragu jer je riječ o punoljetnoj osobi - ispričala je za Jutarnji list kroz suze majka ubijene Anice B.