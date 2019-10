Pljačkašima s aerodroma određen pritvor, akcija je izvedena kao na filmu: novci su nestali bez traga, spominje se ljubavna veza i nepoznati pomagač

Sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je istražni zatvor u trajanju od 30 dana osumnjičenicima za oružanu pljačku koja se 21. listopada, oko 7.40, dogodila u Zračnoj luci Dubrovnik u Čilipima.

Riječ je o ocu i sinu Antunu (45) i Antoniju (22) Katušiću iz konavoskog mjesta Gabrile, koji se sumnjiče da su navedenog dana ujutro, iznenada, ukradenim motociklom Yamaha 125 ccm, došli na plato ispred aerodromske upravne zgrade, gdje su s kacigama na glavama prepriječili put djelatniku zaštitarske službe, koji je sam i nenaoružan, bez zakonom propisanog pancira, odnosno posebne zaštitne opreme, prenosio torbu s ukupno oko 692 tisuće kuna novca, koji je bio vikend-utržak duty free shopa u prostoru Zračne luke Dubrovnik.

Brojna djela

Uz prijetnju vatrenim oružjem, nakon kraćeg hrvanja sa zaštitarom, oduzeli su mu torbu i brzo se udaljili u smjeru istoka, a zatim su preko Konavoskog polja otišli prema Gabrilima. Inače, obiteljska kuća privedenih osumnjičenika nalazi se na manje od 500 metara zračne linije od dubrovačkog aerodroma.

U javnost je procurio i podatak kako su upravo zbog činjenice da je otac otprije poznat po počinjenju brojnih kaznenih djela, te činjenice da je utvrđeno kako su razbojnici došli do Gabrila, gdje im se izgubio svaki trag, policijski inspektori od početka na popisu potencijalnih osumnjičenika imali upravo Antuna Katušića.

Prvoosumnjičeni je u službenom policijskom vozilu dežurnom državnom odvjetniku priveden oko 14.20, da bi već za desetak minuta, ali u civilnom vozilu kojim se koristi Kriminalistička služba PU dubrovačko-neretvanske, bio priveden i njegov sin. Nakon saslušanja kod državnog odvjetnika, branitelji osumnjičenika su novinarima dali kratke izjave.

Točnije, izjavu je dao samo branitelj Antuna Katušića, poznati i za kaznene spise višestruko dokazani dubrovački odvjetnik Dragan Pištalo, koji je izjavio kako je njegov klijent županijskom državnom odvjetniku porekao umiješanost u kazneno djelo za koje se sumnjiči, da bi se u nastavku saslušanja branio šutnjom.

Također, Pištalo je izjavio kako njegov branjenik, s obzirom na činjenicu da se za sve tereti i njegov sin, nalazi u stanju zbog kojeg nije mogao dati svoju izjavu. Na pitanje novinara može li potvrditi kako se njegov klijent nalazi u ljubavnoj vezi sa zaposlenicom Zračne luke Dubrovnik, Pištalo je rekao kako o tome nema nikakvih saznanja.

Glasnogovornik dubrovačkoga Županijskog suda, sudac Pero Miloglav izjavio je kako se otac tereti i za krađu motocikla kojim je počinjeno kazneno djelo te da su se oba osumnjičenika branila šutnjom. Inače, motocikl je ukraden ispred pizzerije “Mezzanave”, u samom poslovnom središtu Dubrovnika, a Miloglav je naglasio kako je istražni zatvor određen na temelju dviju zakonskih osnova: zbog opasnosti da će na slobodi uništiti ili prikriti tragove i dokaze važne za ovaj kazneni postupak, a drugi zbog opasnosti da će ponoviti kazneno djelo.

Pravo oružje

Glasnogovornik Županijskog suda je novinarima izjavio kako je oružje korišteno tijekom razbojničkog prepada bilo pravo, ali da ukradeni novac još uvijek nije pronađen.

Inače, ovom prigodom valja iznijeti i podatak koji smo doznali iz izvora bliskih kriminalističkoj istrazi: sumnja se da su privedeni osumnjičenici imali barem još dvoje pomagača! Iako nije privedena, kriminalistička je istraga, navodno, obuhvatila i spomenutu djelatnicu Zračne luke. Neslužbeno, to je zaposlenica aerodromskog free shopa, a sumnja se kako je u pljačku, kao pomagač i logistika, uključen još jedan muškarac.

No, istraga još traje, a valja reći kako osumnjičenicima prijeti kazna od tri do 12 godina zatvora za počinjenu oružanu pljačku te od šest mjeseci do pet godina za krađu motocikla.