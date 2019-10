Splitski liječnik koji je optužen za primanje mita mogao bi ostati bez nekretnina: pronašli mu ogroman nesrazmjer imovine, ni on ni supruga ne mogu objasniti kako su došli do stanova u Splitu i Zadru

Desetak mjeseci nakon što je u emisiji „Provjereno“ Nove TV objavljen prilog u kojem je Ljubica Adžaip iz Dicma ispričala kako je splitskom kardiokirurgu prim. dr. sc. Cristijanu Bulatu u ured odnijela ukupno 3000 eura kako bi joj operacijom spasio supruga, USKOK je podigao optužnicu u kojoj nju tereti za davanje, a liječnika za primanje mita.

Ivica Adžaip, njezin tada 50-godišnji suprug, ipak je umro.

Podignuta optužnica protiv splitskog kardiokirurga: tereti ga se da je primio 3000 eura mita za žurnu operaciju, predlaže se i oduzmanje imovinske koristi od 3,5 milijuna kuna; Optužnica podignuta i protiv supruge preminulog pacijenta

Imovinska korist

Nakon izbijanja afere, kada je postalo izvjesno da će i ona biti prijavljena za davanje mita, udovica je za Slobodnu Dalmaciju rekla kako nije uznemirena i da se ne boji kaznenog progona.

- Ako sam zaslužila kaznu odgovarat ću za to. Bojim se jedino zatvorske kazne, novčane ne. To ću nekako rješiti. Zatvorska kazna mi se ne bi svidjela. Pokrenula sam sve ovo zato da svaki pacijent kad dođe u bolnicu bude primljen kao pacijent kojeg treba liječiti, po standardu europskog građana, a ne po tome što odlučuju naši doktori, na način da ne možeš doći ako ne doneseš novac. Da je moj muž preživio, šutjela bih kao i drugi što šute. Preživio bi pa Bože moj, ne bi mi bilo žao tih novaca - izjavila je tada Ljubica Adžaip.

Ova je istraga, pak, osim sumnje da je liječnik primio mito za liječenje pacijenta iznjedrila i još nešto. Naime, USKOK je u optužnici predložio sudu da od liječnika oduzime imovinsku korist od 3,5 milijuna kuna. Ovaj prijedlog za prošireno oduzimanje imovinske koristi odnosno ovih 3,5 milijuna kuna ne odnose se na imovinsku korist nastalu (ne)djelom za što je optužen. U sklopu istrage USKOK je detaljno provjeravao imovinu svih članova uže Bulatove obitelji te je, nakon dostave izvješća Porezne uprave, utvrđen nesrazmjer između njegovih legalnih prihoda i vrijednosti nekretnina.

USKOK se pozvao na čl. 78 st.2 KZ-a u kojem stoji da "ako počinitelj kaznenog djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ima ili je imao imovinu koja je nerazmjerna njegovim zakonitim prihodima, pretpostavlja se da ta imovina predstavlja imovinsku korist od kaznenog djela, osim ako počinitelj učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito".

Bivši pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a, dakle, po USKOK-u nije dokazao da je zakonito stekao dvije nekretnine. Kako smo doznali, ovih tri i pol milijuna kuna odnose se na vrijednost stana od više od stotinjak četvornih metara u Splitu koji je vrijedan oko tri milijuna kuna i dosta manjeg stana u Zadru vrijednog oko pola milijuna kuna.

Formalno vlasništvo

Stan u Splitu je u formalnom vlasništvu liječnikove supruge, a ovaj u Zadru je njegov, no niti on niti ona nisu uspjeli objasniti i dokazati istražiteljima USKOK-a na koji su način zaradili novac kojim su kupili te nekretnine.

Spomenimo još i da prim. dr. sc. Cristijan Bulat i nakon izbijanja afere i dalje radi u splitskom KBC-u, no ne više kao pročelnik odnovno voditelj Odjela već kao specijalist opće kirurgije.

Liječnikov odvjetnik Vinko Ljubičić kratko nam je kazao kako optužnicu nije primio, kao niti njegov kolega Nenad Banovac koji zastupa Ljubicu Adžaip.

- Iznenadilo me ovo podizanje optužnice jer sam smatrao da nema dokaza koji bi mogli dovesti do optuženja. No, kad je primim poduzet ću daljnje korake. Što se tiče proširenog oduzimanja imovinske koristi, upoznat sam s tim, izjavio sam žalbu i smatram da nije bilo nikakvih osnova za donošenje takve mjere - kazao je Ljubičić.

- Niti ja niti moja klijentica ne možemo zasad ništa komentirati jer optužnicu nismo dobili - kazao nam je odvjetnik Banovac.