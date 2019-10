Potresna ispovijest roditelja najokrutnijeg hrvatskog ubojice: Uništio je život i sebi i nama; Otkrili su i kako provodi vrijeme iza rešetaka te kakav odnos imaju s djevojkom kojom se nedavno oženio: Nije ona jedina koja mu je pisala...

Na njihovu poštanskom sandučiću na željeznoj ogradi, ispod zvonca, na ulaznim vratima kuće nema prezimena. To su uobičajena mjesta gdje se ističe tko živi na određenoj adresi. Na prizemnici u ulici na periferiji Petrinje samo je kućni broj 2a. Tu žive Nediljka i Mladen Mlađan, roditelji Srđana Mlađana, a s tim prezimenom nije lako živjeti, piše Jutarnji list.

“Sisački monstrum”, Srđan Mlađan, medijski najeksponiraniji ubojica u Hrvatskoj, već više od dva desetljeća obilježio je i sebe i svoje bližnje. Trajno i neizbrisivo. Ali osim svoje, obilježio je još tri obitelji svojih žrtava - Šubić, Jančić i Vranjković.

Grč na licu Nediljke Mlađan nakon što sam joj se predstavio i rekao zašto dolazim i “a joj!”, što je prvo izustila, ne može se odglumiti. Odslušala me, podlaktice naslonjene na čelo, pa odgovorila: “Što se tu ima više reći, napisati, mi svoj križ nosimo već više od 20 godina, samo mi znamo kako nam je...”. Progovorila je tih nekoliko rečenica na ulaznim vratima.

Očekivao sam da će nakon što je molbu za razgovor otklonila riječima: “Ne, ne bih!” zatvoriti ulazna vrata, ali nije. “Ajde, uđite!” odmaknula se i povela me kroz hodnik do kuhinje i dnevnog boravka. I kao da je slutila, počela pričati zašto izbjegavaju medije, sada kada se Srđan vjenčao s djevojkom koju je prvi put vidio u lepoglavskoj kaznionici.

“Toga sam se ja i bojala, znala sam da će se dići cijela halabuka oko tog vjenčanja. Bojala sam se da ju to ne uništi, da to neće izdržati. Draga je curica, često smo se čule!” otkriva nam majka Srđana Mlađana.

Ruka joj podrhtava dok na štednjak pristavlja kavu. Sa stražnjeg dvorišta u kuhinju ulazi Mladen Mlađan, Srđanov otac. Pruža ruku, ali iskreno kaže da ne bih ušao u kuću da je on bio doma kad sam pozvonio.

Sjeda sučelice i naš razgovor počinje o najintrigantnijem vjenčanju iza rešetaka u Hrvatskoj. O vjenčanju sina, koji izdržava zatvorsku kaznu zbog trostrukog ubojstva, oružanog razbojstva, otmice i koji bi u Lepoglavi trebao ostati do 4. svibnja 2027. godine, svog 46. rođendana, osim iz medija, znaju i nešto više jer im je o tome pričala snaha. Vjenčanju u utorak 22. listopada nisu prisustvovali. Za namjere svog sina da se oženi znali su unazad nekoliko mjeseci. Otkrivaju nam kako je počela veza njihova sina i 20-godišnje Zagrepčanke:

“Ona je njemu pisala. Ali, nije ona jedina koja mu je pisala. Pisale su mu i druge cure. Djevojku s kojom se vjenčao upoznali smo malo prije vjenčanja i sada se čujemo svaki dan. Zove nas, brine se za nas kao da nam je kći!” priča Nediljka Mlađan i kaže da još nije vidjela ni fotografije s vjenčanja koje će Srđo, kako zove svog sina, dobiti.

“Tražila je ona da mu dođe u posjet, borila se za to, ali nisu joj dopustili!” otkrivaju nam Mlađanovi roditelji.

“Uskratili su mu pravo na ono što ima, ja sam to doduše i očekivao, ali kakva smo mi to demokratska država da si jedan upravitelj može to dati za pravo...”, kaže otac osuđenika, a majka komentira razloge o kojima je čula na televiziji:

“Iz razloga sigurnosti, kažu. Što, da će je valjda ubiti, zadaviti, možete misliti. On nema nikakvih problema s čuvarima i drugim osuđenicima. Poštuje kućni red, pristojan je...”, odrješita je majka najpoznatijeg osuđenika, koja ni u jednom trenutku ne opravdava ono što je on učinio.

“Uništio si je život. I sebi i nama. I tu nema natrag...”, kaže kroz suze i nastavlja: “Da jednom dođe kraj ovome. Mi smo 20 godina izloženi linču. Teško mi je jer mi ga nismo tako odgajali. Ni da mrzi niti da ikome išta nažao učini. On kao dijete nikad nikome ružnu riječi nije rekao. Pročitala sam kako je na djeda nasrnuo nožem, što nije istina. On je djeda obožavao, a i djed njega. Ali, taj nesretni rat. Kao 10-godišnji dječak vidio je strahote, nešto se prelomilo u njemu. Ni dan-danas ne znam...”

Njezin sin ubio je djevojku koju nije ni poznavao, Elizabetu Šubić, umirovljenika Petra Jančića, policajca Milenka Vranjkovića Kinga, opljačkao je banku, nije se vratio na dopust iz zatvora, zatočio je obitelj, nasrnuo je na sestričnu u sudnici, poručivao je: “Za mene je jedino rješenje metak!” i “Vidimo se u paklu!”. Nediljka Mlađan svjesna je svega toga, ali misli da njezin sin ipak nije “rođeni ubojica”, iako je 40 puta posudio u videoteci film “Rođeni ubojice”.

Zašto nitko ništa nije pitao vlasnika videoteke koji je tinejdžeru toliko puta posudio taj film, odgovor je koji traži i danas. Kao i odgovor na pitanje - je li zakazalo društvo. Srđan je odrastao u ratno i poratno doba, a od prvog ubojstva prošlo je više od 20 godina.

Kakav je sada, kako provodi vrijeme u zatvoru?

“Brine se za nas, puno čita, uči jezike. Naučio je španjolski, njemački, talijanski i engleski, a odnijeli smo mu i literaturu za francuski. Čita vjersku literaturu, gleda televiziju, redovito dobivaju novine. Pospremi sobu, ima pravo na dva sata šetnje...”, kaže majka Srđana Mlađana.

Kad mu dolazi u posjet, odnese mu uglavnom garderobu, jer hranu ne može, uplate mu novac koji troši u kantini, kao i za telefonsku karticu.

“Prolazimo pregled kad dođemo. Zatvorsko osoblje korektno je prema nama. Razgovaramo u sobi za posjete. Želi znati što ima novo kod nas”, kaže. Roditelji Srđana Mlađana znaju da se njihov sin žalio pučkoj pravobraniteljici zbog tretmana u zatvoru.

“On je u zatvor dospio praktički kao mladić. U zatvoru je već 21 godinu. I cijelo vrijeme je u izolaciji. Ne radi ekscese, čudi se čak što ga zovu na sud kao svjedoka premlaćivanja Roberta Matanića. On tvrdi da je bio okrenut leđima kada se šetao na igralištu, a to se dogodilo u teretani i nije ništa vidio”, kaže Nediljka Mlađan.

Otac Mladen smatra da će se Srđan, kao što se izborio za premještaj sa zatvorenog odjela, izboriti i za pravo na intimu sa suprugom, na što sada nema pravo.

“Znam da će to zvučati čudno, ali svi koji su ga upoznali kažu da on nije nikakav monstrum, kako ga nazivaju”, kaže majka. Svjesna “križa koji nosi” i činjenice da joj majka ubijene djevojke nikad ne može oprostiti to što joj je ubio kći, kaže: “Ja sam i na sudu rekla da bih dala svoj život za njezin da mogu, ali ne mogu.

Ja znam da je za mnoge on oličenje zla i od toga ne možemo pobjeći. Ali, zašto nas blate? Da je obrnuta situacija, kunem vam se grobovima svojih roditelja, ja protiv te obitelji ne bih ništa rekla. A mi, mi smo uništeni. Kuća koju smo sagradili i u koju smo se iz ove trebali preseliti, iako je procijenjena na 250.000 kuna, prodana je za 100.000 kuna da bismo platili odštetu dvjema obiteljima žrtava”, kaže Nediljka Mlađan. Suprug Mladen dodaje da još plaćaju 1200 kuna mjesečno.

Što u budućnosti čeka njihova sina i njegovu izabranicu - ne znaju. Srđan im, kažu, o tome nije puno govorio, a kad se sva medijska buka oko vjenčanja njihova sina slegne, očekuju posjet oca njihove snahe.

Elia Mlađan prvi je put nakon vjenčanja 22. listopada, kao supruga, Srđana posjetila prošle nedjelje 28. listopada.

“Javila nam se odmah nakon posjeta. Rekla je da joj je baš zgodan, proveli su vrijeme u razgovoru jer na sobu nemaju pravo”, kaže majka Nediljka.

“Ja više nemam riječi na sve to, nemam riječi...”, ponavljala je Nediljka Mlađan ispraćajući nas iz kuće. Oni žive pod teškim bremenom da im je sin ubio troje ljudi. Ne opravdavaju ga, svjesni su osude, ali on je za njih njihov Srđo, kojem kad mogu jednom mjesečno odu u posjet. Dosad su oni bili jedini koji su ga posjećivali. Odsad dva sata posjeta mjesečno u kaznionici u Lepoglavi dijelit će sa snahom, piše Jutarnji list.