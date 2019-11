Splićanin ostavio doma suprugu s novorođenom bebom i izišao u noćni provod, a kad mu je prigovorila, stisnuo ju je za vrat i šakom joj izobličio lice. Sud mu je našao olakotne okolnosti...

Uvjetnu kaznu zatvora dobio je 43-godišnji Splićanin koji je suprugu uhvatio za vrat, udario šakom po nosu i ustima i ispljuskao je nakon svađe zbog noćnog izlaska.

Žena je zadobila posjekotine desnog kapka, korijena nosa i desnog kuta usta te ukupno 18 hematoma što velikih što malih: oko oba oka, po obrazima, čelu, čeljusti i vratu. Muž je dobio deset mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine.

Do svađe je došlo u listopadu 2015. godine sat iza ponoći kada se suprug vratio iz izlaska te mu je žena prigovorila jer je ostala kući s tek rođenim djetetom.

Tijekom verbalnog sukoba, 43-godišnjak je uhvatio ženu rukama za lice i vrat i stiskao nakon čega je više puta udario šakom i otvoreni dlanom po licu. Zadao joj je niz ozljeda te je supruga s jednomjesečnom bebom otišla iz stana tijekom poslijepodneva.

Nakon što je u pritvoru proveo jedan dan, 43-godišnjak je u roku od mjesec dana optužen. Na Općinskom sudu u Splitu je ove godine provedeno suđenje. U svojoj obrani je optuženi priznao dio optužnice.

- Ne mogu se sjetiti koliko sam je puta udario i jesam li je udarao samo po licu ili i po tijelu. Naglašavam kako sam je udario samo otvorenim dlanom, ne i šakom. Od tada smo u odličnim odnosima jer stalno radim na sebi te mi je u tome najviše pomogla supruga. Ovako nešto se sigurno više neće ponoviti - izjavio je.

Na sudu je svjedočila i žena.

- Upoznali smo se godinu dana ranije te smo počeli živjeti zajedno i dobili dijete. Bila sam ljuta jer se vratio iz još jednog od niza noćnih izlazaka, a ja sam mislila kako nije u redu da me ostavlja s djetetom samu u kući. Pokuša je razgovarati sa mnom, ali sam ja bila jako ljuta i uznemirena pa je svađa eskalirala.

Udario me otvorenim dlanom pet do deset puta po licu, a moguće je i da me uhvatio za vrat. Nisam mislila prijavljivati policiji, ali sam otišla u Dom zdravlja pa su mi rekli da moram.

Nakon toga me zvao, ispričavao se i molio me da ponovno živimo zajedno pa smo riješili sve probleme te se više nešto takvo nije ponovilo. Izgladili smo sve nesuglasice, dijete je vezano za njega i nisam zainteresirana za kazneni progon - izjavila je.

Sudu je ostalo utvrditi je li 43-godišnjak udarao suprugu samo otvorenim dlanom, kako on tvrdi ili je udario i šakom uz stiskanje vrata, kako tvrdi tužiteljstvo.

Odgovor na to im je dalo sudsko-medicinskog vještačenje u kojem je naveden udarac šakom kao mehanizam nastanka posjekotina u ustima i na korijenu nosa, kao i ozljede na vratu koje su nastale kao posljedica jakog stiska rukom.

U vještačenju je navedeno 18 hematoma te tri posjekotine od kojih je jedna bila duga centimetar i pol. Ozljede su okarakterizirane kao lake tjelesne te je sud išao na uvjetnu kaznu koju je tražilo i tužiteljstvo.

Kao olakotna okolnost je uzeto što 43-godišnjak nije otprije osuđivan i što se par u međuvremenu pomirio te zajednički skrbe o djetetu. Istom presudom naloženo mu je da plati 900 kuna troška za sudsko-medicinsko vještačenje te još 1.500 kuna sudskog paušala.