Branitelj koji je optužen da je ženu u Kaštelima brutalno izbo nožem tvrdi da se ne sjeća krvavog napada: Bio sam mamuran, mislio sam da me policija traži zbog nekih ustaških pozdrava...

- Ne smatram se krivim jer se ničega ne sjećam. Niti kako sam došao niti kako sam otišao. Nikakav motiv niti povod nisam imao da napravim to za što me se tereti, očito je nešto puklo s njene strane nakon što smo se prestali viđati i živjeti zajedno. Sjećam se samo da sam se tog dana kada sam uhićen, oko 8-9 sati probudio u svom peugeotu pijan negdje kod Trogira.

Bio sam mamuran i rekao sam sebi da ne idem tog dana raditi i odlučio sam otići u Zagorje tražiti pomoć od mog brata da mi pomogne jer sam imao dosta posla oko građevine po Splitu i okolici.

Negdje kod Šibenika bila mi je muka, pa sam stao, a gore sam došao oko 15 sati. Brat mi je rekao da me tražila policija, a ja sam mislio da je to zbog nekih ustaških pozdrava koje sam objavljivao po "Facebooku", da me zato traže, zbog političkih razloga. Uhićen sam navečer oko 21.30 u kafiću gdje sam pio pivo s bratom - ispričao je u svojoj obrani pred splitskim Županijskim sudom Petar Dukarić, 48-godišnjak iz Bednje kojem se sudi za pokušaj ubojstva svoje bivše 56-godišnjem nevjenčane partnerice 25. srpnja 2018. godine u Kaštel Gomilici.

Ustvrdio je i da je za događaj saznao tek u zatvorskoj bolnici kada je dobio rješenje o provođenju istrage s činjeničnim opisom (ne)djela za koje se tereti. Za ovo mu djelo prijeti od pet do 20 godina zatvora.

Po optužnici, bivši pripadnik 1. Gardijske brigade "Tigrovi" koji je od 1996. do 2002. godine bio i profesionalni vojnik, je tog jutra oko 5 sati ušao u stan i nožem napao ženu koja se probudila čuvši da je netko u kući. Nanio joj je 15 ubodno reznih rana po glavi i tijelu od kojih je jedna okarakterizirana kao teška ozljeda.

- Odjednom sam vidjela neku sjenu i čula zvuk trka i otključavanja vrata. On tad ulazi u sobu, odbacuje bocu s rakijom šljivovicom. Pitam ga što radi tu, kako je ušao, a on je stavio prst na usne i rekao: "Pssst, psst..., nema ti spasa". Bacio me je prema kuhinjskom ormaru i uhvatio rukama za vat, a u tom sam trenutku vidjela odsjaj oštrice noža iz crnog rukava trenerke... Odgurnula sam ga, pokušala sam izbjeći ubode. Bili smo sučelice, a iza mene ormar i nisam imala gdje. Ubo me je u predjelu srca, a ja sam instinktivno lijevom rukom uhvatila oštricu noža da ne ide dublje, skoro mi je otkinuo dva prsta. A kad je krenuo nožem prerezati mi grkljan, zubima sam zagrizla oštricu. Potom me je ubo u desnu dojku i desno rame i krv je šikljala na sve strane. Čula sam korake u stanu poviše, a mislim da je i on jer me je tad zadnji put ubo i dok sam ležala krvava kazao je: "Eto, sad si gotova, nitko ti ne može pomoći" - posvjedočila je žrtva na jednom od prijašnjih ročišta.

Dukarić je jučer tražio od sutkinje Ivone Rupić da zatvori suđenje za javnost jer su mu smetali medijski napisi o njegovoj prošlosti i spominjanje njegovog imena. No, to mu je odbijeno.

Njegova odvjetnica Ivanka Šamija predložila je i novo vještačenje jer je njen klijent kazao kako sumnja da je vještvo patologa dr. Antonija Alujevića pristrano jer kćerka žrtve radi u KBC Split kao medicinska sestra. Nadalje, traženo je i novo psihijatrijsko vještačenje odnosno dopuna jer je Dukarić kazao da je, dok je bio u Vrapču, svaki dan uzimao desetak raznih tableta i da su razgovori psihijatra s njim trajali po par minuta pa da nekad nije bio niti u stanju razgovarati. Također, obrana je navela i da vještakinja dr. Sanja Batina u razgovoru nakon uhićenja navela da je on duševno bolestan dok vještvo iz Vrapča govori suprotno.

Svi su ti prijedlozi odbijeni. Nakon završnih riječi zamjenice ŽDO-a Rene Laure u kojima je, među ostalim, kazala da je vještvo utvrdilo da je Dukarić manipulator i da je dio njegove strategije obrane da se prikaže kao duševni bolesnik.

Njegova odvjetnica, pak, zatražila je oslobađajuću presudu. Sutkinja Rupić objavila je da će presudu izreći u ponedjeljak.