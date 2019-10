Tko je kriv za smrt mlade Dubrovkinje koja je izgubila život u ludoj vožnji Ferrarijem? Suđenje je otpočetka pratio veliki broj kontroverzi, hoće li konačno biti osuđen krivac?

Za koji dan, na žalost njezine obitelji, napunit će se deveta godišnjica od tragične pogibije 20-godišnje dubrovačke studentice Ivane Obad na autocesti kod Bosiljeva.

Suđenje za izazivanje te prometne nesreće Marinu Čolaku (35), s kojim je tada bila u Ferrariju Modeni, i Daliboru Opačku (42), koji se s njima sudario svojim Nissanom 350Z, na žalost hrvatskog društva, u ovom je trenutku jedan od najboljih pokazatelja nemoći našega pravosuđa.

Suđenje je otpočetka pratio veliki broj kontroverzi, svjedoci su ispitivani po nekoliko puta, izmijenilo se pet prometnih vještaka s kontradiktornim nalazima, policijska istraga je bila manjkava, a optužnica loše pripremljena.

Niz apsurda

Prvo suđenje u Karlovcu odgođeno je zbog bolesti okrivljenika, prva presuda u Zagrebu je pala u Rijeci zbog prekoračenja ovlasti suca, a drugo suđenje je započelo prošle godine u prosincu, opet u Zagrebu zbog proceduralnih razloga. Cijeli predmet ne samo da je vraćen na početak, nego, ma koliko to čudno zvučalo, još malo dalje od početne točke.

Općinski sud u Zagrebu, naime, proglasio se nenadležnim za ovaj predmet tek nekoliko dana nakon što je započelo ponovljeno suđenje jer je donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona od 19. prosinca prošle godine za suđenje nadležan sud županijskog ranga. Ta je odluka postala pravomoćna početkom siječnja ove godine te je tada stupila na snagu.

Nadležnost Zato su iz Zagreba spis ustupili Županijskom sudu u Karlovcu kao “stvarno i mjesno nadležnom sudu”. Karlovački sud, međutim, ne želi suditi u ovom predmetu te pokreće “postupak za rješavanje sukoba nadležnosti”, smatrajući da bi predmet trebao završiti na Županijskom sudu u Zagrebu, odnosno da bi sud u Zagrebu trebao preuzeti predmet zbog nadležnosti nad zagrebačkim Općinskim sudom, čiju je pak nadležnost Vrhovni sud utvrdio još 2013. “Sukob nadležnosti” dva županijska suda tako mora riješiti Vrhovni sud. Svoje mišljenje daje i državni odvjetnik početkom rujna, koji smatra da je nadležan sud u Karlovcu. Vrhovni sud drži isto, ali spis koji je Općinski sud u Zagrebu poslao Županijskom sudu u Karlovcu ne ostavlja tamo, već ga ipak vraća u Zagreb, sada, naravno, tamošnjem Županijskom sudu. Razloge Vrhovnog suda za tako nešto obrazložio je sudac Ratko Šćekić jer su oba optuženika iz Zagreba, kao i većina svjedoka, a i vještačenja su provedena po zagrebačkim vještacima pa će sve biti lakše i ekonomičnije”. Ove prepiske i utvrđivanja oko sukoba nadležnosti uzele su pravdi još jednu godinu te sada slijedi određivanje termina za početak novog, trećeg suđenja. Luda vožnja

Priča započinje 5. studenoga 2010. u 11.25 sati, kada je dvojac ušao na autocestu na Lučkom. Odredište im je bio Grobnik. Relativno normalno su se vozili do Draganića, a onda slijedi luda vožnja. Je li to bila utrka ili ne važno je za sud koji to još nije utvrdio, no ne i za ishod nesreće. Neposredno nakon čvora Bosiljevo dolazi do kontakta između Ferrarija i Nissana pri brzini od 181 km/h prvog u odnosu na 205 km/h drugog vozila.

Čolak, koji nije bio vezan, ispao je iz automobila i s ozljedama glave preživio sudar, a njegova suputnica Ivana Obad je bila vezana te je izgorjela u Ferrariju koji je sletio s ceste okrenuvši se nekoliko puta.

Prazan hod

Sutradan policija priopćuje da sumnjivcem za nesreću drži Čolaka, koji je vozio pretjecajnom trakom, a onda je prešao u desnu kojom je jurio Opačak. Tužiteljstvo godinu i pol kasnije podiže optužnicu protiv oba vozača te se zakazuje rasprava na Općinskom sudu u Karlovcu 2012., no odmah se i odgađa jer je Opačak bio slomio nogu. Tužiteljstvo nije zadovoljno nalazom karlovačkog vještaka, traži ga dodatno mišljenje, a onda angažira novog

Nakon 323 dana praznog hoda spis se seli na Općinski sud u Zagrebu, gdje počinje suđenje koje završava 2015. nepravomoćnom kaznom na po tri godine zatvora dvojici vozača. Presudu ruši Županijski sud u Rijeci sa zaključkom da je sudac prekoračio svoje ovlasti jer je u presudi navedeno Čolakovo kočenje pri prelasku u desnu traku, detalj koji nije bio obuhvaćen optužnicom.

- Suci u presudi mogu skratiti neutvrđeni dio optužbe, ali ga ne smiju proširivati - zaključeno je u Rijeci. Predmet je tada vraćen na Općinski kazneni sud u Zagrebu, koji je zakazao novu raspravu, ali su uslijedile promjene zakona i sukob nadležnosti s početka ove priče.