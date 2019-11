Masovna tučnjava huligana dan uoči utakmice u Ukrajini; Francuzi tvrde: u neredima sudjelovali Torcidaši i BBB; Pogledajte totalni kaos na ulici

Možda Hajduk nije izborio Europu ove sezone, barem natjecanja po skupinama, ali zato sudjeluje - Torcida. U masovnoj tučnjavi huligana koja se navodno dogodila u Lavovu u Ukrajini, a kako piše FranceBleu, sudjelovali su i Hrvati...

Naime, sve se dogodilo dan uoči utakmice Oleksandrije i Saint Etiennea u Europskoj ligi kada su se sukobili navijači francuske momčadi i navijači Karpata iz Lavova.

FC Olexandria - Saint-Étienne. (match in Lviv) 07.11.2019 The night before the match a massive fight broke out between Karpaty Lviv ~ 80 vs. ~ 80 Saint-Étienne + Hajduk Split. Part 2. Video after the fight. pic.twitter.com/zX2GjZXXX1

A taj francuski portal navodi kako su među navijačima Saint Etiennea bili i pripadnici Torcide, dok su navijačima Karpata, navodno, "pomagali" Bad Blue Boysi. U tučnjavi je sudjelovalo stotinjak huligana, a privedeno je njih 12. Sve se dogodilo na glavnom Trgu u Lavovu.

Magic fansi i Torcida prijatelji su još iz sedamdesetih kada su se njihovi klubovi susreli u Kupu prvaka i od tada vlada veliko poštovanje između njih. Nekoliko puta smo tijekom godina mogli vidjeti transparente Torcide na utakmicama Saint Etiennea u Francuskoj, a ista stvar je bila i s članovima Magic fansa...

Navijači ukrajinskog i francuskog kluba su se potukli i 2014. godine kada je nekoliko Francuza pretrpjelo ozbiljne ozljede...

